Автобренды меняют расклад: подорожание соседствует с рекордными скидками сентября

Середина сентября принесла очередную волну корректировок цен на российском авторынке. Производители меняют стратегию: прямые скидки постепенно сокращаются, а их место занимают точечные пересмотры прайсов. В результате одни модели дорожают, другие получают более щедрые предложения.
Китайский Changan поднял цены почти на все модели:
Alsvin во всех версиях стал дороже на 50 тыс. руб.
CS75 Plus прибавил 150 тыс.: Comfort теперь стоит 3,37 млн, Tech — свыше 3,7 млн.
Uni-K подорожал на 100 тыс., и в топе превышает 4,5 млн.
Uni-S вырос в цене на 50 тыс., достигнув 2,86 млн.
Марка постепенно отказывается от прежних дисконтов:
Dashing Comfort Plus сохранил цену — 2,39 млн.
Остальные версии Dashing выросли на 50 тыс., включая Sport (3,55 млн).
X50 подорожал на 50 тыс. во всех версиях, минимум — 1,99 млн.
X70 Plus стал дороже на 100 тыс.: Comfort — 2,9 млн, Luxury — 3,2 млн.
Подорожали только версии с АКПП:
НС — 2,43 млн,
KRS — 2,26 млн,
KRX — 2,34 млн.
На фоне подорожаний конкурентов Geely продолжает снижать цены на Emgrand. Все комплектации подешевели на 100 тыс.: Standart теперь стоит 1,83 млн, Flagship — 2,32 млн.
Августовские скидки убрали, но автомобили 2025 года стали дешевле:
Tank 300 Adventure - от 4,3 млн,
City Premium - около 4,9 млн.
Компания усилила предложения:
T55 стоит от 1,71 млн,
T90 - от 2,83 млн,
B70 - от 2 млн.
Максимальные скидки пришлись на премиальный кроссовер M7 - минус 1 млн руб.:
версия Pro — 5,99 млн,
Max — 6,49 млн.
Серьёзных изменений нет. Но новая версия Korando 2025 осталась без прошлой скидки в 250 тыс., цены — от 3,09 до 3,99 млн.
Скидка на VS7 (300 тыс.) сохранилась.
В комплектации Glory модель стоит 3,07 млн.
Рынок автомобилей в России в сентябре остаётся нестабильным: одни марки резко повышают цены, другие пытаются удержать спрос скидками. Такая разнонаправленная политика показывает, что производители ищут оптимальный баланс между прибылью и продажами. Для покупателей это означает необходимость внимательно следить за обновлениями прайсов и акций, чтобы выбрать наиболее выгодный момент для покупки.
