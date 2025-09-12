Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок

В российской отрасли такси грядут серьёзные изменения. С 1 марта 2026 года вступят в силу поправки в закон о перевозках, согласно которым автопарки должны будут перейти на отечественные машины либо автомобили с высоким уровнем локализации производства, вещает новостной портал "Царьград". Инициатива призвана снизить зависимость от импорта и поддержать российских производителей. Но и сами таксисты, и пассажиры уже сейчас задаются вопросом: насколько это реально и удобно в современных условиях?

Как менялся закон

Поправки обсуждались ещё в прошлом году. Бизнес и таксомоторные компании тогда критиковали проект, считая, что новые требования ударят по обновлению автопарков и лишат работы самозанятых водителей. В первоначальной версии учитывались так называемые "баллы локализации", которых автомобиль должен был набрать не менее 3200, чтобы считаться "отечественным". По этим критериям фактически только продукция АвтоВАЗа подходила для такси.

Ко второму чтению правила смягчили: появились дополнительные условия. В частности, в такси можно будет использовать автомобили, собранные в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключённого в 2022–2025 годах, либо по аналогичным договорам, одобренным правительством позже. Правда, эти послабления будут действовать ограниченное время — восемь лет, после чего снова вступят в силу только жёсткие требования по баллам локализации.

Логика авторов

Законопроект объясняют необходимостью защитить российский автопром. В пояснительной записке отмечалось: без мер поддержки возрастут риски роста импорта, открытия низколокализованных сборочных площадок и, как следствие, падения доходов отечественных производителей и их партнёров. Авторы также предупреждали об угрозе потери инженерных компетенций и деградации целых отраслей, в которых работают сотни тысяч человек.

То есть цель понятна: поддержка национальной экономики и снижение влияния санкций.

Что думают люди

Однако соцопросы показывают скепсис. Согласно исследованию телеканала "Царьград", в котором участвовали более 11 тысяч человек, 60% ожидают повышения цен на поездки после перехода такси на отечественные автомобили, половина уверена в увеличении времени ожидания, а две трети прогнозируют ухудшение комфорта.

Сами таксисты настроены ещё критичнее. Среди более двух тысяч опрошенных 53% категорически не поддерживают идею, ещё 20% скорее против. Только 15% согласны на переход, а примерно 11% "скорее поддерживают". При этом свыше 75% водителей считают, что поездки действительно станут менее комфортными.

Голоса из профессии

"Я, честно говоря, в шоке был, когда узнал, что таксистов всех хотят пересадить на отечественные марки. Для себя решил, что если такое случится, даже вдруг мне выдадут 'тачку' нашего производства 2025 года, — лучше уйду из такси", признаётся Денис К. из Екатеринбурга, много лет работающий таксистом.

По его словам, отечественные машины пока не дотягивают по качеству и удобству, а китайские аналоги слишком дороги.

"Простор в салоне, комфорт и прочее. Коробка 'автомат' для большого города, где пробки, это тоже необходимость. И что нам предлагает отечественный производитель за те же деньги? Практически 'голую' машину", — говорит Артур С. из Воронежа, который сейчас работает на Skoda Rapid.

Он опасается, что при таких условиях многие уйдут в "бомбилы", что снизит безопасность рынка.

Возможные последствия

Основные риски, которые называют эксперты и сами таксисты:

рост стоимости поездок из-за ограниченного выбора машин;

снижение комфорта и безопасности пассажиров;

массовый уход водителей с рынка и рост теневого сегмента;

падение качества сервиса и увеличение времени ожидания такси.

Фактически отрасль рискует откатиться назад — к ситуации 1990-х, когда частники доминировали, но контроль и безопасность были минимальными.

