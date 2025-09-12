Автомобиль скрывает виновника: вот что на самом деле вызывает постоянное запотевание стёкол

Многие водители сталкиваются с одной и той же проблемой в дождливую погоду: вместо прозрачного стекла — мутная завеса. Лёгкий конденсат исчезает быстро, но если влажность становится постоянной, страдает не только комфорт, но и безопасность — обзор резко ухудшается.

Почему появляются капли на стекле

Основной источник влаги находится прямо в салоне: дыхание пассажиров, мокрая одежда, вода с обуви. Всё это испаряется, насыщая воздух влагой. Когда температура стекла опускается ниже точки росы, лишняя влага оседает в виде капель. В таком случае помогает обогрев или кондиционер — последний особенно эффективен, так как быстро сушит воздух.

Когда влажность становится нормой

Если запотевание стёкол повторяется регулярно, дело может быть в неисправности автомобиля. Чаще всего это:

протечка радиатора печки;

забитый салонный фильтр;

дренажные каналы, не справляющиеся с влагой.

Если всё это исправно, причину приходится искать глубже.

Неочевидный виновник — вентиляционные клапаны

Иногда источник скрыт за задним бампером, где расположены вентиляционные клапаны. Эти простые пластиковые элементы с резиновыми створками обеспечивают циркуляцию воздуха: выпускают поток наружу и не дают ему вернуться обратно. Кроме того, они снижают давление при захлопывании дверей.

В исправном состоянии клапаны слегка отгибаются и возвращаются на место. Но если механизм заклинивает, вентиляция нарушается, влажность в салоне повышается, а стёкла запотевают. Поэтому при постоянной проблеме важно проверять именно эту систему.

