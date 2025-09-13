Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему привычные тренажёры могут работать против вас — новый взгляд на спорт
Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторана: пельмени в нежном соусе по-новому рецепту
Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера
Они снова здесь: кто расставляет зеркальные монолиты по планете уже 7 лет
Ловушки биографического кино: что Свайп умолчал об основательнице приложения для знакомств
Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй
Полка с обувью больше не будет прежней: осень-зима 2025/26 взрывает привычные образы
Дешевая магия против вони: полотенца оживают без пятновыводителей
Ложная предоплата и кража паролей: киберпреступники начали охотиться за безработными

Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя

1:48
Авто

Многие автомобилисты знакомы с явлением "троения" двигателя, когда один из цилиндров перестаёт работать, и мотор начинает дергаться и стучать. Обычно причину ищут в свечах, катушках или топливной системе. Но нередко проблема появляется сразу после заправки — особенно если водитель решил попробовать высокооктановое топливо.

Поломка авто на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поломка авто на дороге

Что происходит с мотором

Заправка АИ-98 или АИ-100 кажется логичным шагом: топливо с высоким октановым числом устойчиво к детонации и должно улучшать работу двигателя. Но у атмосферных моторов, рассчитанных на АИ-92 или АИ-95, результат может оказаться противоположным.

Медленное горение

Высокооктановое топливо воспламеняется медленнее. На холостом ходу, когда смесь воздуха и бензина не идеально перемешана, это приводит к пропускам зажигания. В результате мотор начинает троить. При повышении оборотов, когда горение становится стабильнее, проблема обычно исчезает.

Влияние присадок

Дорогой бензин часто содержит дополнительные химические компоненты. Они способны ускорять образование нагара на свечах зажигания. Осадок мешает нормальному искрообразованию и также становится причиной пропусков, которые водитель ощущает как неровную работу двигателя.

Как избежать проблем

Использование топлива с октановым числом выше рекомендованного производителем не приносит реальной пользы. Зато может вызвать перебои в работе и ускорить износ элементов зажигания. Гораздо надёжнее придерживаться инструкций автопроизводителя — это обеспечит стабильную работу мотора и продлит его ресурс.

Уточнения

Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя
Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй
Полка с обувью больше не будет прежней: осень-зима 2025/26 взрывает привычные образы
Дешевая магия против вони: полотенца оживают без пятновыводителей
Ложная предоплата и кража паролей: киберпреступники начали охотиться за безработными
Банановый хлеб: как сделать его неповторимым
Как создавали машину времени для культовой комедии Гайдая: история, полная неожиданностей
Вода, скрытая глубже Чёрного моря: тайна, которую Амазонка прячет под собой
Томаты в золоте: старинный способ сохранить вкус лета до января без холодильника и обработки
Баланс, а не фанатизм: секрет долгого прогресса, о котором молчат фитнес-гуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.