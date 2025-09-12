Водительские удостоверения без чипов: Казахстан делает шаг назад или вперёд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Министерство внутренних дел Казахстана предложило убрать электронные чипы из водительских удостоверений и техпаспортов.

Причины изменений

Ведомство поясняет: все функции чипов дублируются государственными базами, а их производство требует лишних затрат. Исключение модуля позволит сэкономить бюджет и ускорить выпуск документов.

Проект приказа опубликован для публичного рассмотрения и будет доступен до 22 сентября.

