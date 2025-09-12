Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться

Вопрос о том, будут ли в России вводить ограничения на эксплуатацию автомобилей старше 30 лет, волнует многих автолюбителей. Для одних машина — лишь транспорт, для других — часть истории и памяти, особенно если речь идёт о редких моделях или бережно сохранённых "ветеранах".

Поддержанный автомобиль
Фото: flickr. com by JOHN LLOYD, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Поддержанный автомобиль

Что обсуждают

В последние месяцы активно обсуждается возможный запрет на использование машин старше 30 лет. Одни уверены, что речь идёт о реальной инициативе, другие считают — это лишь слухи. В редакцию журнала "За рулём" даже поступил вопрос от читателя, стоит ли волноваться владельцам старых автомобилей.

Мнение эксперта

На вопрос ответил специалист издания.

"Даже если такие ограничения введут, в чем есть сомнения, большой бедой это не обернется. По той простой причине, что до 30 лет у нас доживают только три автомобиля из тысячи", — отметил Сергей Зиновьев.

По его словам, дальнейшая эксплуатация машин такого возраста зависит исключительно от их технического состояния. Старые автомобили и сейчас уже выведены из-под действия Технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, а значит, для них требуется отдельная экспертиза.

Суть вопроса

Фактически речь идёт не о поголовном запрете, а о дополнительной проверке состояния автомобилей. Если машина ухожена, исправна и безопасна, она может продолжать ездить, даже если давно перешагнула возраст в 30 лет.

С другой стороны, именно в этом возрасте чаще всего проявляются критические проблемы — коррозия кузова, усталость металла, неисправности ходовой и двигателя. Поэтому техническая экспертиза необходима не для формальности, а для уверенности, что автомобиль не представляет угрозы на дороге.

Почему это не катастрофа

Статистика наглядно демонстрирует: лишь считанные экземпляры автомобилей "доживают" до трёх десятков лет. Массового автопарка это не коснётся. Большинство машин к этому сроку давно разобраны на запчасти, утилизированы или утратили ходовое состояние.

Поэтому даже если новые правила будут приняты, на дорогах они затронут лишь владельцев редких моделей, коллекционеров или тех, кто бережно сохранял свою машину.

Советы владельцам старых машин

  1. Следите за техническим состоянием: своевременный ремонт и обслуживание позволят машине пройти экспертизу.

  2. Храните автомобиль в гараже, чтобы защитить от коррозии и сохранить кузов.

  3. Используйте оригинальные или качественные аналоговые запчасти.

  4. Поддерживайте документы в порядке: пройденная экспертиза даст право на эксплуатацию.

А что если…

А что если такие проверки станут обязательными и регулярными? Тогда старые автомобили получат шанс продолжить жизнь, но при условии, что их владельцы будут действительно вкладываться в сохранность и безопасность. С другой стороны, это создаст дополнительную нагрузку на сервисы и специалистов по экспертизе.

