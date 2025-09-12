Дизель экономит литры и сжигает кошельки: почему выгода оказалась мифом

Ещё десять-пятнадцать лет назад дизельные автомобили считались выгодным и надёжным выбором. Их ценили за экономичность, высокий крутящий момент и ресурс мотора. Владельцы были готовы мириться с более высокой ценой при покупке и некоторыми сложностями эксплуатации в морозы ради долгого срока службы и меньшего расхода топлива. Но в последние годы ситуация изменилась: интерес к дизельным легковым авто и кроссоверам в России стремительно снижается.
Почему дизель теряет позиции
Исторически в России доля дизельных легковых автомобилей достигала 7-8% рынка. Сейчас же такие машины становятся редкостью. Главная причина в том, что отечественные автопроизводители изначально не ориентировались на массовое производство дизельных версий, а китайские бренды, активно захватывающие рынок, также не спешат внедрять дизельные моторы — они делают ставку на бензин и гибриды.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель
В результате дизельные модели постепенно воспринимаются как пережиток прошлого, а не современный и рациональный выбор.
Финансовый фактор
Главное преимущество дизеля — низкие расходы на топливо — фактически сошло на нет. Сегодня литр дизельного горючего стоит дороже бензина АИ-95 на 13-14%. При этом экономия топлива у дизельных авто составляет лишь 14-16%, что почти полностью нивелируется разницей в цене.
Таким образом, экономического смысла покупать дизель для повседневной эксплуатации больше нет: выгода минимальна, а расходы становятся выше.
Дорогой ремонт и обслуживание
Сложность конструкции дизельных двигателей делает их уязвимыми с точки зрения затрат на ремонт. Высокотехнологичные компоненты — форсунки, топливные насосы высокого давления, система рециркуляции газов — стоят дорого и требуют квалифицированного обслуживания.
К этому добавляются постоянные расходы:
регулярная заправка реагентом AdBlue для нейтрализации вредных выбросов;
использование специальных масел;
более частая замена топливных фильтров.
В итоге ремонт дизельного двигателя обходится владельцам в разы дороже, чем обслуживание бензинового аналога.
Что думают эксперты
Владельцы дилерских центров отмечают, что спрос на дизельные легковые автомобили падает из года в год. Всё больше клиентов отказываются от таких машин, считая их невыгодными в эксплуатации. При этом на рынке ещё сохраняется интерес к дизельным внедорожникам и коммерческому транспорту, где высокая тяга и надёжность по-прежнему востребованы. Но в сегменте городских авто дизель практически теряет актуальность.
Советы автовладельцам
Если вы рассматриваете дизельный автомобиль, заранее оцените стоимость обслуживания и ремонта.
Для городской езды и небольших пробегов дизель уже не оправдан — лучше выбрать бензиновый или гибридный вариант.
Дизель может оставаться интересным для тех, кто часто ездит по трассе на дальние расстояния, где экономия топлива ещё ощутима.
Покупка подержанного дизеля без полной истории обслуживания крайне рискованна.
Ежедневно — 24 истории об автоВсе они в наших соцсетях, подпишись