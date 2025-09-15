Электрификация меняет правила: кроссовер с зимным пакетом становится событием сезона

Обновлённый кроссовер Evolute i-Space вышел на российский рынок и сразу стал заметным игроком в сегменте гибридных автомобилей. Производство налажено на отечественном заводе, что позволяет покупателям воспользоваться господдержкой: скидка составляет до 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Это делает модель значительно доступнее в сравнении с конкурентами.
Для покупателей предложены два варианта комплектации:
пятиместный салон — от 2 490 000 рублей;
семиместный салон — от 2 590 000 рублей.
С учётом господдержки фактическая цена может снизиться до уровня популярных кроссоверов на бензине, что превращает i-Space в интересное решение для семей.
Главные изменения затронули гибридную силовую установку. Теперь электромотор развивает 218 л. с. и 330 Н·м крутящего момента (против прежних 176 л. с. и 300 Н·м). Вместо старой батареи установлена новая ёмкостью 25,1 кВт·ч.
Это позволило увеличить запас хода на электротяге сразу на 35%. В комбинированном режиме полный пробег достигает 1250 км — показатель, который впечатляет даже на фоне традиционных бензиновых кроссоверов.
Дизайнеры обновили облик модели. Передняя часть получила новые акценты, изменился рисунок задних фонарей. Машина комплектуется 19-дюймовыми колёсами с другим дизайном, что добавляет спортивности.
В салоне изменения ещё заметнее: интерьер полностью переработан. Главный элемент — 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, который стал центром управления функциями автомобиля.
Для российских условий особенно важным стало расширение стандартного оснащения. Теперь в базовую комплектацию входит пакет для холодного климата:
обогрев форсунок стеклоомывателя;
подогрев сидений первого и второго рядов;
обогрев рулевого колеса по всей зоне хвата.
Это решение делает эксплуатацию комфортной даже в сильные морозы.
Одновременно с i-Space на рынок выходит лимитированная серия Evolute i-JET. Её отличительная черта — уникальные окраски кузова, позволяющие подчеркнуть индивидуальность владельцев.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена с учётом господдержки
|Без скидки модель остаётся дорогой
|Увеличенный запас хода до 1250 км
|Ограниченный выбор комплектаций
|Современный интерьер и медиасистема
|Неизвестна долгосрочная надёжность батареи
|Зимний пакет в базе
|Марка пока не так известна, как конкуренты
|Модель
|Цена от
|Запас хода
|Мощность
|Особенности
|Evolute i-Space
|2,49 млн ₽
|1250 км
|218 л. с.
|Зимний пакет в базе, 15,6" экран
|Haval Dargo Hybrid
|2,75 млн ₽
|1000 км
|190 л. с.
|Акцент на дизайне, без зимного пакета
|Toyota Highlander Hybrid (импорт)
|5,5 млн ₽
|1100 км
|248 л. с.
|Высокая цена, премиум-оснащение
Перед покупкой уточните у дилера размер субсидии: иногда она зависит от региона.
Рассчитайте итоговую цену с учётом скидки — возможно, Emgrand или Vesta окажутся дороже при меньших возможностях.
Обратите внимание на батарею: спросите о сроке гарантии и условиях замены.
Проверьте зимние опции при тест-драйве, особенно эффективность подогрева второго ряда.
Если планируете дальние поездки, уточните наличие зарядных станций по маршруту.
Миф: гибриды сложно обслуживать.
Правда: большинство операций идентичны бензиновым авто, а батареи не требуют регулярного вмешательства.
Миф: зимой гибриды бесполезны.
Правда: зимний пакет и грамотная настройка электроники позволяют уверенно ездить даже в мороз.
Миф: Evolute — полностью иностранный бренд.
Правда: автомобили собираются в России, что и позволяет пользоваться господдержкой.
Какой запас хода у Evolute i-Space?
В комбинированном режиме он достигает 1250 км, а на чистой электротяге увеличился на 35% по сравнению с прошлой версией.
Сколько стоит i-Space с учётом скидки?
Минимальная версия может стоить около 1,6 млн рублей после вычета субсидии.
Что выбрать: i-Space или Haval Dargo Hybrid?
Evolute выигрывает по цене и зимному пакету, а Haval предлагает более узнаваемый бренд и шире сервисную сеть.
Бренд Evolute появился на российском рынке в 2022 году и стал первым локальным проектом по выпуску электромобилей и гибридов. Первые модели были прямыми копиями китайских аналогов, но уже к 2025 году компания начала предлагать обновления, адаптированные для местных условий. Запуск i-Space подтверждает намерение Evolute закрепиться среди лидеров доступных электрокаров.
Ошибка: брать автомобиль без уточнения субсидии.
Последствие: переплата до 900 тысяч рублей.
Альтернатива: заранее оформить заявку на участие в госпрограмме.
Ошибка: игнорировать тест-драйв в зимних условиях.
Последствие: неприятные сюрпризы при морозах.
Альтернатива: проверить все зимние функции до покупки.
Ошибка: ориентироваться только на цену.
Последствие: упущенные преимущества конкурентов.
Альтернатива: сравнить i-Space с аналогами по оснащению и сервису.
Если господдержка будет сокращена, цена i-Space может вырасти почти на миллион рублей, что снизит интерес к модели. В таком случае компании придётся искать дополнительные пути удержания покупателей: спецсерии, расширенные гарантии или рассрочки.
Для многих покупателей Evolute i-Space становится не просто транспортом, а символом перехода на более экологичный образ жизни. Важно, что психологический фактор новизны и престижности электрокаров работает так же сильно, как и реальная экономия топлива.
Evolute i-Space показывает, что российский рынок готов к современным гибридным моделям. Сочетание доступной цены, доработанных технологий и адаптации к зимним условиям делает кроссовер конкурентоспособным даже в непростых экономических реалиях.
