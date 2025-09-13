Подготовка к зиме или билет в сервис: проверка авто, которую забывают водители

Осень началась тёплой, но это не отменяет скорого прихода холодов. Зима в любом случае заставит автомобиль работать в тяжёлых условиях. Морозы проверяют на прочность аккумулятор, мотор и все технические жидкости. Чтобы машина не подвела в самый неподходящий момент, важно заранее подготовить её к сезону.
Многие водители помнят о необходимости "переобуть" авто в зимние шины и проверить аккумулятор. Но часто забывают о других моментах. Тормозная жидкость со временем теряет свойства, ведь она впитывает влагу. Антифриз тоже не вечен: даже если производитель заявляет срок службы в несколько лет, контроль состояния обязателен. Особенно важно убедиться, что его параметры соответствуют климату региона, иначе двигатель может пострадать.
Наконец, стоит заранее сменить омывающую жидкость на зимнюю. Летний состав или вода превратятся в лёд уже при первых серьёзных заморозках, что создаст проблему утром на парковке.
|Жидкость/узел
|Плюсы своевременной подготовки
|Минусы игнорирования
|Аккумулятор
|Уверенный запуск в мороз
|Риск не завести авто утром
|Тормозная жидкость
|Сохранение эффективности тормозов
|Удлинение тормозного пути
|Антифриз
|Защита двигателя от перегрева и замерзания
|Возможный разрыв системы охлаждения
|Омывайка
|Чистое стекло при любых температурах
|Лёд в бачке и на стекле
При выборе масла главное — его вязкость и соответствие допускам. Для зимы требуется состав, обеспечивающий лёгкий пуск и стабильную работу при низких температурах. Важно выбирать оригинальный продукт, ведь на рынке много подделок.
Опыт показывает, что даже требовательные марки, вроде Porsche, находят качественные решения среди локальных производителей.
"Для наших клиентов важна гарантия качества. Поэтому мы выбираем масла не по ощущениям, а по объективным результатам тестов. И Teboil нам отлично подходит, теперь мы используем линейку Teboil Diamond Professional, разработанную специально для СТО", — сказал директор по послепродажному обслуживанию ДЦ Евгений Давыдов.
Эта линейка подтверждена лабораторными и стендовыми испытаниями, включая работу на турбированных моторах.
|Тип масла
|Особенности
|Где лучше использовать
|Минеральное
|Бюджетное, менее стабильно на морозе
|Старые двигатели с большим пробегом
|Полусинтетика
|Баланс цены и качества
|Универсальное решение для многих авто
|Синтетика
|Максимальная защита, стабильность при морозах
|Современные моторы, новые автомобили
Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости. При сомнениях замените её.
Осмотрите расширительный бачок с антифризом, при необходимости долейте или замените жидкость.
Поставьте зимние шины заранее, не дожидаясь снега.
Проверьте аккумулятор тестером или на СТО.
Замените омывайку на зимнюю с низкой температурой замерзания.
Подберите масло по спецификациям производителя автомобиля.
Миф 1. Дорогие масла нужны только премиальным авто.
Правда: качественные составы полезны любым моторам, снижая износ.
Миф 2. Всесезонные масла хуже специализированных.
Правда: современные всесезонные продукты подходят для круглогодичной эксплуатации.
Миф 3. Старым авто подходит только минералка.
Правда: синтетика с современными присадками работает и в старых двигателях.
Как выбрать зимнее масло?
Смотрите на вязкость SAE и рекомендации в мануале к вашему авто.
Сколько стоит замена антифриза?
В среднем от 2000 до 5000 рублей вместе с работой.
Что лучше для старого авто — минералка или синтетика?
Главное — соблюдать допуски производителя. Чаще всего синтетика обеспечивает лучшую защиту.
В СССР многие автомобилисты зимой заливали в радиаторы обычную воду, сливая её каждую ночь, чтобы не замёрзла. С появлением антифриза эксплуатация зимой стала проще и безопаснее.
Ошибка: оставить летнюю омывайку.
Последствие: лёд в бачке и поломка насоса.
Альтернатива: заранее залить зимний состав.
Ошибка: не проверить аккумулятор.
Последствие: невозможность завести машину.
Альтернатива: диагностика и профилактическая зарядка.
Первые зимние шины появились в Финляндии в 1934 году.
Аккумулятор теряет до 40% ёмкости при температуре -20 °С.
Современные синтетические масла сохраняют текучесть даже при -40 °С.
