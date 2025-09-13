Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя

Многие автомобилисты знакомы с явлением "троения" двигателя, когда один из цилиндров перестаёт работать, и мотор начинает дергаться и стучать. Обычно причину ищут в свечах, катушках или топливной системе. Но нередко проблема появляется сразу после заправки — особенно если водитель решил попробовать высокооктановое топливо.

Что происходит с мотором

Заправка АИ-98 или АИ-100 кажется логичным шагом: топливо с высоким октановым числом устойчиво к детонации и должно улучшать работу двигателя. Но у атмосферных моторов, рассчитанных на АИ-92 или АИ-95, результат может оказаться противоположным.

Медленное горение

Высокооктановое топливо воспламеняется медленнее. На холостом ходу, когда смесь воздуха и бензина не идеально перемешана, это приводит к пропускам зажигания. В результате мотор начинает троить. При повышении оборотов, когда горение становится стабильнее, проблема обычно исчезает.

Влияние присадок

Дорогой бензин часто содержит дополнительные химические компоненты. Они способны ускорять образование нагара на свечах зажигания. Осадок мешает нормальному искрообразованию и также становится причиной пропусков, которые водитель ощущает как неровную работу двигателя.

Как избежать проблем

Использование топлива с октановым числом выше рекомендованного производителем не приносит реальной пользы. Зато может вызвать перебои в работе и ускорить износ элементов зажигания. Гораздо надёжнее придерживаться инструкций автопроизводителя — это обеспечит стабильную работу мотора и продлит его ресурс.

Уточнения

