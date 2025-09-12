Цены падают быстрее, чем пробег растёт: как дилеры сдают позиции

В Ростовской области автомобилисты заметили приятную тенденцию — новые машины становятся доступнее. С начала текущего года цены на китайские автомобили снизились почти на восемь процентов. По данным исследования, средняя стоимость таких машин сейчас держится на уровне 2,69 миллиона рублей, вещает новостной портал rostovgazeta.ru.

Кто сильнее всего подешевел

Больше других в цене потерял кроссовер Haval M6. Его стоимость снизилась на 7,8%, и теперь модель можно купить в среднем за 2,1 миллиона рублей. Популярность этой машины в Ростове и области растёт, и снижение цены только укрепило позиции модели.

Не сильно отстаёт Omoda C5 — его стоимость упала на 6,3% и составила 2,6 миллиона рублей. Haval Jolion стал дешевле на 5,8% — сейчас цена держится в районе 2,4 миллиона. Из отечественных моделей выделяется Lada Granta: её стоимость уменьшилась на 5,7%, и машину можно приобрести примерно за 1,1 миллиона рублей.

Jaecoo J7 также оказался в списке подешевевших автомобилей, хотя и в меньшей степени. Его цена снизилась на 3,2%, и теперь средний ценник составляет 3,3 миллиона рублей.

Почему цены падают

Эксперты уверены, что главная причина снижения стоимости — высокая конкуренция между автодилерами. На российском рынке появилось множество предложений, и продавцы вынуждены подстраиваться под запросы покупателей.

"Высокая конкуренция на российском рынке вынуждает дилеров быть более гибкими в ценообразовании. Кроме того, такая динамика обусловлена распродажей авто 2024 года выпуска", — пояснил руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито" Артем Хомутинников.

Именно распродажа машин 2024 года стала дополнительным фактором, подталкивающим дилеров снижать цены, чтобы освободить склады для новых поставок.

Устойчивый тренд

Аналитики отмечают, что падение цен на китайские автомобили наблюдается уже год. Особенно заметно дешевеют те же модели, что остаются в лидерах и сейчас: Haval M6, Jaecoo J7 и Omoda C5. Такой тренд позволяет автомобилистам выбирать машины в более доступном ценовом диапазоне, что особенно важно для семей с ограниченным бюджетом.

Что предпочитают ростовчане

Несмотря на интерес к "китайцам", жители Ростова активно покупают и корейские машины. Наибольшим спросом пользуются Hyundai Creta и Renault Duster. Эти модели буквально "разлетаются" с площадок — в среднем они находят нового владельца значительно быстрее других.

В топ популярных также входят Hyundai Solaris, Kia Sportage и Kia Ceed. Однако эти автомобили продаются медленнее: их реализация занимает на треть больше времени, чем у лидеров рейтинга.

Советы для покупателей

Не торопитесь покупать машину без сравнения предложений — изучите цены у разных дилеров. Перед выбором определите задачи: городские поездки, трасса, семейные путешествия. Учитывайте не только цену покупки, но и будущие расходы на обслуживание. Следите за сезонными акциями — в этот период авто можно взять заметно дешевле. Изучите опыт других владельцев выбранной модели, чтобы избежать разочарований.

А что если…

А что если нынешняя ценовая политика сохранится и дальше? Тогда рынок станет ещё более конкурентным, а покупатели смогут выбирать не только по марке, но и по выгоде. Это приведёт к тому, что китайские автомобили закрепятся как полноценная альтернатива не только корейским, но и европейским брендам.

В заключение стоит упомянуть несколько фактов. Во-первых, доля китайских автомобилей на российском рынке за последние два года выросла в разы. Во-вторых, именно кроссоверы стали самыми востребованными — их предпочитает больше половины покупателей. В-третьих, в Ростовской области всё чаще приобретают машины не в кредит, а за наличные, что также объясняет рост интереса к более доступным моделям.