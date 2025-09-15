Geely усилила скидки на Emgrand: чем новая цена ломает привычные правила рынка седанов

Geely сделала важный шаг для укрепления позиций на российском рынке, пересмотрев ценовую политику своего седана Emgrand. Теперь модель стала ещё доступнее, что усилило её конкурентоспособность в сегменте недорогих автомобилей.
Официальные дилеры предлагают обновлённую прямую скидку в 345 тысяч рублей, что на 100 тысяч больше предыдущего предложения. Благодаря этому стоимость каждой комплектации Emgrand снизилась, и автомобиль стал привлекательнее для тех, кто ищет бюджетный, но современный седан.
После увеличенной выгоды ценник выглядит следующим образом:
Standard (5MT) — 1 834 990 рублей.
Comfort (5MT) — 1 898 990 рублей.
Comfort (6AT) — 2 048 990 рублей.
Luxury (6AT) — 2 138 990 рублей.
Flagship (6AT) — 2 318 990 рублей.
Таким образом, базовая версия Emgrand Standard оказалась дешевле, чем топовая Lada Vesta Techno с мотором 106 л. с. и "механикой", стоимость которой составляет 1 885 000 рублей.
Geely Emgrand — первый седан бренда, представленный в России. Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 122 л. с. В зависимости от комплектации возможны два варианта трансмиссии:
пятиступенчатая механическая коробка;
шестиступенчатый "автомат".
За счёт увеличенной скидки Emgrand усилил свои позиции среди доступных седанов. Теперь модель способна конкурировать не только с другими китайскими марками, но и с российскими автомобилями. Для покупателей это шанс приобрести современный и хорошо оснащённый седан по цене ниже, чем у локальных конкурентов.
Geely таким образом демонстрирует готовность бороться за аудиторию в массовом сегменте, предлагая выгодные условия и сбалансированное соотношение цены и качества.
