Китайские бренды идут в наступление: хватит ли у Лады сил держать удар

Долгие годы "АвтоВАЗ" считался практически неприкасаемым игроком российского авторынка. Государственная поддержка, сеть проверенных поставщиков, участие в программах льготного кредитования и доступ к чиновникам создавали для компании комфортные условия. Подобная система выстраивалась так, чтобы иностранные конкуренты оказывались в стороне: даже Haval, построивший собственный завод в Тульской области, не получил равных прав.

Утилизационный барьер

Главным препятствием для зарубежных брендов стал утилизационный сбор. Сегодня он измеряется сотнями тысяч рублей, а вскоре может достичь 800 тысяч — сопоставимой суммы с ценой новой "Лады Гранта". При этом Минпромторг вручную регулирует количество баллов для компенсации "утиля", влияя на положение каждого автопроизводителя. В теории это должно было оставить без конкурентов только "Лады".

Китайский ответ

Однако реальность оказалась иной. Китайские автоконцерны не просто выдержали давление, но и начали активно наступать. Haval сделал ставку на локальное производство, но настоящего успеха достигли Chery и Geely. Они сумели организовать выпуск автомобилей на мощностях бывших заводов Volkswagen и Hyundai, запустив новые марки: Tenet, Omoda, Exeed, а Jaecoo недавно сменил название на Jeland.

Масштабные планы Chery и Geely

Сегодня Chery заявляет о намерении выпускать в России до 400 тысяч машин в год. Для сравнения, "АвтоВАЗ" планирует 350 тысяч. Geely же развивает производство при помощи белорусских предприятий, наращивая присутствие в регионе. Эти компании могут позволить себе субсидировать продажи, предлагая автомобили с более выгодными условиями.

Меняющиеся требования

Стоит отметить, что в последние месяцы требования по утилизационному сбору стали мягче для китайских брендов. Это прямое свидетельство того, что их влияние на российский рынок растёт и постепенно сравнивается с возможностями "АвтоВАЗа". Фактически, госрегулирование перестаёт быть односторонним инструментом поддержки отечественного концерна.

Будущее без монополии

На горизонте уже виднеются и другие китайские производители, готовые войти в Россию с собственными проектами. Таким образом, роль "АвтоВАЗа" как монополиста постепенно уходит в прошлое. Российский авторынок превращается в поле для более серьёзной конкуренции, где выживет не тот, кто ближе к государственным программам, а тот, кто способен предложить покупателю современный и доступный автомобиль.

