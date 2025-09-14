Автобренды меняют расклад: подорожание соседствует с рекордными скидками сентября

Середина сентября принесла очередную волну корректировок цен на российском авторынке. Производители меняют стратегию: прямые скидки постепенно сокращаются, а их место занимают точечные пересмотры прайсов. В результате одни модели дорожают, другие получают более щедрые предложения.

Changan: рост без исключений

Китайский Changan поднял цены почти на все модели:

Alsvin во всех версиях стал дороже на 50 тыс. руб.

CS75 Plus прибавил 150 тыс.: Comfort теперь стоит 3,37 млн, Tech — свыше 3,7 млн.

Uni-K подорожал на 100 тыс., и в топе превышает 4,5 млн.

Uni-S вырос в цене на 50 тыс., достигнув 2,86 млн.

Jetour: уходят скидки

Марка постепенно отказывается от прежних дисконтов:

Dashing Comfort Plus сохранил цену — 2,39 млн.

Остальные версии Dashing выросли на 50 тыс., включая Sport (3,55 млн).

X50 подорожал на 50 тыс. во всех версиях, минимум — 1,99 млн.

X70 Plus стал дороже на 100 тыс.: Comfort — 2,9 млн, Luxury — 3,2 млн.

Solaris: дороже с "автоматом"

Подорожали только версии с АКПП:

НС — 2,43 млн,

KRS — 2,26 млн,

KRX — 2,34 млн.

Geely: снижение ради спроса

На фоне подорожаний конкурентов Geely продолжает снижать цены на Emgrand. Все комплектации подешевели на 100 тыс.: Standart теперь стоит 1,83 млн, Flagship — 2,32 млн.

Tank: новые расчёты

Августовские скидки убрали, но автомобили 2025 года стали дешевле:

Tank 300 Adventure - от 4,3 млн,

City Premium - около 4,9 млн.

Bestune: расширение дисконтов

Компания усилила предложения:

T55 стоит от 1,71 млн,

T90 - от 2,83 млн,

B70 - от 2 млн.

Seres: рекордная выгода

Максимальные скидки пришлись на премиальный кроссовер M7 - минус 1 млн руб.:

версия Pro — 5,99 млн,

Max — 6,49 млн.

KGM: без резких шагов

Серьёзных изменений нет. Но новая версия Korando 2025 осталась без прошлой скидки в 250 тыс., цены — от 3,09 до 3,99 млн.

Jetta: мягкие корректировки

Скидка на VS7 (300 тыс.) сохранилась.

В комплектации Glory модель стоит 3,07 млн.

Ultimate подешевел почти на 40 тыс., до 3,23 млн.

Рынок автомобилей в России в сентябре остаётся нестабильным: одни марки резко повышают цены, другие пытаются удержать спрос скидками. Такая разнонаправленная политика показывает, что производители ищут оптимальный баланс между прибылью и продажами. Для покупателей это означает необходимость внимательно следить за обновлениями прайсов и акций, чтобы выбрать наиболее выгодный момент для покупки.