Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 миллиардов визитов в месяц: кто на самом деле кормит популярность ChatGPT
Зловонный диван против хозяев: неожиданные союзники из кухни спасут от позора перед гостями
Лула да Силва пошёл ва-банк: Бразилия бросила вызов США
Так выглядит счастье: Ида Галич нежно обратилась к жениху в особый день — эти слова трогают до слёз
Украина атакует Варшаву: Пентагон раскрыл правду о дронах в Польше
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Балканский пирог с сыром и аджикой: сочетание, которое удивляет даже гурманов
Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы
Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок

Дизель экономит литры и сжигает кошельки: почему выгода оказалась мифом

4:10
Авто
Ещё десять-пятнадцать лет назад дизельные автомобили считались выгодным и надёжным выбором. Их ценили за экономичность, высокий крутящий момент и ресурс мотора. Владельцы были готовы мириться с более высокой ценой при покупке и некоторыми сложностями эксплуатации в морозы ради долгого срока службы и меньшего расхода топлива. Но в последние годы ситуация изменилась: интерес к дизельным легковым авто и кроссоверам в России стремительно снижается.

Почему дизель теряет позиции

Исторически в России доля дизельных легковых автомобилей достигала 7-8% рынка. Сейчас же такие машины становятся редкостью. Главная причина в том, что отечественные автопроизводители изначально не ориентировались на массовое производство дизельных версий, а китайские бренды, активно захватывающие рынок, также не спешат внедрять дизельные моторы — они делают ставку на бензин и гибриды.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

В результате дизельные модели постепенно воспринимаются как пережиток прошлого, а не современный и рациональный выбор.

Финансовый фактор

Главное преимущество дизеля — низкие расходы на топливо — фактически сошло на нет. Сегодня литр дизельного горючего стоит дороже бензина АИ-95 на 13-14%. При этом экономия топлива у дизельных авто составляет лишь 14-16%, что почти полностью нивелируется разницей в цене.

Таким образом, экономического смысла покупать дизель для повседневной эксплуатации больше нет: выгода минимальна, а расходы становятся выше.

Дорогой ремонт и обслуживание

Сложность конструкции дизельных двигателей делает их уязвимыми с точки зрения затрат на ремонт. Высокотехнологичные компоненты — форсунки, топливные насосы высокого давления, система рециркуляции газов — стоят дорого и требуют квалифицированного обслуживания.

К этому добавляются постоянные расходы:

  • регулярная заправка реагентом AdBlue для нейтрализации вредных выбросов;
  • использование специальных масел;
  • более частая замена топливных фильтров.

В итоге ремонт дизельного двигателя обходится владельцам в разы дороже, чем обслуживание бензинового аналога.

Что думают эксперты

Владельцы дилерских центров отмечают, что спрос на дизельные легковые автомобили падает из года в год. Всё больше клиентов отказываются от таких машин, считая их невыгодными в эксплуатации. При этом на рынке ещё сохраняется интерес к дизельным внедорожникам и коммерческому транспорту, где высокая тяга и надёжность по-прежнему востребованы. Но в сегменте городских авто дизель практически теряет актуальность.

Советы автовладельцам

  1. Если вы рассматриваете дизельный автомобиль, заранее оцените стоимость обслуживания и ремонта.

  2. Для городской езды и небольших пробегов дизель уже не оправдан — лучше выбрать бензиновый или гибридный вариант.

  3. Дизель может оставаться интересным для тех, кто часто ездит по трассе на дальние расстояния, где экономия топлива ещё ощутима.

  4. Покупка подержанного дизеля без полной истории обслуживания крайне рискованна.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы
Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок
Центробанк удивил решением по ставке: как это отразится на жизни россиян
Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно
Интервальное голодание — чудо для организма или билет к проблемам? Ответ не так очевиден
Осень может легко обмануть: эти растения выглядят крепкими, но зима их уничтожит
Порции стали меньше, а вес — нет: эти 6 факторов мешают организму худеть
Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Этот показатель в беге важнее длины шага — и именно он спасает суставы от травм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.