Телохранители мотора: эти жидкости спасают двигатель от катастрофы

Авто

Выбор подходящего масла — одна из ключевых составляющих заботы о машине. Даже регулярное техническое обслуживание не даст полного эффекта, если жидкость неправильно подобрана. В автомобилях используется несколько типов масла и специальных жидкостей, каждая из которых выполняет свои задачи: снижает трение, охлаждает детали, защищает от износа. Неподходящее масло способно ускорить старение механизмов и привести к дорогостоящему ремонту. Понимание функций разных жидкостей помогает владельцу принимать правильные решения при обслуживании.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Механик проверяет двигатель

Моторное масло

Моторное масло — самая известная смазка в автомобиле. Оно уменьшает трение между поршнями, клапанами и коленчатым валом, а также помогает охлаждать двигатель и удалять отложения. Масла делятся на три группы.

Минеральные масла

Получают из переработанной нефти. Они дешевле, но хуже выдерживают высокие температуры и чаще применяются в старых авто.

Синтетические масла

Создаются химическим путем. Они защищают двигатель лучше, выдерживают широкий диапазон температур и продлевают срок службы машины. Подходят для современных автомобилей.

Полусинтетические масла

Смесь минерального и синтетического. Компромисс между ценой и качеством, популярный вариант для машин среднего класса.

Важно обращать внимание на вязкость масла, указанную производителем (например, 5W-30). Она влияет на текучесть при разных температурах и нагрузках двигателя. Неправильная вязкость повышает износ деталей и расход топлива.

Трансмиссионное масло

Трансмиссионная жидкость нужна для защиты шестерен и узлов коробки передач от трения. Также она обеспечивает плавность переключений.

Жидкости для механических коробок обычно густые и высоковязкие, повышают долговечность трансмиссии.

Для автоматических коробок (ATF) применяются маловязкие масла с присадками, выполняющими смазочные и гидравлические функции.

Пренебрежение заменой трансмиссионной жидкости может вызвать шум, трудности переключения и поломку коробки.

Дифференциальное масло

В автомобилях с передним, задним или полным приводом дифференциал распределяет мощность между колесами. Масло для дифференциала защищает шестерни от износа и выдерживает высокие нагрузки. Обычно это густые, вязкие жидкости, требующие регулярной проверки и замены.

Масло для гидроусилителя руля

В автомобилях с гидравлическим усилителем руля смазка облегчает вращение. Она обеспечивает работу насоса и мягкость управления. Со временем масло теряет свойства, что приводит к затруднению маневров и поломкам насоса. В современных электросистемах гидравлика не используется, но для классических машин регулярная замена обязательна.

Тормозная жидкость

Это гидравлическая жидкость, передающая усилие от педали к тормозным механизмам. Она должна выдерживать высокие температуры и не поглощать влагу, иначе падает эффективность торможения. Рекомендуется менять каждые 2–3 года, с учетом типов DOT 3, DOT 4 или DOT 5, указанных производителем.

Охлаждающая жидкость и антифриз

Хотя это не масла, их роль для двигателя не меньше. Жидкость предотвращает перегрев и защищает систему зимой от замерзания. Недостаток или потеря свойств антифриза способна привести к серьезным повреждениям мотора.

Присадки могут навредить

Некоторые автовладельцы используют специальные добавки в моторное или трансмиссионное масло. Они усиливают защиту от трения, предотвращают осадок и износ. Однако неверно подобранные присадки могут навредить, поэтому стоит ориентироваться на рекомендации производителя.

Контроль и замена

Регулярная проверка и замена масел продлевает срок службы автомобиля. Моторное масло меняют каждые 10–15 тысяч километров или раз в год, трансмиссионное и дифференциальное — реже. Тормозная жидкость и масло для гидроусилителя обновляются по рекомендациям производителя. Фильтры также важно менять одновременно с жидкостями.

Уточнения

Сма́зочные материа́лы — твёрдые, пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники

