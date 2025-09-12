Камень с дороги превращается в оружие: как мелкий предмет способен вызвать ДТП

3:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель рискует оказаться в ситуации, когда из-под колёс соседнего автомобиля вылетает камень. На первый взгляд — пустяк, но на скорости даже небольшой предмет способен превратиться в опасный снаряд. Результат может быть разным: от скола на кузове или трещины на лобовом стекле до аварийной ситуации с тяжёлыми последствиями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Трещина на лобовом стекле автомобиля

Чем это опасно

Опасность заключается не только в самом ударе. Резкий звук, ухудшение видимости и неожиданность момента часто вызывают у водителя стрессовую реакцию. В потоке машин это может обернуться потерей контроля над управлением. Особенно критично, если повреждается лобовое стекло: при большой скорости даже секунда растерянности увеличивает вероятность ДТП.

Кто отвечает за ущерб

Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar. ru пояснил, что если камень или иной предмет выпал из кузова грузовика, ответственность несёт водитель большегруза. Именно он обязан контролировать надёжность крепления груза. Но доказать его вину без записи видеорегистратора или свидетельских показаний почти невозможно.

Сложнее ситуация, когда предмет оказался на дороге случайно и отлетел от колеса легкового авто. Обычно такие случаи не считают ДТП, однако суды иногда признают их страховыми. Более того, водителя, из-под колёс которого отлетел камень, могут признать виновным. В некоторых ситуациях это трактуется как оставление места происшествия, что грозит лишением прав на срок до полутора лет (ст. 12.27 КоАП РФ).

Когда водитель не виноват

Нередко автомобилист даже не подозревает, что из-под его колёс вылетел камень. Подобное происходит спонтанно, без явного нарушения с его стороны. Если он ехал по правилам и не создавал условий для инцидента (например, не двигался по обочине или рыхлому покрытию), виновным его признать нельзя.

Что делать с ущербом

Полис ОСАГО не покрывает подобные повреждения. Установить виновника почти всегда крайне сложно. Водитель может попытаться взыскать ущерб с организации, ответственной за состояние дороги. Особенно если происшествие случилось на участке ремонта трассы.

В этом случае важно, чтобы инспектор ГАИ не только зафиксировал повреждения машины, но и указал причину — выбоину, рассыпавшийся щебень или разрушенное покрытие. Такие данные значительно повышают шансы на компенсацию через суд.

Советы автомобилистам

Всегда используйте видеорегистратор — это может стать решающим доказательством. Сохраняйте спокойствие: резкая реакция только увеличивает риск аварии. В случае повреждения фиксируйте место происшествия и обращайтесь в ГАИ. Если инцидент произошёл на участке ремонта, обязательно укажите это в заявлении.

Возможные последствия

Ситуации с камнями и мелкими предметами на дороге кажутся бытовыми, но часто именно они становятся причиной дорогостоящего ремонта или даже аварии. Чем внимательнее водитель подходит к фиксации обстоятельств и сбору доказательств, тем выше шанс компенсировать ущерб и восстановить справедливость.