Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чудо на тарелке: как оживить креветки при помощи уникального соуса
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном
Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице
Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника

Стекло снова в разводах: такую неочевидную поломку стоит искать при проблемах с дворниками

1:55
Авто

Многие водители замечают, что со временем дворники начинают скрипеть, оставлять разводы и хуже очищать стекло. Чаще всего проблему связывают с износом резиновой вставки, но даже новые щётки не всегда решают ситуацию.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

В чём настоящая причина

Главный фактор — ослабление прижимной силы поводков. Давление на стекло обеспечивает металлическая пружина внутри рычага. Со временем она теряет упругость, а зимой, когда дворники часто оставляют в поднятом положении, пружина дополнительно деформируется. В итоге контакт со стеклом становится хуже.

Роль конструкции щёток

  • Каркасные лучше повторяют изгиб стекла и эффективнее на небольшой скорости.

  • Бескаркасные стабильнее работают на высокой скорости и в мороз.

Выбор щёток важен, но сам по себе не устраняет проблему ослабленного прижима.

Как усилить прижим без замены

Отдельные пружины для дворников продаются редко, а их замена требует времени и инструментов. Но есть быстрый способ восстановить давление.

  1. Включите сервисный режим дворников и снимите щётки.

  2. Найдите пружину в рычаге.

  3. Используйте пластиковую стяжку или кусок проволоки, чтобы аккуратно стянуть 2-3 витка.

  4. Если прижим остаётся слабым, можно подтянуть ещё пару витков, но важно не переусердствовать.

После такой доработки щётки плотно прилегают к стеклу и лучше справляются со своей задачей. Такой способ помогает продлить срок службы дворников и избавляет от лишних расходов на частую замену комплекта. Главное — проверять состояние пружины регулярно, чтобы поддерживать её в рабочем состоянии. Тогда даже в сложных зимних условиях стекло останется чистым и безопасным для обзора.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ - переднее окно кабины транспортного средства для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Из гипотез и цифр — практические решения: как инженеры строят мир, в котором мы живем
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном
Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице
Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.