Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкая альтернатива магазинным соленьям: домашний вариант розовой капусты за 20 минут
Молочко, масло или сливки? Средства для тела превращаются в квест, где от выбора зависит мягкость кожи
Чудо на тарелке: как оживить креветки при помощи уникального соуса
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном

Трансмиссия раскрыла скрытые плюсы: вот чем отличаются ощущения от переднего и заднего привода

2:36
Авто

Выбор между передним и задним приводом давно вызывает жаркие споры. Первый вариант ценят за экономичность и практичность, второй — за эмоции и точность управления. Чтобы понять разницу, стоит рассмотреть, как распределяются нагрузка и функции у разных схем.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Управляемость и развесовка

У переднеприводных авто передняя часть перегружена агрегатами. В поворотах это оборачивается сносом — машина сопротивляется рулю и продолжает двигаться прямо. Передние колёса одновременно тянут и управляют, из-за чего при разгоне руль может дёргаться и передавать вибрации.

Заднеприводная конструкция распределяет вес равномернее. Передние колёса отвечают только за руление, задние — за тягу. Руль остаётся точным, без рывков, а водитель лучше чувствует сцепление с дорогой и реакцию автомобиля.

Разгон и сцепление

При старте вес автомобиля смещается назад. Для переднего привода это минус — ведущие колёса теряют контакт и начинают буксовать. У заднего всё наоборот: нагрузка ложится на толкающую ось, что позволяет эффективнее реализовать мощность двигателя. Результат — уверенный рывок без пробуксовки и ощущение цельного ускорения.

Поведение в поворотах

Передний привод в критической ситуации ведёт себя предсказуемо — возникает прямолинейный снос. Это безопасно, но лишено драйва. Задний же позволяет контролировать занос и корректировать траекторию акселератором. Для неопытного водителя это может показаться пугающим, а для опытного — становится инструментом тонкой настройки движения.

Ресурс и обслуживание

Компактная компоновка переднеприводных машин приводит к высокой нагрузке на ШРУСы, которые работают в сложных условиях и быстрее изнашиваются. У заднего привода силовой агрегат установлен продольно, момент передаётся через кардан на задние колёса. Такая схема надёжнее, детали лучше охлаждаются и служат дольше. Кардан и редуктор спроектированы под высокие нагрузки и считаются одними из самых долговечных узлов трансмиссии.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Домашние животные
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Из гипотез и цифр — практические решения: как инженеры строят мир, в котором мы живем
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном
Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице
Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.