Разрыв в расходе и надежности: вот что скрывают владельцы переоборудованных авто на газе

3:50
Авто

Рост цен на бензин заставляет водителей искать альтернативные варианты топлива. Одним из самых популярных решений стал сжиженный нефтяной газ (СНГ). Он дешевле бензина и позволяет экономить на заправках без существенной потери мощности. Но есть важный вопрос: насколько заводские автомобили с газовым оборудованием отличаются от машин, переоборудованных на газ после покупки? Рассмотрим все нюансы — от технических деталей до удобства эксплуатации.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Автомобили с заводским ГБО

Модели с заводским газовым оборудованием создаются с учётом работы двигателя именно на СНГ. Производитель изначально проектирует систему впрыска и электронный блок управления, чтобы двигатель корректно работал на газе.

В таких автомобилях:

  • Детали двигателя (поршни, клапаны, кольца) подобраны под сжигание газа.

  • Система впрыска топлива откалибрована для работы с СНГ.

  • Электронный блок управления (ЭБУ) запрограммирован с картой топлива LPG.

  • Баллоны, регуляторы и инжекторы интегрированы согласно рекомендациям производителя.

Благодаря этому двигатель испытывает меньше нагрузки, а срок его службы увеличивается. Кроме того, заводские системы обычно обеспечивают точный расход топлива и минимальное влияние на экологию.

Модернизированные системы ГБО

Переоборудование автомобиля на газ после покупки подразумевает установку комплекта ГБО сторонними компаниями. При качественном монтаже опытными специалистами результат может быть хорошим, но есть несколько важных нюансов:

  • Не все двигатели одинаково совместимы с газом.

  • Ошибки при установке могут привести к утечкам или поломкам.

  • Распространены проблемы вроде прогорания клапанов и стука двигателя.

  • Установка иногда аннулирует заводскую гарантию.

Хотя такие системы экономичны на первых этапах, в долгосрочной перспективе они могут обойтись дороже из-за возможных ремонтов и снижения производительности.

Расход топлива и экономичность

Оба варианта — заводской и модернизированный — позволяют снизить расход топлива по сравнению с бензином. Однако заводские системы имеют ряд преимуществ:

  1. Топливный впрыск работает точнее.

  2. Регулятор и испарительная система полностью совместимы с двигателем.

  3. Разница между эксплуатацией на бензине и газе минимальна.

При модернизированных системах расход иногда выше ожидаемого, особенно в городском цикле. Ошибки калибровки и программного обеспечения могут снижать эффективность.

Гарантия и обслуживание

Автомобили с заводским ГБО обычно имеют гарантию производителя сроком 2-5 лет, включая защиту многих узлов, связанных с газовым топливом. Сервисная сеть ориентирована на такие машины, а запасные части доступны легко.

Для переоборудованных автомобилей:

  • Заводская гарантия часто аннулируется.

  • Производитель не несёт ответственности за поломки.

  • Гарантия распространяется только на работу установщика ГБО.

  • Не все сервисные центры готовы обслуживать такие системы.

Это может усложнять ремонт и обслуживание, увеличивая время и расходы.

Экология и выбросы

СНГ выделяет меньше вредных веществ, чем бензин или дизель, включая оксид углерода и азота. Заводские системы оптимизируют работу двигателя и системы очистки выхлопа именно для газа. Переоборудованные комплекты не всегда достигают такого уровня экологичности, а эффективность зависит от модели и качества установки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное транспортное средство

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
