Отчего автомобиль пьёт как лошадь, а не как указано в инструкции

Многие автовладельцы замечают: реальный расход топлива выше заявленного производителем. Этот показатель важен при выборе машины, особенно на фоне роста цен на топливо.

Приборная панель

Что показали исследования

Рынок подтверждает несоответствие: по данным Европейской комиссии, автомобили в среднем потребляют на 20% больше, чем указано в рекламе. Официальные цифры редко совпадают с практикой.

Факторы, влияющие на расход

Причина кроется в условиях тестов. Лабораторные замеры проводятся в идеальной среде — без пробок, холода или работы кондиционера. В реальной жизни движение в городе, горные трассы, повороты и нагрузка на двигатель значительно увеличивают расход топлива.

Протоколы испытаний

Новый стандарт WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) сократил разницу по сравнению с устаревшим NEDC, где расхождение достигало 40%. Однако даже WLTP не отражает полностью реальных условий, что требует большей прозрачности и информированности покупателей.