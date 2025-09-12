Дорожные правила изменились: эти неожиданные знаки могут обернуться штрафами и проблемами

Российские дороги регулярно пополняются новыми знаками, и водителям порой непросто разобраться в их значении. Даже опытные автомобилисты ошибаются, ведь некоторые символы непривычны и вводят в заблуждение.

Пешеходы по диагонали

Новый знак 5.19.3д изображает пешехода с расходящимися стрелками. Он разрешает переходить дорогу не только прямо или поперёк, но и по диагонали. Для российских городов это новшество, поэтому и водителям, и пешеходам нужно время, чтобы привыкнуть к такому движению.

Остановка и стоянка со стрелками

Знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" теперь получили дополнительные версии (3.27д-3.30д) со стрелками. Они указывают конкретную сторону улицы, где действует ограничение. Ошибка в интерпретации может обернуться штрафом или эвакуацией автомобиля.

Парковка только под крышей

Знак 6.4.1д на синем фоне с буквой "Р" под крышей означает: парковаться разрешено исключительно в крытых паркингах. На открытой площадке оставить машину в этом случае нельзя.

Пробка на перекрёстке

Серый квадрат с жёлтыми диагональными линиями — знак 3.34д. Он предупреждает: не въезжайте на перекрёсток, если впереди пробка. В противном случае автомобиль перекроет путь другим участникам движения.

Сложные схемы движения

Особое внимание требуют знаки серии 5.15. На синем фоне они содержат множество стрелок, показывающих направления движения. В условиях развязок и узлов такие схемы выглядят как мини-карта дороги. Но чем больше стрелок, тем труднее сориентироваться и принять решение на скорости.

Уточнения

