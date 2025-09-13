Импорт изменил правила игры: эти премиальные автомобили можно привезти в Россию сегодня

В России новые премиальные автомобили из Европы и Японии официально больше не продаются. Однако благодаря параллельному импорту у автолюбителей остаётся возможность приобрести такие модели. Среди предложений есть варианты, которые можно назвать относительно доступными для своего класса.

Фото: commons.wikimedia.org by More Cars from Berlin, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Audi A8L

BMW X2 — от 5 490 000 ₽

На первом месте кроссовер BMW X2 в версии xDrive20i (2023 год). Оснащается 2,0-литровым мотором на 192 л. с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

Audi A4 — от 5 572 000 ₽

Седан 2024 года выпуска. Под капотом — 2,0-литровый двигатель мощностью 190 л. с., работающий в паре с "роботом".

Mercedes-Benz GLA — от 6 147 000 ₽

Компактный кроссовер 2023 года. Турбированный двигатель объёмом 1,3 литра развивает 163 л. с. и работает с роботизированной КПП.

BMW 3-Series — от 7 000 000 ₽

Седан 2024 года с классическим "автоматом" и 2,0-литровым мотором на 184 л. с. Отличается традиционной для марки динамикой и строгим стилем.

BMW X1 — от 7 291 000 ₽

Любопытно, что младший кроссовер стоит дороже, чем X2. В комплектации 20i xDrive он предлагает 204-сильный двигатель и полный привод.

Infiniti QX50 — от 7 299 000 ₽

Самый доступный японский премиум-вариант. Кроссовер 2023 года с 2,0-литровым турбомотором на 272 л. с., вариатором и системой полного привода.

Audi Q3 — от 7 400 000 ₽

Компактный кроссовер второго поколения. Под капотом — 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 180 л. с. в сочетании с "роботом" и полным приводом.

Даже самые "доступные" премиум-авто некитайского происхождения стоят свыше 5 млн рублей. При этом параллельный импорт даёт возможность выбора — от компактных кроссоверов до седанов бизнес-класса.

