Подготовка к зиме или билет в сервис: проверка авто, которую забывают водители

Осень началась тёплой, но это не отменяет скорого прихода холодов. Зима в любом случае заставит автомобиль работать в тяжёлых условиях. Морозы проверяют на прочность аккумулятор, мотор и все технические жидкости. Чтобы машина не подвела в самый неподходящий момент, важно заранее подготовить её к сезону.

На что обратить внимание перед зимой

Многие водители помнят о необходимости "переобуть" авто в зимние шины и проверить аккумулятор. Но часто забывают о других моментах. Тормозная жидкость со временем теряет свойства, ведь она впитывает влагу. Антифриз тоже не вечен: даже если производитель заявляет срок службы в несколько лет, контроль состояния обязателен. Особенно важно убедиться, что его параметры соответствуют климату региона, иначе двигатель может пострадать.

Наконец, стоит заранее сменить омывающую жидкость на зимнюю. Летний состав или вода превратятся в лёд уже при первых серьёзных заморозках, что создаст проблему утром на парковке.

