Автомобиль скрывает виновника: вот что на самом деле вызывает постоянное запотевание стёкол

Многие водители сталкиваются с одной и той же проблемой в дождливую погоду: вместо прозрачного стекла — мутная завеса. Лёгкий конденсат исчезает быстро, но если влажность становится постоянной, страдает не только комфорт, но и безопасность — обзор резко ухудшается.
Основной источник влаги находится прямо в салоне: дыхание пассажиров, мокрая одежда, вода с обуви. Всё это испаряется, насыщая воздух влагой. Когда температура стекла опускается ниже точки росы, лишняя влага оседает в виде капель. В таком случае помогает обогрев или кондиционер — последний особенно эффективен, так как быстро сушит воздух.
Если запотевание стёкол повторяется регулярно, дело может быть в неисправности автомобиля. Чаще всего это:
протечка радиатора печки;
забитый салонный фильтр;
дренажные каналы, не справляющиеся с влагой.
Если всё это исправно, причину приходится искать глубже.
Иногда источник скрыт за задним бампером, где расположены вентиляционные клапаны. Эти простые пластиковые элементы с резиновыми створками обеспечивают циркуляцию воздуха: выпускают поток наружу и не дают ему вернуться обратно. Кроме того, они снижают давление при захлопывании дверей.
В исправном состоянии клапаны слегка отгибаются и возвращаются на место. Но если механизм заклинивает, вентиляция нарушается, влажность в салоне повышается, а стёкла запотевают. Поэтому при постоянной проблеме важно проверять именно эту систему.
Уточнения
Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ - переднее окно кабины транспортного средства для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.
