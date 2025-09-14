Китайский премиум берёт высоту: Voyah готовит дебют и нацеливается на лидеров класса

Voyah готовит к дебюту новый флагманский кроссовер Taishan, который должен выйти на рынок в конце 2025 года. Модель уже вызвала интерес благодаря внушительным размерам, шестиместному салону и впечатляющему запасу хода на гибридной установке. Для России, где растёт интерес к премиальным гибридам, эта новинка может стать заметным событием.
Taishan обещает стать самой крупной и технологичной моделью в линейке Voyah. В основе — гибридная силовая установка с заявленным запасом хода свыше 1400 км. Такой показатель позволяет кроссоверу претендовать на лидерство по дальнобойности в своём классе.
Производитель позиционирует Taishan в премиум-сегменте гибридных внедорожников. Главные соперники: Aito M9, Li Auto L9 и Zeekr 9X. В Китае цена стартует примерно с 450 тыс. юаней (около 5,35 млн рублей). Для российского рынка финальная стоимость пока не названа, но с учётом логистики и налогов она будет выше.
Первые изображения кроссовера появились в августе 2025 года. Силуэт автомобиля вызывает ассоциации с Rolls-Royce Cullinan: массивные линии кузова и монументальный облик.
Передняя часть выполнена в фирменном стиле Voyah:
крупная квадратная решётка радиатора с вертикальными ламелями,
узкая современная оптика,
боковые воздухозаборники для придания динамики.
Дизайн напоминает решения у Voyah Passion L, подчёркивая преемственность внутри бренда.
|Плюсы
|Минусы
|Запас хода более 1400 км
|Высокая ожидаемая цена
|Шестиместный салон
|Точные сроки поставок не объявлены
|Современный премиальный дизайн
|Конкуренция с сильными китайскими брендами
|Ориентация на премиум-сегмент
|Появление в России не подтверждено
|Модель
|Запас хода
|Цена (в Китае)
|Особенности
|Voyah Taishan
|>1400 км
|от 450 тыс. юаней
|Шестиместный салон, премиум-дизайн
|Aito M9
|~1200 км
|от 470 тыс. юаней
|Упор на технологичность
|Li Auto L9
|~1315 км
|от 459 тыс. юаней
|Просторный салон, семейный фокус
|Zeekr 9X
|~1300 км
|от 480 тыс. юаней
|Акцент на динамику и стиль
Следить за официальной премьерой в IV квартале 2025 года.
Сравнить предложения Voyah с конкурентами в Китае и России.
Уточнить условия гарантии и сервисной поддержки при поставках через параллельный импорт.
Обратить внимание на стоимость страховки и налоги для гибридных моделей.
Рассмотреть варианты предзаказа, если дилеры предложат ограниченные квоты.
Миф: китайские премиальные кроссоверы уступают европейским по качеству.
Правда: последние поколения Voyah и других брендов показывают высокий уровень технологий и дизайна.
Миф: гибриды малоинтересны российскому рынку.
Правда: спрос на гибридные автомобили растёт из-за экономичности и запаса хода.
Миф: Taishan будет копией Rolls-Royce.
Правда: схожи лишь пропорции кузова, дизайн имеет фирменные черты Voyah.
Когда состоится премьера Voyah Taishan?
Мировая премьера запланирована на четвёртый квартал 2025 года.
Каков запас хода у модели?
Более 1400 км благодаря гибридной установке.
Будет ли автомобиль продаваться в России официально?
Точных сроков и подтверждений пока нет, но интерес дилеров к модели уже есть.
Voyah — дочерний бренд концерна Dongfeng, созданный для выхода в премиум-сегмент. С момента появления в 2020 году марка активно расширяет линейку: от электрических кроссоверов до бизнес-седанов. Выход флагманского Taishan станет важным шагом, укрепляющим позиции бренда среди ведущих китайских производителей.
Сравнивать Taishan только с европейскими SUV → недооценка конкурентов → учитывать сильные позиции китайских брендов.
Игнорировать специфику гибридной установки → неверные ожидания → изучать характеристики и обслуживание заранее.
Ждать "бюджетной цены" → разочарование при старте продаж → ориентироваться на премиум-сегмент.
Если Voyah решит официально вывести Taishan в Россию, модель может занять уникальную нишу: гибридный кроссовер с рекордным запасом хода и премиальным дизайном в условиях ограниченной конкуренции.
Voyah Taishan станет самым крупным кроссовером бренда.
Запас хода более 1400 км — один из лучших показателей в классе.
Дизайн модели вызывает сравнения с Rolls-Royce Cullinan.
Появление Voyah Taishan подтверждает амбиции китайских брендов в премиальном сегменте. Для российского рынка модель может стать привлекательной альтернативой европейским и японским внедорожникам, особенно на фоне растущего интереса к гибридным технологиям.
