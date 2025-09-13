Машины, что манят ценой и стилем, но превращаются в смертельный эксперимент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:36
Авто

Есть автомобили, которые манят ценой, дизайном или легендарным именем, но при этом таят в себе повышенный риск. И речь не о "гонщиках" за рулём, а о конструктивных особенностях самих машин: слабая защита при ударе, отсутствие базовых систем или провокационный характер.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tesla Model 3

Мы собрали топ-7 моделей, которые реально продаются в России и известны своей неоднозначной репутацией в вопросах безопасности.

Hyundai Venue — экономия на прочности

На вид это симпатичный городской кроссовер: свежий дизайн, экономичность, автомат. Но в статистике аварийности он один из худших: почти 14 смертей на миллиард миль пробега, что в пять раз выше среднего.

Причина в том, что Venue — удешевлённая версия Creta для Индии. Маленький вес, слабая конструкция и слабая защита при боковых ударах. Особенно опасно на трассе, где на высоких скоростях кузов не справляется с нагрузкой.

Tesla Model Y — когда техника обманывает ожидания

Tesla обещает "машину будущего": автопилот, камеры, огромный дисплей. Но статистика показывает — смертность выше среднего почти в четыре раза.

Главная ловушка — переоценка электроники. Водители расслабляются, отвлекаются на телефон, а в критический момент машина требует реакции человека. Прибавьте к этому вес и мощность Model Y: при столкновении с малолитражкой или наезде на пешехода последствия оказываются фатальными.

Porsche 911 — спорткар-провокатор

911 — культовый автомобиль, символ скорости и драйва. Но именно это делает его опасным. До 500 "лошадей", задний привод и скорость за 300 км/ч превращают ошибку водителя в катастрофу.

Статистика говорит сама за себя: более 13 смертей на миллиард миль пробега. И чаще всего в этих авариях гибнут именно водители, решившие "выжать всё" из спорткара на обычной дороге.

Honda CR-V Hybrid — семейный, но не всесильный

CR-V любят за комфорт и экономичность. Но гибридная версия тоже попала в "чёрный список": около 13 смертей на миллиард миль.

Водители чувствуют себя слишком расслабленно: большой кроссовер, тихий гибрид — значит, "безопасно". Но при встрече с пикапом или грузовиком шансов у CR-V не больше, чем у седана. А отвлечение на гаджеты за рулём только усугубляет ситуацию.

Kia Cerato — массовость с последствиями

Обычный седан, массово покупаемый как первое авто. Он удобен, доступен, понятен. Но именно здесь кроется проблема: за рулём часто оказываются неопытные водители.

Структура кузова, особенно у ранних поколений, не обеспечивает высокой защиты. В результате Cerato демонстрирует в три раза более высокий уровень смертности, чем средний по рынку.

Lada Granta — дёшево, но небезопасно

Самая популярная новая машина в России. Но краш-тесты дали ей всего две звезды из четырёх.

Минимальное количество подушек, слабая защита при боковых ударах, упрощённые материалы. Даже в новых версиях уровень безопасности остаётся ниже конкурентов вроде Solaris или Logan.

Lada Niva Legend, УАЗ "Буханка" и Profi — музей на колёсах

Конструкции, которые уходят корнями в 70-е. Их до сих пор выпускают, и энтузиасты покупают за проходимость и простоту. Но при аварии они превращаются в смертельную ловушку.

Нива получила ноль звёзд на краш-тестах, у "Буханки" и вовсе бак под сиденьем и руль, который в ДТП буквально вбивается в грудь. Здесь нет подушек безопасности, нет жёсткого кузова и нет шансов при серьёзном ударе.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы
Hyundai Venue Экономичность, доступность Слабая защита, высокая смертность
Tesla Model Y Технологии, динамика Перегрузка электроникой, вес
Porsche 911 Драйв, статус Опасен для неопытных
Honda CR-V Hybrid Простор, комфорт Уязвимость в ДТП, самоуспокоенность
Kia Cerato Доступность, удобство Низкая защита кузова
Lada Granta Цена, простота Минимум систем безопасности
Lada Niva / УАЗ Проходимость, легенда Отсутствие защиты, устаревшая конструкция

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой смотри рейтинги Euro NCAP и ARCAP.

  2. Не ведись только на цену или легенду модели.

  3. Учитывай возраст конструкции: у "Нивы" он сорокалетний.

  4. Тестируй машину лично: обрати внимание на количество подушек и наличие ESP.

  5. Помни: безопасность — это не опция, а гарантия жизни.

Мифы и правда

  • Миф: Tesla безопасна благодаря автопилоту.
    Правда: без внимания водителя она превращается в риск.

  • Миф: Нива надёжна и потому безопасна.
    Правда: её кузов и защита не соответствуют современным требованиям.

  • Миф: Granta стала "безопасной" после рестайлинга.
    Правда: изменения минимальны, уровень защиты остался низким.

FAQ

Как выбрать безопасный автомобиль на вторичке?

Ориентируйся на свежие модели с высоким рейтингом краш-тестов.

Почему старые конструкции до сих пор выпускают?

Из-за низкой цены и спроса среди любителей простоты и проходимости.

Стоит ли покупать Tesla ради автопилота?

Только если готов помнить, что это ассистент, а не заменитель водителя.

Исторический контекст

  • 1977 год — начало выпуска Lada Niva, почти без изменений до наших дней.

  • 2011 год — дебют Kia Cerato на российском рынке, быстро ставший массовым.

  • 2019 год — выход Hyundai Venue, сразу вызвавшего вопросы по безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять Granta ради цены → низкая защита в ДТП → рассмотреть Renault Logan.

  • Довериться автопилоту Tesla → потеря контроля → использовать как вспомогательную функцию.

  • Поверить в "легенду" Нивы → риск травмы → выбрать современный кроссовер.

А что если…

…на дорогах останутся только безопасные машины? Количество смертей в ДТП снизится в разы, но исчезнут дешёвые "легенды" вроде Нивы и УАЗа. Вопрос — готовы ли покупатели переплачивать за жизнь?

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
