Немец ворвался в Россию: премиальная новинка удивила ценой и набором технологий

2:54
Авто

Новая генерация Audi A5 добралась до российского рынка, пусть и неофициальным путём. Автомобили поступают к дилерам через параллельный импорт, и первые предложения уже появились в крупных онлайн-каталогах. Интерес к модели оказался заметным — поклонники бренда ждали её дебюта после ухода A4.

Audi A5
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Audi A5

Двигатель и модификации

Для России пока доступна одна версия. Под капотом установлен двухлитровый бензиновый мотор на 204 л. с. Клиенты могут выбрать комплектацию как с передним приводом, так и с системой quattro. Несмотря на ограниченный выбор, конфигурация позволяет охватить основные запросы покупателей.

Цены на российском рынке

Стоимость новой Audi A5 стартует примерно с отметки 5,7 млн рублей. Самые доступные предложения разместил краснодарский дилер Nik Auto. В верхней части диапазона — 6,4 млн рублей: такие прайсы заявила компания CarExport из Чебоксар. Разница почти в 700 тысяч объясняется комплектацией и дополнительными опциями.

Дебют и роль в модельной линейке

Мировая премьера Audi A5 состоялась летом 2024 года. Тогда производитель подтвердил, что обновлённая "пятёрка" полностью заменит линейку A4. Таким образом, речь идёт не просто о рестайлинге, а о серьёзном обновлении всей архитектуры среднеразмерных седанов и купе марки.

Дизайн: традиции с новыми акцентами

Внешность автомобиля сочетает узнаваемый стиль Audi с современными штрихами.

  • Спереди выделяется широкая шестиугольная решётка радиатора с фирменным орнаментом.

  • Сзади — сплошные фонари из 60 OLED-сегментов, создающие яркую световую анимацию.

Такой дизайн усиливает премиальный образ модели и подчёркивает её принадлежность к новому поколению.

Интерьер и технологии

Салон стал ещё более цифровым. Теперь внутри можно увидеть до трёх экранов:

  • 11,9-дюймовую цифровую приборную панель,

  • 14,5-дюймовый центральный сенсорный дисплей,

  • опциональный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира.

Эта архитектура повторяет решения из флагманских моделей бренда и отражает курс Audi на цифровизацию и мультимедийное удобство.

Плюсы и минусы Audi A5

Плюсы Минусы
Современный дизайн и цифровой салон Высокая стоимость для сегмента
Двигатель на 204 л. с. с выбором типа привода Ограниченный выбор комплектаций
OLED-фонари с динамической графикой Поставки только через параллельный импорт
Продвинутая мультимедиа Дефицит автомобилей в наличии

Сравнение с Audi A4

Параметр Audi A4 (прежняя модель) Audi A5 (новая)
Статус Снята с производства Полностью заменяет A4
Дизайн Классический, строгий Современные линии, OLED-оптика
Интерьер Меньше цифровых решений Три дисплея, расширенная мультимедиа
Двигатели Шире выбор Пока доступен один вариант

Советы шаг за шагом при выборе

  1. Сравните предложения разных дилеров: разброс цен достигает 700 тыс. рублей.

  2. Проверьте комплектацию: часть опций недоступна в базовых версиях.

  3. Уточните условия гарантии и сервиса — при параллельном импорте они могут отличаться.

  4. Рассмотрите страховку КАСКО: премиальные автомобили требуют расширенной защиты.

  5. Заранее уточняйте сроки поставки, так как объёмы ограничены.

Мифы и правда

  • Миф: Audi A5 — это рестайлинг A4.

  • Правда: модель полностью заменяет A4 и имеет новое позиционирование.

  • Миф: параллельный импорт означает худшее качество.

  • Правда: автомобили идентичны по сборке, разница лишь в канале поставки.

  • Миф: премиальные бренды больше не интересны в России.

  • Правда: спрос сохраняется, что подтверждают первые продажи Audi A5.

FAQ

Сколько стоит новый Audi A5 в России?
От 5,7 до 6,4 млн рублей в зависимости от комплектации и дилера.

Доступны ли версии с полным приводом?
Да, вместе с переднеприводной версией предлагается и quattro.

Заменит ли A5 прежнюю линейку A4?
Да, модель официально пришла на смену A4 и полностью заняла её нишу.

Исторический контекст

Линейка Audi A5 впервые появилась в 2007 году как более спортивная альтернатива A4. Со временем модель стала самостоятельным направлением, объединяющим купе, кабриолеты и лифтбеки. В 2024 году компания решила полностью отказаться от A4 и сделать A5 основной моделью в среднем классе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать разницу в ценах у дилеров → переплата до 700 тыс. руб. → сравнивать предложения в разных регионах.

  • Рассматривать A5 как "обновлённый A4" → неверные ожидания → учитывать, что модель полностью новая.

  • Полагаться на гарантию производителя → риски при параллельном импорте → уточнять условия у конкретного продавца.

А что если…

Если официальные поставки Audi в будущем возобновятся, цены на A5 могут измениться. Однако нынешние продажи показывают: даже в условиях параллельного импорта интерес к премиальной "пятёрке" стабильно высокий.

Итоги и интересные факты

  1. Audi A5 полностью заменила A4 в мировой линейке.

  2. В салоне модели могут работать сразу три экрана.

  3. OLED-оптика автомобиля состоит из 60 сегментов и формирует динамичную подсветку.

Вывод: Появление Audi A5 нового поколения в России через параллельный импорт подтверждает высокий интерес к премиальным автомобилям. Несмотря на ограниченный выбор комплектаций и высокую цену, модель уже востребована и становится заменой для снятой с производства A4.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
