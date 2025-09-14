Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии
Сломаете мозг, но получите удовольствие: эти пять сюрреалистических фильмов бросают вызов разуму
Квартира как марафон: как дойти до финиша без кредитных костылей
Больше не нужно выбирать: вот как стать качком и марафонцем одновременно
Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов
На пляжах США находят ведьмины бутылки: что таят в себе эти запечатанные сосуды
Морщины бегут, складки тают: трио из масел объявило войну возрасту без уколов и скальпеля

Автобренды меняют расклад: подорожание соседствует с рекордными скидками сентября

4:19
Авто

Середина сентября принесла очередную волну корректировок цен на российском авторынке. Производители меняют стратегию: прямые скидки постепенно сокращаются, а их место занимают точечные пересмотры прайсов. В результате одни модели дорожают, другие получают более щедрые предложения.

Jetour X70 Plus
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Jetour X70 Plus

Changan: рост без исключений

Китайский Changan поднял цены почти на все модели:

  • Alsvin во всех версиях стал дороже на 50 тыс. руб.

  • CS75 Plus прибавил 150 тыс.: Comfort теперь стоит 3,37 млн, Tech — свыше 3,7 млн.

  • Uni-K подорожал на 100 тыс., и в топе превышает 4,5 млн.

  • Uni-S вырос в цене на 50 тыс., достигнув 2,86 млн.

Jetour: уходят скидки

Марка постепенно отказывается от прежних дисконтов:

  • Dashing Comfort Plus сохранил цену — 2,39 млн.

  • Остальные версии Dashing выросли на 50 тыс., включая Sport (3,55 млн).

  • X50 подорожал на 50 тыс. во всех версиях, минимум — 1,99 млн.

  • X70 Plus стал дороже на 100 тыс.: Comfort — 2,9 млн, Luxury — 3,2 млн.

Solaris: дороже с "автоматом"

Подорожали только версии с АКПП:

  • НС — 2,43 млн,

  • KRS — 2,26 млн,

  • KRX — 2,34 млн.

Geely: снижение ради спроса

На фоне подорожаний конкурентов Geely продолжает снижать цены на Emgrand. Все комплектации подешевели на 100 тыс.: Standart теперь стоит 1,83 млн, Flagship — 2,32 млн.

Tank: новые расчёты

Августовские скидки убрали, но автомобили 2025 года стали дешевле:

  • Tank 300 Adventure - от 4,3 млн,

  • City Premium - около 4,9 млн.

Bestune: расширение дисконтов

Компания усилила предложения:

  • T55 стоит от 1,71 млн,

  • T90 - от 2,83 млн,

  • B70 - от 2 млн.

Seres: рекордная выгода

Максимальные скидки пришлись на премиальный кроссовер M7 - минус 1 млн руб.:

  • версия Pro — 5,99 млн,

  • Max — 6,49 млн.

KGM: без резких шагов

Серьёзных изменений нет. Но новая версия Korando 2025 осталась без прошлой скидки в 250 тыс., цены — от 3,09 до 3,99 млн.

Jetta: мягкие корректировки

  • Скидка на VS7 (300 тыс.) сохранилась.

  • В комплектации Glory модель стоит 3,07 млн.

  • Ultimate подешевел почти на 40 тыс., до 3,23 млн.

Рынок автомобилей в России в сентябре остаётся нестабильным: одни марки резко повышают цены, другие пытаются удержать спрос скидками. Такая разнонаправленная политика показывает, что производители ищут оптимальный баланс между прибылью и продажами. Для покупателей это означает необходимость внимательно следить за обновлениями прайсов и акций, чтобы выбрать наиболее выгодный момент для покупки.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии
Сломаете мозг, но получите удовольствие: эти пять сюрреалистических фильмов бросают вызов разуму
Квартира как марафон: как дойти до финиша без кредитных костылей
Больше не нужно выбирать: вот как стать качком и марафонцем одновременно
Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита
Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов
Морщины бегут, складки тают: трио из масел объявило войну возрасту без уколов и скальпеля
На пляжах США находят ведьмины бутылки: что таят в себе эти запечатанные сосуды
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Хрустящее и яркое печенье с матчей: зелёный десерт, который покоряет с первого раза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.