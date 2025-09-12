Электромобиль Leaf снова в игре: что ждёт стареющий модельный ряд Nissan

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса планирует обновить стареющий модельный ряд. Компания стремится сократить процесс разработки и бюрократическую волокиту. В планах выпуск обновлённой версии электромобиля Leaf, минивэна Elgrand, кей-каров и седана Sentra.

Фото: Wikipedia by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Nissan Leaf

Реструктуризация и финансовые трудности

Nissan планирует сократить численность персонала на 20 000 рабочих мест и закрыть семь заводов, информирует журнал Autoblog. Закрыты заводы Civac в Мексике и Oppama в Японии. Компания рассматривает продажу штаб-квартиры в Йокогаме. В первом квартале финансового года Nissan сообщил о крупном убытке в размере 115,7 млрд иен.

Сокращение времени разработки

Nissan требует более 50 месяцев на разработку серийной модели из концепт-кара. Компания намерена сократить этот срок до 37 месяцев. Эспиноса подчеркнул важность быстрых действий для улучшения работы компании.

Реакция рынка и доверие к компании

Ранее в этом месяце сообщалось, что Mercedes-Benz продал 3,8% акций Nissan, принадлежавших его пенсионному фонду, за 47,8 млрд иен (около $324,6 млн). В заявлении агентству Reuters представитель Mercedes заявил, что доля Nissan, переведенная в пенсионный фонд в 2016 году, не имеет стратегического значения, и назвал продажу «очисткой» портфеля. Хотя Эспиноса известен своими быстрыми действиями, но ему предстоит пройти долгий путь для долгосрочного успеха Nissan.