Самокат оставил — кошелёк потерял: в Кузбассе готовят новый штраф

Жители российских городов всё чаще жалуются на беспорядочно оставленные самокаты. Там, где они должны помогать людям быстрее добираться до места, они превращаются в преграды на пути пешеходов и реальную угрозу безопасности. В Кузбассе проблема стала особенно заметной — улицы Новокузнецка и Кемерова буквально завалены арендными средствами передвижения, вещает новостной портал Сiбдепо.

Электросамокат на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электросамокат на дороге

Как возник конфликт

В Новокузнецке вопрос вышел на уровень городской повестки из-за шквала жалоб. Люди устали от самокатов, оставленных на тротуарах, газонах и даже на трамвайных путях. Фотографии подобных случаев регулярно появлялись в соцсетях, где обсуждения быстро набирали сотни комментариев. Чтобы реагировать на обращения, депутаты Горсовета создали чат с представителями прокатных сервисов, куда жители отправляли фото и жалобы. Однако на практике компании редко спешили решать проблему — самокаты могли простоять сутками.

Инициатива депутатов

На фоне растущего недовольства появилась идея ввести штрафы за неправильное использование средств индивидуальной мобильности. Депутаты предложили закрепить ответственность на уровне муниципалитетов, чтобы пользователи и сервисы поняли: игнорировать правила больше не получится. Будет ли предложение принято — пока неизвестно, но обсуждение вызвало бурную реакцию.

Кемерово: та же картина

Жители Кемерова фиксируют аналогичные ситуации. Очевидцы присылают кадры в редакции СМИ: самокаты валяются во дворах, на проезжей части и возле остановок. При этом компании, предоставляющие транспорт, не торопятся наводить порядок.

"Если честно, много раз подобное видел. Надоели со своими самокатами, то ездят не пойми как, то бросают, где хотят. Надо совсем их убрать с глаз долой", — написал встревоженный кемеровчанин.

Почему вопрос требует внимания

Изначально сервисы задумывались как удобная и экологичная альтернатива транспорту. Но отсутствие контроля оборачивается хаосом. Для родителей с колясками, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями брошенные самокаты становятся серьёзным препятствием. А оставленный на дороге транспорт может спровоцировать ДТП.

Главная проблема — отсутствие единых правил. В каждом регионе приходится выстраивать свои подходы. Где-то вводят зоны, где парковка запрещена, где-то ограничивают скорость рядом с парками и школами. Но без строгого контроля эти меры работают лишь частично.

Опыт других городов

В Москве и Санкт-Петербурге власти сотрудничают с компаниями, чтобы минимизировать хаос. Там внедрены зоны парковки, а в приложениях ограничивают скорость в определённых районах. В Казани пошли дальше — без завершения аренды в разрешённой точке оставить самокат невозможно. Такой подход показывает, что дисциплина достигается не запретами, а грамотной организацией.

Плюсы и минусы самокатов

Самокаты позволяют экономить время в пути и не загрязняют воздух. Они помогают разгрузить транспортную систему, особенно в часы пик. Но при этом хаотичная парковка мешает прохожим и портит облик улиц. Недостаток контроля делает удобное средство мобильности источником раздражения.

Шаги к порядку

  1. Определить зоны парковки у общественных пространств.

  2. Внедрить электронный контроль завершения аренды только в разрешённых точках.

  3. Создать сервис жалоб, доступный через приложение или горячую линию.

  4. Ввести штрафы не только для пользователей, но и для компаний.

  5. Разработать карту парковочных мест и встроить её в приложения.

Мифы и правда

• Миф: штрафы решат проблему окончательно.
Правда: без удобных парковок и контроля ситуация не изменится.

• Миф: самокаты только мешают.
Правда: при правильной системе они реально помогают городу.

• Миф: лучший выход — запрет.
Правда: это уберёт удобный сервис, но проблему мобильности не решит.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать сервис аренды?

Смотрите на карту парковок, тарифы и ограничения скорости.

Сколько стоит аренда в Кузбассе?

Средняя цена составляет от 5 до 8 рублей за минуту.

Что выгоднее — аренда или личный самокат?

Если катаетесь регулярно, личный вариант окупится быстрее. Для редких поездок удобнее аренда.

Немного истории

Первые сервисы аренды появились в России всего несколько лет назад. Они быстро набрали популярность, но вместе с этим возникли и споры. В одних городах сервисы ограничили, в других — развили инфраструктуру. Сегодня в каждом регионе ищут свой баланс между удобством и безопасностью.

Ошибка, последствие, альтернатива

Ошибка: бросить самокат на тротуаре.
Последствие: мешает прохожим.
Альтернатива: оставить в специально выделенной зоне.

Ошибка: завершить аренду на проезжей части.
Последствие: риск аварии.
Альтернатива: парковка у бордюра или в зоне.

Ошибка: не реагировать на жалобы жителей.
Последствие: потеря доверия.
Альтернатива: быстрая уборка силами компании.

А что если

А что если объединить усилия власти, жителей и сервисов? Тогда самокаты останутся удобным транспортом, а улицы станут чище и безопаснее. Такой союз позволит превратить мобильность из раздражителя в преимущество.

И напоследок три факта. Во-первых, мировой рынок аренды оценивается в миллиарды долларов и продолжает расти. Во-вторых, Париж недавно отказался от самокатов из-за жалоб, а Берлин, наоборот, расширяет зоны их использования. В-третьих, исследования показывают, что сервисы реально снижают количество коротких поездок на авто.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
