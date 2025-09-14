Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так

Задиры в цилиндрах — одна из самых болезненных тем для владельцев современных автомобилей. Эти дефекты появляются там, где поршни теснее всего контактируют со стенками цилиндров. На первых порах они едва заметны, но со временем превращаются в серьёзную проблему: мотор теряет мощность, растёт расход масла и топлива, а ресурс двигателя резко сокращается.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Почему раньше такого почти не было

Как отметил моторист ещё пару десятилетий назад подобные поломки встречались крайне редко. Сегодня же они не зависят от марки: с одинаковыми проблемами сталкиваются владельцы и Nissan, и Kia, и других брендов.

Главное отличие современных двигателей в том, что инженеры сознательно сделали их легче и "экологичнее". Для этого пришлось отказаться от долговечных решений прошлого.

Что изменилось в конструкции

  • Лёгкие поршни с короткими юбками. Они снижают массу двигателя и улучшают динамику, но менее устойчивы к перекосу и хуже отводят тепло.

  • Тонкостенные алюминиевые блоки. Экономят вес, но быстрее изнашиваются при перегреве.

  • Минимальные зазоры между поршнем и цилиндром. Это уменьшает вероятность перекоса, но при перегреве зазор практически исчезает, и металл начинает тереться "всухую".

Раньше такие эффекты компенсировали вставками, которые учитывали тепловое расширение металла. Сегодня от них отказались ради снижения массы.

Роль катализатора и рециркуляции газов

Дополнительный фактор риска связан с экологическими требованиями. Для снижения выбросов в моторы внедрили систему рециркуляции отработавших газов (EGR). Она возвращает часть выхлопа в цилиндры, уменьшая температуру сгорания и образование оксидов азота.

Однако у этой системы есть уязвимость. Со временем катализатор разрушается, и микрочастицы керамики вместе с газами попадают обратно в цилиндры. Там они действуют как абразив: истирают поверхность стенок, ускоряя образование задиров.

Современные моторы стали легче, экономичнее и экологичнее, но ценой снижения долговечности. Их реальный ресурс теперь оценивается в 150-200 тысяч километров — это конструктивная особенность, а не заводской брак. Водителям остаётся только чаще контролировать состояние системы охлаждения, масла и катализатора, чтобы максимально отсрочить появление критических повреждений.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
