Xiaomi взлетела на 10-е место: эти продажи позволили компании сократить отрыв от Chery

У Xiaomi получилось то, что многие считали почти невозможным: всего за год с момента выхода на рынок электромобилей компания вошла в десятку крупнейших автопроизводителей Китая. Для бренда, который долгие годы ассоциировался исключительно с электроникой, это стало знаковым этапом развития и подтверждением того, что ставка на автомобили оказалась верной.

Два кроссовера в городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Два кроссовера в городе

Итоги августа

Согласно данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, в августе компания поставила клиентам 36 396 электрокаров. Это на 19,5% больше, чем в июле, и сразу на 177,6% выше в годовом сравнении. Такие темпы роста позволили Xiaomi занять 10-ю строчку в национальном рейтинге, вплотную приблизившись к Chery.

Какие модели выводят Xiaomi вперёд

Главную роль в успехе сыграли две модели — седан SU7 и кроссовер YU7. На долю первой пришлось 19 848 продаж, что на 51,38% больше прошлогоднего результата. Кроссовер показал ещё более впечатляющий прирост: 16 548 автомобилей, рост 173,88% относительно июля. В структуре продаж обе модели заняли почти равные позиции: SU7 удержал лидерство, а YU7 стал уверенным конкурентом.

Рыночная доля

Сегодня доля Xiaomi на рынке электромобилей Китая составляет 3,3%. Для сравнения, у Chery этот показатель равен 3,5%. Это значит, что разрыв минимален, и у компании есть все шансы обогнать соперника уже в ближайшие месяцы.

Ключевые игроки рынка

Пока что лидерство удерживают старожилы:

  1. BYD — 27,8%.

  2. Geely — 21,1%.

  3. Changan — 6,5%.

  4. SGMW — 5,5%.

  5. Tesla — 5,1%.

  6. Leapmotor — 4,6%.

  7. HIMA — 4%.

  8. Seres — 3,6%.

  9. Chery — 3,5%.

Xiaomi сразу закрепилась в топ-10, оставив позади множество менее успешных брендов.

Перспективы развития

Стремительный рост Xiaomi показывает, что компания сумела найти правильный баланс между узнаваемым именем, конкурентной ценовой политикой и востребованными моделями. Такой подход открывает возможность догнать не только Chery, но и постепенно конкурировать с более крупными игроками вроде Tesla и Geely. Эксперты отмечают, что молодому бренду важно продолжить расширять линейку электромобилей и развивать сервисную инфраструктуру, чтобы удержать интерес покупателей.

Закрепившись в десятке лидеров, Xiaomi доказала, что в автомобильной индустрии ей есть место. Если темпы роста сохранятся, через несколько лет бренд сможет претендовать на ещё более высокие позиции в рейтингах.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
