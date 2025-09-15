Электрификация меняет правила: кроссовер с зимным пакетом становится событием сезона

Обновлённый кроссовер Evolute i-Space вышел на российский рынок и сразу стал заметным игроком в сегменте гибридных автомобилей. Производство налажено на отечественном заводе, что позволяет покупателям воспользоваться господдержкой: скидка составляет до 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Это делает модель значительно доступнее в сравнении с конкурентами.

Стоимость и версии

Для покупателей предложены два варианта комплектации:

пятиместный салон — от 2 490 000 рублей;

семиместный салон — от 2 590 000 рублей.

С учётом господдержки фактическая цена может снизиться до уровня популярных кроссоверов на бензине, что превращает i-Space в интересное решение для семей.

Технические обновления

Главные изменения затронули гибридную силовую установку. Теперь электромотор развивает 218 л. с. и 330 Н·м крутящего момента (против прежних 176 л. с. и 300 Н·м). Вместо старой батареи установлена новая ёмкостью 25,1 кВт·ч.

Это позволило увеличить запас хода на электротяге сразу на 35%. В комбинированном режиме полный пробег достигает 1250 км — показатель, который впечатляет даже на фоне традиционных бензиновых кроссоверов.

Внешний вид и интерьер

Дизайнеры обновили облик модели. Передняя часть получила новые акценты, изменился рисунок задних фонарей. Машина комплектуется 19-дюймовыми колёсами с другим дизайном, что добавляет спортивности.

В салоне изменения ещё заметнее: интерьер полностью переработан. Главный элемент — 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, который стал центром управления функциями автомобиля.

Подготовка к зиме

Для российских условий особенно важным стало расширение стандартного оснащения. Теперь в базовую комплектацию входит пакет для холодного климата:

обогрев форсунок стеклоомывателя;

подогрев сидений первого и второго рядов;

обогрев рулевого колеса по всей зоне хвата.

Это решение делает эксплуатацию комфортной даже в сильные морозы.

Другие новинки Evolute

Одновременно с i-Space на рынок выходит лимитированная серия Evolute i-JET. Её отличительная черта — уникальные окраски кузова, позволяющие подчеркнуть индивидуальность владельцев.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Доступная цена с учётом господдержки Без скидки модель остаётся дорогой Увеличенный запас хода до 1250 км Ограниченный выбор комплектаций Современный интерьер и медиасистема Неизвестна долгосрочная надёжность батареи Зимний пакет в базе Марка пока не так известна, как конкуренты

Сравнение с конкурентами

Модель Цена от Запас хода Мощность Особенности Evolute i-Space 2,49 млн ₽ 1250 км 218 л. с. Зимний пакет в базе, 15,6" экран Haval Dargo Hybrid 2,75 млн ₽ 1000 км 190 л. с. Акцент на дизайне, без зимного пакета Toyota Highlander Hybrid (импорт) 5,5 млн ₽ 1100 км 248 л. с. Высокая цена, премиум-оснащение

Советы шаг за шагом

Перед покупкой уточните у дилера размер субсидии: иногда она зависит от региона. Рассчитайте итоговую цену с учётом скидки — возможно, Emgrand или Vesta окажутся дороже при меньших возможностях. Обратите внимание на батарею: спросите о сроке гарантии и условиях замены. Проверьте зимние опции при тест-драйве, особенно эффективность подогрева второго ряда. Если планируете дальние поездки, уточните наличие зарядных станций по маршруту.

Мифы и правда

Миф: гибриды сложно обслуживать.

Правда: большинство операций идентичны бензиновым авто, а батареи не требуют регулярного вмешательства.

Миф: зимой гибриды бесполезны.

Правда: зимний пакет и грамотная настройка электроники позволяют уверенно ездить даже в мороз.

Миф: Evolute — полностью иностранный бренд.

Правда: автомобили собираются в России, что и позволяет пользоваться господдержкой.

FAQ

Какой запас хода у Evolute i-Space?

В комбинированном режиме он достигает 1250 км, а на чистой электротяге увеличился на 35% по сравнению с прошлой версией.

Сколько стоит i-Space с учётом скидки?

Минимальная версия может стоить около 1,6 млн рублей после вычета субсидии.

Что выбрать: i-Space или Haval Dargo Hybrid?

Evolute выигрывает по цене и зимному пакету, а Haval предлагает более узнаваемый бренд и шире сервисную сеть.

Исторический контекст

Бренд Evolute появился на российском рынке в 2022 году и стал первым локальным проектом по выпуску электромобилей и гибридов. Первые модели были прямыми копиями китайских аналогов, но уже к 2025 году компания начала предлагать обновления, адаптированные для местных условий. Запуск i-Space подтверждает намерение Evolute закрепиться среди лидеров доступных электрокаров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать автомобиль без уточнения субсидии.

Последствие: переплата до 900 тысяч рублей.

Альтернатива: заранее оформить заявку на участие в госпрограмме.

Ошибка: игнорировать тест-драйв в зимних условиях.

Последствие: неприятные сюрпризы при морозах.

Альтернатива: проверить все зимние функции до покупки.

Ошибка: ориентироваться только на цену.

Последствие: упущенные преимущества конкурентов.

Альтернатива: сравнить i-Space с аналогами по оснащению и сервису.

А что если…

Если господдержка будет сокращена, цена i-Space может вырасти почти на миллион рублей, что снизит интерес к модели. В таком случае компании придётся искать дополнительные пути удержания покупателей: спецсерии, расширенные гарантии или рассрочки.

Сон и психология

Для многих покупателей Evolute i-Space становится не просто транспортом, а символом перехода на более экологичный образ жизни. Важно, что психологический фактор новизны и престижности электрокаров работает так же сильно, как и реальная экономия топлива.

Evolute i-Space показывает, что российский рынок готов к современным гибридным моделям. Сочетание доступной цены, доработанных технологий и адаптации к зимним условиям делает кроссовер конкурентоспособным даже в непростых экономических реалиях.