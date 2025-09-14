Новинка ломает барьеры: Belgee выводит местный бренд в премиум-лигу гибридов

Белорусский рынок готовится к дебюту одной из самых ожидаемых новинок сезона — гибридного кроссовера Belgee X80 PHEV. Модель создана на базе китайского Geely Galaxy Starship 7 и обещает стать одной из самых технологичных машин в линейке марки.
С 15 сентября в 16 дилерских центрах страны начнут принимать заявки. Первые 440 покупателей получат фирменные подарки. Полноценные продажи обещают открыть до конца месяца. Пока для клиентов доступна только одна версия — MAX, которая ориентирована на богатое оснащение и комфорт.
Belgee X80 PHEV относится к крупным кроссоверам. Его ключевые параметры:
длина — 4740 мм,
ширина — 1905 мм,
высота — 1685 мм,
колёсная база — 2755 мм,
дорожный просвет — 172 мм,
багажник — от 482 до 1182 литров.
Такие размеры обеспечивают просторный салон, удобную посадку и высокий уровень практичности, что делает модель подходящей как для города, так и для дальних поездок.
Главное преимущество новинки — продвинутая последовательно-параллельная схема работы силовой системы. В смешанном цикле X80 PHEV способен проехать более 940 км.
Состав комплекса:
бензиновый атмосферный двигатель 1,5 л (112 л. с.),
электромотор на 218 л. с.,
аккумулятор ёмкостью 19,1 кВт·ч.
Такое сочетание обеспечивает баланс между динамикой и экономичностью, а также позволяет использовать автомобиль и в городе, и на трассе.
Комплектация MAX будет максимально насыщенной. Подробные характеристики станут известны ближе к старту продаж, но производитель акцентирует внимание на цифровых технологиях, премиальной отделке салона и современных системах помощи водителю.
|Плюсы
|Минусы
|Большой запас хода (940+ км)
|Пока одна версия — MAX
|Просторный салон и большой багажник
|Цена ещё не раскрыта
|Мощный электромотор и гибридная схема
|Ограниченная сеть сервисов для PHEV
|Богатое оснащение
|Новая для рынка модель — мало отзывов
|Модель
|Запас хода
|Мощность
|Особенности
|Belgee X80 PHEV
|940+ км
|218 + 112 л. с.
|Большой багажник, гибридная схема
|Haval H6 HEV
|~800 км
|177 + 123 л. с.
|Популярность бренда в СНГ
|Chery Tiggo 8 Pro e+
|~900 км
|170 + 170 л. с.
|Ставка на семейный формат
|Geely Monjaro PHEV
|~950 км
|190 + 190 л. с.
|Более премиальный сегмент
Записаться на предзаказ — количество первых машин ограничено.
Уточнить доступные опции и сервисные пакеты у дилеров.
Сравнить гибрид с ближайшими конкурентами в сегменте.
Проверить условия гарантии на аккумулятор и гибридную систему.
Рассмотреть выгоду при эксплуатации — низкие расходы на топливо и обслуживание.
Миф: гибриды не подходят для дальних поездок.
Правда: запас хода X80 PHEV более 940 км делает его идеальным для трассы.
Миф: гибриды слишком дорогие в обслуживании.
Правда: при правильном сервисе они обходятся не дороже традиционных машин.
Миф: гибриды уступают по динамике.
Правда: электромотор на 218 л. с. обеспечивает хорошее ускорение.
Когда стартует приём заказов?
С 15 сентября 2025 года.
Какая версия будет доступна первой?
Только комплектация MAX.
Какой запас хода у автомобиля?
Свыше 940 км в комбинированном цикле.
Belgee — совместный проект белорусских компаний и китайской Geely. С 2017 года завод выпускает автомобили под локальным брендом. Новый X80 PHEV станет первой моделью марки с подключаемым гибридом и символизирует шаг в сторону технологий будущего.
Игнорировать гибридные технологии → выше расходы на топливо → рассмотреть PHEV для экономии.
Сравнивать только с ДВС-кроссоверами → неполное понимание выгоды → анализировать гибриды-конкуренты.
Покупать без уточнения гарантийных условий → риск дополнительных затрат → изучить сервисные пакеты заранее.
Если спрос окажется высоким, Belgee может расширить линейку PHEV-моделей и вывести их на другие рынки СНГ. Это укрепит позиции бренда и усилит конкуренцию в сегменте гибридных кроссоверов.
Belgee X80 PHEV создан на базе Geely Galaxy Starship 7.
Запас хода превышает 940 км — один из лучших в сегменте.
Первым 440 покупателям достанутся фирменные сувениры.
Belgee X80 PHEV станет важным шагом для белорусского бренда и серьёзным конкурентом в сегменте гибридных кроссоверов. Он сочетает простор, технологии и большой запас хода, что делает модель привлекательной для семей и активных путешественников.
