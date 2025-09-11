Экономия топлива без хитростей: простые приемы, о которых мало кто знает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Расход топлива во многом зависит от стиля вождения и технического состояния автомобиля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал координатор проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев.

Эксперт отметил, что ключевым фактором экономии топлива является плавное и равномерное движение.

"Чем меньше резких ускорений и торможений, тем ниже расход топлива. Важно сохранять постоянную скорость и следить за состоянием колес — правильно накачанные шины существенно снижают потери энергии при движении", — пояснил Васильев.

Он добавил, что на эффективность расхода топлива также влияют аэродинамические характеристики автомобиля, его масса и мощность двигателя.

"Легкие автомобили с небольшими двигателями обычно демонстрируют более экономичный расход, тогда как крупные и мощные модели потребляют топливо интенсивнее", — отметил координатор проекта.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что скорость движения напрямую влияет на расход.

"Для большинства автомобилей оптимальный расход достигается при скорости от 40 до 80 км/ч. Движение выше этого диапазона увеличивает нагрузку на двигатель и, соответственно, расход топлива", — заключил Васильев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
