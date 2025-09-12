Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плоский живот под угрозой: четыре привычных напитка, которые крадут талию
Басков рассказал о садистских методах обучения Монсеррат Кабалье — как это повлияло на его голос
Крошечный страж русских рек: амфибия с устрашающей окраской, пережившая падение динозавров
Невидимая война: когда мази и таблетки бессильны — сигнал, что в организме завелись незваные гости
Это упражнение прокачивает пресс и баланс так, что обычная планка кажется отдыхом
Столкновение гигантов: Альберт Эйнштейн знал об этом явлении
Слизкий комок из глубин пережил динозавров и душит акул, превращая океан в поле кошмаров
Беззубая правда: откладывание имплантации даже одного зуба может обернутся катастрофой для лица
Урал покорился ей одной: россиянка прошла 2300 км по Большой уральской тропе

Огромный багажник против умных опций: какой Haval окажется проблемой для водителя

4:05
Авто

Российский авторынок в 2025 году оказался в непростой ситуации: продажи сократились почти вдвое, склады переполнены, и даже популярные модели теперь отдают со значительными скидками. Среди таких машин — Haval Jolion и Haval M6. По цене они близки, но по характеру и возможностям — совершенно разные.

Haval
Фото: commons.wikimedia.org by Bindydad12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval

Продажи и позиции на рынке

В 2024 году Haval Jolion стал явным фаворитом: более 83 тысяч проданных экземпляров позволили ему занять третье место в общем рейтинге. Haval M6 показал скромнее результат — около 38 тысяч машин, но и этого хватило, чтобы попасть в десятку самых востребованных моделей.

Стоимость и платформы

Jolion в базовой версии с "механикой" оценивается в среднем в 1,799 млн рублей. M6 немного дороже — старт от 1,979 млн. Разница объясняется подходом к конструкции: Jolion выпускается с 2020 года и построен на современной платформе L. E. M.O.N., а M6 базируется на архитектуре 2000-х. Он проще, но именно эта простота обеспечивает надёжность и востребованность.

Двигатели и их особенности

У Jolion два варианта моторов, оба — 1,5 литра.

  • Первый развивает 143 л. с., работает надёжно, но требует периодической регулировки клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов. Иногда владельцы отмечают сбои датчика турбины.

  • Второй мощнее — 150 л. с., оснащён системой прямого впрыска и гидрокомпенсаторами, что избавляет от обслуживания клапанного механизма. Но в процессе эксплуатации образуется нагар во впуске, который приходится удалять.

У M6 выбор проще: единственный двигатель близок по конструкции к известному Toyota 1NZ-FE и фактически является версией первого мотора Jolion. Благодаря простоте он понятен в обслуживании и заслужил репутацию надёжного.

Коробка передач

Обе модели оснащаются одной трансмиссией — роботизированной 7DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями. Она обладает хорошим ресурсом (часто более 200 тысяч км без серьёзных поломок), но в плане комфорта не идеальна: задержки при переключениях и лёгкие рывки отмечают многие владельцы.

Габариты и практичность

По длине кузова выигрывает M6 — 4664 мм против 4472 мм у Jolion. Но у Jolion длиннее колёсная база — 2700 мм против 2680 мм, что улучшает простор для пассажиров. Зато в багажнике M6 безоговорочный лидер: 808 литров против скромных 337 у Jolion.

Интерьер и оснащение

Салон Jolion оформлен современно: от простых версий до премиальных с кожаной отделкой, вентиляцией кресел и автоматической парковкой. Он ближе к "новому поколению" кроссоверов.

M6 в этом плане утилитарен: жёсткий пластик, минимум декора, базовый набор функций вроде климат-контроля, подогрева и светодиодной оптики. По сути, комплектация одна, отличия касаются только коробки передач.

Для кого эти модели

Jolion выбирают те, кому важен дизайн, технологии и комфортные опции. M6 подходит прагматикам: просторный багажник и простая надёжная техника делают его хорошим вариантом для семей и тех, кто часто возит вещи.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Домашние животные
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Всем будет наплевать: Лазарев придумал способ отдохнуть от славы — это случится в январе
Лечебные BB-кремы — тренд года: обзор активных компонентов
Ваш кофе слишком горячий? Эта привычка повышает риск рака пищевода в 6 раз
Юпитер с сюрпризом: что скрывается в его ядре и как это меняет наши представления о планетах
Осенний чек-лист: что нужно сделать, чтобы весной не плакать над грядками
Сюрприз для кошелька: почему картофель в России подешевел на 15%
Огромный багажник против умных опций: какой Haval окажется проблемой для водителя
Долг висит дамокловым мечом: что будет, если у должника совсем нет активов
Польша обрушила железный занавес: закрытие границы с Белоруссией и толпы людей
Президент Финляндии бросил жену ради Зеленского: Стубб раскрыл правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.