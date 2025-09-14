Немец ворвался в Россию: премиальная новинка удивила ценой и набором технологий

Новая генерация Audi A5 добралась до российского рынка, пусть и неофициальным путём. Автомобили поступают к дилерам через параллельный импорт, и первые предложения уже появились в крупных онлайн-каталогах. Интерес к модели оказался заметным — поклонники бренда ждали её дебюта после ухода A4.
Для России пока доступна одна версия. Под капотом установлен двухлитровый бензиновый мотор на 204 л. с. Клиенты могут выбрать комплектацию как с передним приводом, так и с системой quattro. Несмотря на ограниченный выбор, конфигурация позволяет охватить основные запросы покупателей.
Стоимость новой Audi A5 стартует примерно с отметки 5,7 млн рублей. Самые доступные предложения разместил краснодарский дилер Nik Auto. В верхней части диапазона — 6,4 млн рублей: такие прайсы заявила компания CarExport из Чебоксар. Разница почти в 700 тысяч объясняется комплектацией и дополнительными опциями.
Мировая премьера Audi A5 состоялась летом 2024 года. Тогда производитель подтвердил, что обновлённая "пятёрка" полностью заменит линейку A4. Таким образом, речь идёт не просто о рестайлинге, а о серьёзном обновлении всей архитектуры среднеразмерных седанов и купе марки.
Внешность автомобиля сочетает узнаваемый стиль Audi с современными штрихами.
Спереди выделяется широкая шестиугольная решётка радиатора с фирменным орнаментом.
Сзади — сплошные фонари из 60 OLED-сегментов, создающие яркую световую анимацию.
Такой дизайн усиливает премиальный образ модели и подчёркивает её принадлежность к новому поколению.
Салон стал ещё более цифровым. Теперь внутри можно увидеть до трёх экранов:
11,9-дюймовую цифровую приборную панель,
14,5-дюймовый центральный сенсорный дисплей,
опциональный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира.
Эта архитектура повторяет решения из флагманских моделей бренда и отражает курс Audi на цифровизацию и мультимедийное удобство.
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн и цифровой салон
|Высокая стоимость для сегмента
|Двигатель на 204 л. с. с выбором типа привода
|Ограниченный выбор комплектаций
|OLED-фонари с динамической графикой
|Поставки только через параллельный импорт
|Продвинутая мультимедиа
|Дефицит автомобилей в наличии
|Параметр
|Audi A4 (прежняя модель)
|Audi A5 (новая)
|Статус
|Снята с производства
|Полностью заменяет A4
|Дизайн
|Классический, строгий
|Современные линии, OLED-оптика
|Интерьер
|Меньше цифровых решений
|Три дисплея, расширенная мультимедиа
|Двигатели
|Шире выбор
|Пока доступен один вариант
Сравните предложения разных дилеров: разброс цен достигает 700 тыс. рублей.
Проверьте комплектацию: часть опций недоступна в базовых версиях.
Уточните условия гарантии и сервиса — при параллельном импорте они могут отличаться.
Рассмотрите страховку КАСКО: премиальные автомобили требуют расширенной защиты.
Заранее уточняйте сроки поставки, так как объёмы ограничены.
Миф: Audi A5 — это рестайлинг A4.
Правда: модель полностью заменяет A4 и имеет новое позиционирование.
Миф: параллельный импорт означает худшее качество.
Правда: автомобили идентичны по сборке, разница лишь в канале поставки.
Миф: премиальные бренды больше не интересны в России.
Правда: спрос сохраняется, что подтверждают первые продажи Audi A5.
Сколько стоит новый Audi A5 в России?
От 5,7 до 6,4 млн рублей в зависимости от комплектации и дилера.
Доступны ли версии с полным приводом?
Да, вместе с переднеприводной версией предлагается и quattro.
Заменит ли A5 прежнюю линейку A4?
Да, модель официально пришла на смену A4 и полностью заняла её нишу.
Линейка Audi A5 впервые появилась в 2007 году как более спортивная альтернатива A4. Со временем модель стала самостоятельным направлением, объединяющим купе, кабриолеты и лифтбеки. В 2024 году компания решила полностью отказаться от A4 и сделать A5 основной моделью в среднем классе.
Игнорировать разницу в ценах у дилеров → переплата до 700 тыс. руб. → сравнивать предложения в разных регионах.
Рассматривать A5 как "обновлённый A4" → неверные ожидания → учитывать, что модель полностью новая.
Полагаться на гарантию производителя → риски при параллельном импорте → уточнять условия у конкретного продавца.
Если официальные поставки Audi в будущем возобновятся, цены на A5 могут измениться. Однако нынешние продажи показывают: даже в условиях параллельного импорта интерес к премиальной "пятёрке" стабильно высокий.
Audi A5 полностью заменила A4 в мировой линейке.
В салоне модели могут работать сразу три экрана.
OLED-оптика автомобиля состоит из 60 сегментов и формирует динамичную подсветку.
Вывод: Появление Audi A5 нового поколения в России через параллельный импорт подтверждает высокий интерес к премиальным автомобилям. Несмотря на ограниченный выбор комплектаций и высокую цену, модель уже востребована и становится заменой для снятой с производства A4.
