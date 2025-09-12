Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мутация, что переписала медицину: золотая кровь — спасение и проклятие одновременно
Туризм в США на грани краха: увеличения сборов до 250 долларов отпугнут туристов
Пюре как в мишленовском ресторане: теперь его можно сделать дома за 5 минут, если знать один нюанс
Секрет тысячелетий: зачем лошадям до сих пор надевают железные ботинки
Николай Расторгуев хотел ударить журналиста: какой вопрос вывел из себя певца
Как неприватизированная квартира ограничивает ваши права: что нужно знать каждому нанимателю
Повторяющийся узор превращает стены в загадку — и комната перестаёт быть привычной
Как не убить новое авто: самые распространённые ошибки, которые быстро изнашивают машину
Хрустящий снаружи, мягкий внутри: секрет идеального фри, который мало кто знает

Дорожные правила изменились: эти неожиданные знаки могут обернуться штрафами и проблемами

2:02
Авто

Российские дороги регулярно пополняются новыми знаками, и водителям порой непросто разобраться в их значении. Даже опытные автомобилисты ошибаются, ведь некоторые символы непривычны и вводят в заблуждение.

Дорожные работы в городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дорожные работы в городе

Пешеходы по диагонали

Новый знак 5.19.3д изображает пешехода с расходящимися стрелками. Он разрешает переходить дорогу не только прямо или поперёк, но и по диагонали. Для российских городов это новшество, поэтому и водителям, и пешеходам нужно время, чтобы привыкнуть к такому движению.

Остановка и стоянка со стрелками

Знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" теперь получили дополнительные версии (3.27д-3.30д) со стрелками. Они указывают конкретную сторону улицы, где действует ограничение. Ошибка в интерпретации может обернуться штрафом или эвакуацией автомобиля.

Парковка только под крышей

Знак 6.4.1д на синем фоне с буквой "Р" под крышей означает: парковаться разрешено исключительно в крытых паркингах. На открытой площадке оставить машину в этом случае нельзя.

Пробка на перекрёстке

Серый квадрат с жёлтыми диагональными линиями — знак 3.34д. Он предупреждает: не въезжайте на перекрёсток, если впереди пробка. В противном случае автомобиль перекроет путь другим участникам движения.

Сложные схемы движения

Особое внимание требуют знаки серии 5.15. На синем фоне они содержат множество стрелок, показывающих направления движения. В условиях развязок и узлов такие схемы выглядят как мини-карта дороги. Но чем больше стрелок, тем труднее сориентироваться и принять решение на скорости.

Уточнения

Дорожный знак - техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Глажка воротников и манжет станет удовольствием: на помощь придёт секретный ингредиент из кухни
Мексиканская революция во вкусе: сеть ресторанов уличной еды Coyo Taco готовится удивить Британию
Медведь вскроет машину, как консервную банку: как снизить риск звериного ограбления на природе
Автомобиль скрывает виновника: вот что на самом деле вызывает постоянное запотевание стёкол
Что подходит одной собаке, покалечит другую: как выбрать безопасное развлечение для вашего питомца
Огурцы, которые живут дольше: заготовьте семена и забудьте про магазинные пакетики
Потрясающее возвращение: Марго Робби в голом платье покорила красную дорожку после родов
Водительские удостоверения без чипов: Казахстан делает шаг назад или вперёд
Хотите, чтобы на кухне поместилась вся семья? Ошибка в выборе формы стоит вам этого комфорта
Когда ваш питомец вдруг меняется: что могут значить странные симптомы и поведение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.