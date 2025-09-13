Машины, которые разделили мир: одни молятся на них, другие называют позором дорог

Есть автомобили, вокруг которых спорят десятилетиями. Одни видят в них символ надёжности, статуса или яркого дизайна, другие — сплошное разочарование, завышенную цену и головную боль. Такие машины невозможно воспринимать нейтрально: они делят водителей на два лагеря — преданных фанатов и непримиримых критиков.

Фото: Wikipedia by Automobile Mag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW X6

BMW X6 — культ стиля или дорогая игрушка

Когда на свет появился X6, публика ахнула. Дерзкий силуэт купе, мощные колёса, агрессивный взгляд фар — всё говорило о том, что это автомобиль для тех, кто хочет выделяться. Но тут же посыпались вопросы: зачем нужен кроссовер, у которого меньше места в салоне и багажнике, чем у X5, но цена выше?

Поклонники уверяют: X6 — это эмоции, драйв и образ жизни. Скептики парируют: "То же самое, только менее удобно и дороже". Добавь сюда капризные моторы первых поколений, дорогой сервис и чувствительную электронику — и получишь автомобиль, который одни боготворят, а другие считают пустой тратой денег.

Toyota Camry — эталон надёжности или скучная "баржа"

Camry в России давно стала синонимом слов "спокойствие" и "выносливость". Таксисты, чиновники и прагматичные водители выбирают её за то, что она "садись и езди", не требуя лишних вложений.

Но для многих эта "легенда" скучна и переоценена. Интерьер — не самый премиальный, статус "любимой машины таксопарков" тоже не добавляет привлекательности. Водители спорят: кто-то считает её эталоном D-класса, а кто-то говорит, что за те же деньги можно взять более интересный автомобиль.

Nissan Juke — смелость или безвкусица

Когда Juke появился, он выглядел как герой мультфильма: большие круглые фары снизу, узкие сверху. Одни увидели в этом свежесть, другие — уродство.

Внутри тоже всё спорно: тесновато, багажник крохотный, эргономика странная. Но моторы, особенно турбированные, приятно удивляли. За харизму Juke любят, за компромиссы — ненавидят. Эта машина точно не для всех, но она ярко выбивается из серой массы кроссоверов.

Lada Priora — любимец народа или символ кривой сборки

Priora когда-то стала шагом вперёд для "АвтоВАЗа": современный на тот момент дизайн, удобнее салон, доступные запчасти. Машина быстро завоевала рынок, особенно среди молодёжи.

Но слава у неё двойственная. Слабое качество сборки, антикоррозийка на уровне "прошлого века" и зазоры "на глаз" породили массу шуток. При этом тысячи людей по сей день тепло вспоминают Priora: для многих это была первая машина, символ свободы и молодости.

Range Rover — мечта или кошмар для кошелька

Range Rover всегда ассоциировался с роскошью и престижем. Уютный салон, королевский комфорт и способности на бездорожье сделали его мечтой многих.

Но с надёжностью у модели вечная беда. Поломки электроники, подвески или коробки могут случиться даже у новых экземпляров. На вторичке Range Rover превращается в настоящую лотерею: если повезёт, будешь кататься с удовольствием, если нет — оставишь все деньги в сервисе.

