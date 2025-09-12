Дизель экономит литры и сжигает кошельки: почему выгода оказалась мифом

Почему дизель теряет позиции

Исторически в России доля дизельных легковых автомобилей достигала 7-8% рынка. Сейчас же такие машины становятся редкостью. Главная причина в том, что отечественные автопроизводители изначально не ориентировались на массовое производство дизельных версий, а китайские бренды, активно захватывающие рынок, также не спешат внедрять дизельные моторы — они делают ставку на бензин и гибриды.

В результате дизельные модели постепенно воспринимаются как пережиток прошлого, а не современный и рациональный выбор.

Финансовый фактор

Главное преимущество дизеля — низкие расходы на топливо — фактически сошло на нет. Сегодня литр дизельного горючего стоит дороже бензина АИ-95 на 13-14%. При этом экономия топлива у дизельных авто составляет лишь 14-16%, что почти полностью нивелируется разницей в цене.

Таким образом, экономического смысла покупать дизель для повседневной эксплуатации больше нет: выгода минимальна, а расходы становятся выше.

Дорогой ремонт и обслуживание

Сложность конструкции дизельных двигателей делает их уязвимыми с точки зрения затрат на ремонт. Высокотехнологичные компоненты — форсунки, топливные насосы высокого давления, система рециркуляции газов — стоят дорого и требуют квалифицированного обслуживания.

К этому добавляются постоянные расходы:

регулярная заправка реагентом AdBlue для нейтрализации вредных выбросов;

использование специальных масел;

более частая замена топливных фильтров.

В итоге ремонт дизельного двигателя обходится владельцам в разы дороже, чем обслуживание бензинового аналога.

Что думают эксперты

Владельцы дилерских центров отмечают, что спрос на дизельные легковые автомобили падает из года в год. Всё больше клиентов отказываются от таких машин, считая их невыгодными в эксплуатации. При этом на рынке ещё сохраняется интерес к дизельным внедорожникам и коммерческому транспорту, где высокая тяга и надёжность по-прежнему востребованы. Но в сегменте городских авто дизель практически теряет актуальность.

