Водительские удостоверения без чипов: Казахстан делает шаг назад или вперёд

Министерство внутренних дел Казахстана предложило убрать электронные чипы из водительских удостоверений и техпаспортов.
Ведомство поясняет: все функции чипов дублируются государственными базами, а их производство требует лишних затрат. Исключение модуля позволит сэкономить бюджет и ускорить выпуск документов.
Проект приказа опубликован для публичного рассмотрения и будет доступен до 22 сентября.
