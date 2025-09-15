Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грубый деним теряет позиции — ретро-ткань, в которой ходили наши дедушки, теперь в моде у парижанок
Сеять сейчас, чтобы летом отдыхать: секрет ранних урожаев без лишних хлопот и теплиц
Один тренд — и десятки образов: эти стильные тапочки вписываются даже в офисный дресс-код
Потоп своими руками: три ошибки, которых легко избежать при ремонте сантехники
Haute cuisine: от А до Я. Всё, что нужно знать как создать высшую кулинарию дома
Твёрдый сыр становится щитом для улыбки: эффект, который удивит на кухне
Секрет вечной молодости прячется в нас: гормон, без которого организм сдаётся раньше времени
Животные умирают, люди исчезают: зловещая аномалия Сибири набирает жертв
Шанс для трудяг? Россиянам назвали способ получать пенсию 100 тысяч рублей

Geely усилила скидки на Emgrand: чем новая цена ломает привычные правила рынка седанов

2:01
Авто

Geely сделала важный шаг для укрепления позиций на российском рынке, пересмотрев ценовую политику своего седана Emgrand. Теперь модель стала ещё доступнее, что усилило её конкурентоспособность в сегменте недорогих автомобилей.

Два седана в городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Два седана в городе

Новые условия для покупателей

Официальные дилеры предлагают обновлённую прямую скидку в 345 тысяч рублей, что на 100 тысяч больше предыдущего предложения. Благодаря этому стоимость каждой комплектации Emgrand снизилась, и автомобиль стал привлекательнее для тех, кто ищет бюджетный, но современный седан.

Актуальные цены

После увеличенной выгоды ценник выглядит следующим образом:

  1. Standard (5MT) — 1 834 990 рублей.

  2. Comfort (5MT) — 1 898 990 рублей.

  3. Comfort (6AT) — 2 048 990 рублей.

  4. Luxury (6AT) — 2 138 990 рублей.

  5. Flagship (6AT) — 2 318 990 рублей.

Таким образом, базовая версия Emgrand Standard оказалась дешевле, чем топовая Lada Vesta Techno с мотором 106 л. с. и "механикой", стоимость которой составляет 1 885 000 рублей.

Характеристики модели

Geely Emgrand — первый седан бренда, представленный в России. Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 122 л. с. В зависимости от комплектации возможны два варианта трансмиссии:

  • пятиступенчатая механическая коробка;

  • шестиступенчатый "автомат".

Значение для рынка

За счёт увеличенной скидки Emgrand усилил свои позиции среди доступных седанов. Теперь модель способна конкурировать не только с другими китайскими марками, но и с российскими автомобилями. Для покупателей это шанс приобрести современный и хорошо оснащённый седан по цене ниже, чем у локальных конкурентов.

Geely таким образом демонстрирует готовность бороться за аудиторию в массовом сегменте, предлагая выгодные условия и сбалансированное соотношение цены и качества.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Последние материалы
Один тренд — и десятки образов: эти стильные тапочки вписываются даже в офисный дресс-код
Haute cuisine: от А до Я. Всё, что нужно знать как создать высшую кулинарию дома
Твёрдый сыр становится щитом для улыбки: эффект, который удивит на кухне
Потоп своими руками: три ошибки, которых легко избежать при ремонте сантехники
Секрет вечной молодости прячется в нас: гормон, без которого организм сдаётся раньше времени
Животные умирают, люди исчезают: зловещая аномалия Сибири набирает жертв
Шанс для трудяг? Россиянам назвали способ получать пенсию 100 тысяч рублей
Опасность ближе, чем кажется: где клещи чаще всего прячутся на теле человека
Смерть жены в 34 года: Алексей Корзин рассказывает о боли и утешении в детях
Geely усилила скидки на Emgrand: чем новая цена ломает привычные правила рынка седанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.