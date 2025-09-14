Китайский премиум берёт высоту: Voyah готовит дебют и нацеливается на лидеров класса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Авто

Voyah готовит к дебюту новый флагманский кроссовер Taishan, который должен выйти на рынок в конце 2025 года. Модель уже вызвала интерес благодаря внушительным размерам, шестиместному салону и впечатляющему запасу хода на гибридной установке. Для России, где растёт интерес к премиальным гибридам, эта новинка может стать заметным событием.

Внедорожник Voyah
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Внедорожник Voyah

Будущий флагман

Taishan обещает стать самой крупной и технологичной моделью в линейке Voyah. В основе — гибридная силовая установка с заявленным запасом хода свыше 1400 км. Такой показатель позволяет кроссоверу претендовать на лидерство по дальнобойности в своём классе.

Конкуренты и цена

Производитель позиционирует Taishan в премиум-сегменте гибридных внедорожников. Главные соперники: Aito M9, Li Auto L9 и Zeekr 9X. В Китае цена стартует примерно с 450 тыс. юаней (около 5,35 млн рублей). Для российского рынка финальная стоимость пока не названа, но с учётом логистики и налогов она будет выше.

Внешность и стиль

Первые изображения кроссовера появились в августе 2025 года. Силуэт автомобиля вызывает ассоциации с Rolls-Royce Cullinan: массивные линии кузова и монументальный облик.

Передняя часть выполнена в фирменном стиле Voyah:

  • крупная квадратная решётка радиатора с вертикальными ламелями,

  • узкая современная оптика,

  • боковые воздухозаборники для придания динамики.

Дизайн напоминает решения у Voyah Passion L, подчёркивая преемственность внутри бренда.

Плюсы и минусы Voyah Taishan

Плюсы Минусы
Запас хода более 1400 км Высокая ожидаемая цена
Шестиместный салон Точные сроки поставок не объявлены
Современный премиальный дизайн Конкуренция с сильными китайскими брендами
Ориентация на премиум-сегмент Появление в России не подтверждено

Сравнение с конкурентами

Модель Запас хода Цена (в Китае) Особенности
Voyah Taishan >1400 км от 450 тыс. юаней Шестиместный салон, премиум-дизайн
Aito M9 ~1200 км от 470 тыс. юаней Упор на технологичность
Li Auto L9 ~1315 км от 459 тыс. юаней Просторный салон, семейный фокус
Zeekr 9X ~1300 км от 480 тыс. юаней Акцент на динамику и стиль

Советы шаг за шагом для потенциальных покупателей

  1. Следить за официальной премьерой в IV квартале 2025 года.

  2. Сравнить предложения Voyah с конкурентами в Китае и России.

  3. Уточнить условия гарантии и сервисной поддержки при поставках через параллельный импорт.

  4. Обратить внимание на стоимость страховки и налоги для гибридных моделей.

  5. Рассмотреть варианты предзаказа, если дилеры предложат ограниченные квоты.

Мифы и правда

  • Миф: китайские премиальные кроссоверы уступают европейским по качеству.

  • Правда: последние поколения Voyah и других брендов показывают высокий уровень технологий и дизайна.

  • Миф: гибриды малоинтересны российскому рынку.

  • Правда: спрос на гибридные автомобили растёт из-за экономичности и запаса хода.

  • Миф: Taishan будет копией Rolls-Royce.

  • Правда: схожи лишь пропорции кузова, дизайн имеет фирменные черты Voyah.

FAQ

Когда состоится премьера Voyah Taishan?
Мировая премьера запланирована на четвёртый квартал 2025 года.

Каков запас хода у модели?
Более 1400 км благодаря гибридной установке.

Будет ли автомобиль продаваться в России официально?
Точных сроков и подтверждений пока нет, но интерес дилеров к модели уже есть.

Исторический контекст

Voyah — дочерний бренд концерна Dongfeng, созданный для выхода в премиум-сегмент. С момента появления в 2020 году марка активно расширяет линейку: от электрических кроссоверов до бизнес-седанов. Выход флагманского Taishan станет важным шагом, укрепляющим позиции бренда среди ведущих китайских производителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сравнивать Taishan только с европейскими SUV → недооценка конкурентов → учитывать сильные позиции китайских брендов.

  • Игнорировать специфику гибридной установки → неверные ожидания → изучать характеристики и обслуживание заранее.

  • Ждать "бюджетной цены" → разочарование при старте продаж → ориентироваться на премиум-сегмент.

А что если…

Если Voyah решит официально вывести Taishan в Россию, модель может занять уникальную нишу: гибридный кроссовер с рекордным запасом хода и премиальным дизайном в условиях ограниченной конкуренции.

Итоги и интересные факты

  1. Voyah Taishan станет самым крупным кроссовером бренда.

  2. Запас хода более 1400 км — один из лучших показателей в классе.

  3. Дизайн модели вызывает сравнения с Rolls-Royce Cullinan.

Появление Voyah Taishan подтверждает амбиции китайских брендов в премиальном сегменте. Для российского рынка модель может стать привлекательной альтернативой европейским и японским внедорожникам, особенно на фоне растущего интереса к гибридным технологиям.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
