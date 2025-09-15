Lexus вошёл в число фаворитов вторички: такие авто переживут годы без серьёзных проблем

Lexus давно закрепил за собой репутацию бренда, чьи автомобили практически не подводят своих владельцев. Особенно ярко это проявляется на вторичном рынке: седаны японской марки ценятся за долговечность, премиальный комфорт и минимальные расходы на содержание. Рассмотрим самые надёжные подержанные модели, которые заслужили доверие автолюбителей.

Абсолютный лидер — Lexus LS 2010

Первую строчку рейтинга занял Lexus LS десятого года выпуска. Его надёжность эксперты оценили в 91 балл из 100. При этом средние годовые траты на обслуживание составляют около 740 долларов (порядка 70 тысяч рублей).

LS всегда ассоциировался с высочайшим комфортом: кресла с наклоном до 45 градусов, подставка для ног, встроенный холодильник и DVD-плеер делают поездку максимально удобной. Самая популярная версия LS460 сочетает плавный ход и внушительную мощность.

Из характерных проблем владельцы отмечают стуки в приводе тормозов, отказ дворников и вибрацию при разгоне свыше 120 км/ч. Однако эти недостатки не мешают модели оставаться востребованной.

Второе место — Lexus ES 2014

Lexus ES образца 2014 года получил 90 баллов из 100 и требует в среднем 552 доллара (52 тысячи рублей) на ежегодное обслуживание. Машина известна минимумом поломок и продуманным оснащением.

В версии Ultra Luxury доступны вентилируемые и подогреваемые кресла, деревянно-кожаный руль с подогревом и премиальная аудиосистема. Основные жалобы владельцев связаны со скрипами и шумами, а также с вибрацией тормозов.

Третья строчка — Lexus GS 2011

Lexus GS 2011 года также набрал 90 баллов, а содержание обходится примерно в 537 долларов (51 тысяча рублей) в год. Наибольшей популярностью пользуется GS350.

Эта версия оснащена 3,5-литровым V6 мощностью 306 л. с. и отличается спортивным характером при сохранении высокого уровня комфорта. Расход топлива составляет 12,4 литра в городе и 9 литров на трассе.

К числу минусов относят стуки в двигателе, вибрации коробки передач и засорение системы охлаждения.

Остальные надёжные модели

С четвёртого по десятое места в рейтинге расположились:

Lexus IS (2022). Lexus GS (2015). Lexus ES (2022). Lexus IS (2015). Lexus ES (2020). Lexus LS (2012). Lexus HS (2010).

Хотя они немного уступают тройке лидеров, все эти автомобили сохраняют высокую репутацию и остаются отличным выбором на вторичном рынке.

Lexus сумел доказать, что даже подержанные модели могут служить долгие годы без серьёзных затрат и при этом дарить владельцам ощущение премиального уровня. Именно эта комбинация качества и надёжности обеспечивает бренду неизменное доверие покупателей.