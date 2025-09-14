Новинка ломает барьеры: Belgee выводит местный бренд в премиум-лигу гибридов

2:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Белорусский рынок готовится к дебюту одной из самых ожидаемых новинок сезона — гибридного кроссовера Belgee X80 PHEV. Модель создана на базе китайского Geely Galaxy Starship 7 и обещает стать одной из самых технологичных машин в линейке марки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Belgee X80 PHEV

Старт продаж и предзаказ

С 15 сентября в 16 дилерских центрах страны начнут принимать заявки. Первые 440 покупателей получат фирменные подарки. Полноценные продажи обещают открыть до конца месяца. Пока для клиентов доступна только одна версия — MAX, которая ориентирована на богатое оснащение и комфорт.

Размеры и практичность

Belgee X80 PHEV относится к крупным кроссоверам. Его ключевые параметры:

длина — 4740 мм,

ширина — 1905 мм,

высота — 1685 мм,

колёсная база — 2755 мм,

дорожный просвет — 172 мм,

багажник — от 482 до 1182 литров.

Такие размеры обеспечивают просторный салон, удобную посадку и высокий уровень практичности, что делает модель подходящей как для города, так и для дальних поездок.

Гибридная установка

Главное преимущество новинки — продвинутая последовательно-параллельная схема работы силовой системы. В смешанном цикле X80 PHEV способен проехать более 940 км.

Состав комплекса:

бензиновый атмосферный двигатель 1,5 л (112 л. с.),

электромотор на 218 л. с.,

аккумулятор ёмкостью 19,1 кВт·ч.

Такое сочетание обеспечивает баланс между динамикой и экономичностью, а также позволяет использовать автомобиль и в городе, и на трассе.

Оснащение и комфорт

Комплектация MAX будет максимально насыщенной. Подробные характеристики станут известны ближе к старту продаж, но производитель акцентирует внимание на цифровых технологиях, премиальной отделке салона и современных системах помощи водителю.

Плюсы и минусы Belgee X80 PHEV

Плюсы Минусы Большой запас хода (940+ км) Пока одна версия — MAX Просторный салон и большой багажник Цена ещё не раскрыта Мощный электромотор и гибридная схема Ограниченная сеть сервисов для PHEV Богатое оснащение Новая для рынка модель — мало отзывов

Сравнение с конкурентами

Модель Запас хода Мощность Особенности Belgee X80 PHEV 940+ км 218 + 112 л. с. Большой багажник, гибридная схема Haval H6 HEV ~800 км 177 + 123 л. с. Популярность бренда в СНГ Chery Tiggo 8 Pro e+ ~900 км 170 + 170 л. с. Ставка на семейный формат Geely Monjaro PHEV ~950 км 190 + 190 л. с. Более премиальный сегмент

Советы шаг за шагом для покупателей

Записаться на предзаказ — количество первых машин ограничено. Уточнить доступные опции и сервисные пакеты у дилеров. Сравнить гибрид с ближайшими конкурентами в сегменте. Проверить условия гарантии на аккумулятор и гибридную систему. Рассмотреть выгоду при эксплуатации — низкие расходы на топливо и обслуживание.

Мифы и правда

Миф: гибриды не подходят для дальних поездок.

Правда: запас хода X80 PHEV более 940 км делает его идеальным для трассы.

Миф: гибриды слишком дорогие в обслуживании.

Правда: при правильном сервисе они обходятся не дороже традиционных машин.

Миф: гибриды уступают по динамике.

Правда: электромотор на 218 л. с. обеспечивает хорошее ускорение.

FAQ

Когда стартует приём заказов?

С 15 сентября 2025 года.

Какая версия будет доступна первой?

Только комплектация MAX.

Какой запас хода у автомобиля?

Свыше 940 км в комбинированном цикле.

Исторический контекст

Belgee — совместный проект белорусских компаний и китайской Geely. С 2017 года завод выпускает автомобили под локальным брендом. Новый X80 PHEV станет первой моделью марки с подключаемым гибридом и символизирует шаг в сторону технологий будущего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать гибридные технологии → выше расходы на топливо → рассмотреть PHEV для экономии.

Сравнивать только с ДВС-кроссоверами → неполное понимание выгоды → анализировать гибриды-конкуренты.

Покупать без уточнения гарантийных условий → риск дополнительных затрат → изучить сервисные пакеты заранее.

А что если…

Если спрос окажется высоким, Belgee может расширить линейку PHEV-моделей и вывести их на другие рынки СНГ. Это укрепит позиции бренда и усилит конкуренцию в сегменте гибридных кроссоверов.

Итоги и интересные факты

Belgee X80 PHEV создан на базе Geely Galaxy Starship 7. Запас хода превышает 940 км — один из лучших в сегменте. Первым 440 покупателям достанутся фирменные сувениры.

Belgee X80 PHEV станет важным шагом для белорусского бренда и серьёзным конкурентом в сегменте гибридных кроссоверов. Он сочетает простор, технологии и большой запас хода, что делает модель привлекательной для семей и активных путешественников.