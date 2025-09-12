Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна осенняя ошибка разрушает весь весенний сад: вот как не повторить чужие провалы
Дорожные правила изменились: эти неожиданные знаки могут обернуться штрафами и проблемами
Мутация, что переписала медицину: золотая кровь — спасение и проклятие одновременно
Пюре как в мишленовском ресторане: теперь его можно сделать дома за 5 минут, если знать один нюанс
Туризм в США на грани краха: увеличения сборов до 250 долларов отпугнут туристов
Секрет тысячелетий: зачем лошадям до сих пор надевают железные ботинки
Николай Расторгуев хотел ударить журналиста: какой вопрос вывел из себя певца
Как неприватизированная квартира ограничивает ваши права: что нужно знать каждому нанимателю
Повторяющийся узор превращает стены в загадку — и комната перестаёт быть привычной

Автомобиль скрывает виновника: вот что на самом деле вызывает постоянное запотевание стёкол

1:50
Авто

Многие водители сталкиваются с одной и той же проблемой в дождливую погоду: вместо прозрачного стекла — мутная завеса. Лёгкий конденсат исчезает быстро, но если влажность становится постоянной, страдает не только комфорт, но и безопасность — обзор резко ухудшается.

Дворники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дворники

Почему появляются капли на стекле

Основной источник влаги находится прямо в салоне: дыхание пассажиров, мокрая одежда, вода с обуви. Всё это испаряется, насыщая воздух влагой. Когда температура стекла опускается ниже точки росы, лишняя влага оседает в виде капель. В таком случае помогает обогрев или кондиционер — последний особенно эффективен, так как быстро сушит воздух.

Когда влажность становится нормой

Если запотевание стёкол повторяется регулярно, дело может быть в неисправности автомобиля. Чаще всего это:

  • протечка радиатора печки;

  • забитый салонный фильтр;

  • дренажные каналы, не справляющиеся с влагой.

Если всё это исправно, причину приходится искать глубже.

Неочевидный виновник — вентиляционные клапаны

Иногда источник скрыт за задним бампером, где расположены вентиляционные клапаны. Эти простые пластиковые элементы с резиновыми створками обеспечивают циркуляцию воздуха: выпускают поток наружу и не дают ему вернуться обратно. Кроме того, они снижают давление при захлопывании дверей.

В исправном состоянии клапаны слегка отгибаются и возвращаются на место. Но если механизм заклинивает, вентиляция нарушается, влажность в салоне повышается, а стёкла запотевают. Поэтому при постоянной проблеме важно проверять именно эту систему.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ - переднее окно кабины транспортного средства для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Одна осенняя ошибка разрушает весь весенний сад: вот как не повторить чужие провалы
Дорожные правила изменились: эти неожиданные знаки могут обернуться штрафами и проблемами
Мутация, что переписала медицину: золотая кровь — спасение и проклятие одновременно
Пюре как в мишленовском ресторане: теперь его можно сделать дома за 5 минут, если знать один нюанс
Туризм в США на грани краха: увеличения сборов до 250 долларов отпугнут туристов
Секрет тысячелетий: зачем лошадям до сих пор надевают железные ботинки
Николай Расторгуев хотел ударить журналиста: какой вопрос вывел из себя певца
Как неприватизированная квартира ограничивает ваши права: что нужно знать каждому нанимателю
Повторяющийся узор превращает стены в загадку — и комната перестаёт быть привычной
Как не убить новое авто: самые распространённые ошибки, которые быстро изнашивают машину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.