Огромный багажник против умных опций: какой Haval окажется проблемой для водителя

Российский авторынок в 2025 году оказался в непростой ситуации: продажи сократились почти вдвое, склады переполнены, и даже популярные модели теперь отдают со значительными скидками. Среди таких машин — Haval Jolion и Haval M6. По цене они близки, но по характеру и возможностям — совершенно разные.

Фото: commons.wikimedia.org by Bindydad12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval

Продажи и позиции на рынке

В 2024 году Haval Jolion стал явным фаворитом: более 83 тысяч проданных экземпляров позволили ему занять третье место в общем рейтинге. Haval M6 показал скромнее результат — около 38 тысяч машин, но и этого хватило, чтобы попасть в десятку самых востребованных моделей.

Стоимость и платформы

Jolion в базовой версии с "механикой" оценивается в среднем в 1,799 млн рублей. M6 немного дороже — старт от 1,979 млн. Разница объясняется подходом к конструкции: Jolion выпускается с 2020 года и построен на современной платформе L. E. M.O.N., а M6 базируется на архитектуре 2000-х. Он проще, но именно эта простота обеспечивает надёжность и востребованность.

Двигатели и их особенности

У Jolion два варианта моторов, оба — 1,5 литра.

Первый развивает 143 л. с., работает надёжно, но требует периодической регулировки клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов. Иногда владельцы отмечают сбои датчика турбины.

Второй мощнее — 150 л. с., оснащён системой прямого впрыска и гидрокомпенсаторами, что избавляет от обслуживания клапанного механизма. Но в процессе эксплуатации образуется нагар во впуске, который приходится удалять.

У M6 выбор проще: единственный двигатель близок по конструкции к известному Toyota 1NZ-FE и фактически является версией первого мотора Jolion. Благодаря простоте он понятен в обслуживании и заслужил репутацию надёжного.

Коробка передач

Обе модели оснащаются одной трансмиссией — роботизированной 7DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями. Она обладает хорошим ресурсом (часто более 200 тысяч км без серьёзных поломок), но в плане комфорта не идеальна: задержки при переключениях и лёгкие рывки отмечают многие владельцы.

Габариты и практичность

По длине кузова выигрывает M6 — 4664 мм против 4472 мм у Jolion. Но у Jolion длиннее колёсная база — 2700 мм против 2680 мм, что улучшает простор для пассажиров. Зато в багажнике M6 безоговорочный лидер: 808 литров против скромных 337 у Jolion.

Интерьер и оснащение

Салон Jolion оформлен современно: от простых версий до премиальных с кожаной отделкой, вентиляцией кресел и автоматической парковкой. Он ближе к "новому поколению" кроссоверов.

M6 в этом плане утилитарен: жёсткий пластик, минимум декора, базовый набор функций вроде климат-контроля, подогрева и светодиодной оптики. По сути, комплектация одна, отличия касаются только коробки передач.

Для кого эти модели

Jolion выбирают те, кому важен дизайн, технологии и комфортные опции. M6 подходит прагматикам: просторный багажник и простая надёжная техника делают его хорошим вариантом для семей и тех, кто часто возит вещи.

Уточнения

