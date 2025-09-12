Отчего автомобиль пьёт как лошадь, а не как указано в инструкции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многие автовладельцы замечают: реальный расход топлива выше заявленного производителем. Этот показатель важен при выборе машины, особенно на фоне роста цен на топливо.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что показали исследования

Рынок подтверждает несоответствие: по данным Европейской комиссии, автомобили в среднем потребляют на 20% больше, чем указано в рекламе. Официальные цифры редко совпадают с практикой.

Факторы, влияющие на расход

Причина кроется в условиях тестов. Лабораторные замеры проводятся в идеальной среде — без пробок, холода или работы кондиционера. В реальной жизни движение в городе, горные трассы, повороты и нагрузка на двигатель значительно увеличивают расход топлива.

Протоколы испытаний

Новый стандарт WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) сократил разницу по сравнению с устаревшим NEDC, где расхождение достигало 40%. Однако даже WLTP не отражает полностью реальных условий, что требует большей прозрачности и информированности покупателей.

