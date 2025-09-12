Этот двигатель убивает ликвидность авто: покупатели обходят его стороной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Покупая автомобиль, важно думать не только о его эксплуатации здесь и сейчас, но и о том, какой ценой он будет обладать через несколько лет. Разные модели теряют в стоимости по-разному: одни быстро дешевеют почти вдвое, другие же остаются ликвидными и спустя пять лет.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Какие марки дешевеют меньше

На сохранение цены влияют бренд, надёжность, стоимость обслуживания и развитость сервисной сети. Массовые марки с доступными запчастями и большим числом сервисов показывают более стабильную динамику. Toyota, Honda, Suzuki, Skoda и Lada в среднем теряют около трети стоимости за первые пять лет.

Совсем иначе обстоит дело с премиальными немецкими марками или малотиражными моделями. Их электроника сложнее, детали дороже, а специалистов меньше. Всё это делает такие машины менее привлекательными на вторичке, и за пять лет цена может упасть на 50 % и даже больше.

Как комплектация влияет на ликвидность

Наличие редких опций или нестандартной комплектации ограничивает круг покупателей. Гораздо проще продать машину в среднем исполнении, которое устраивает большинство. Аналогичный принцип работает и с двигателями: атмосферные моторы и классические автоматы воспринимаются как надёжное решение, тогда как турбо в паре с вариатором или "роботом" вызывает больше вопросов у покупателей.

Пробег и сервисная история

Пробег остаётся важным критерием, но решающим становится прозрачность обслуживания. Автомобиль с отметками в сервисной книжке и подтверждёнными документами на ремонт стоит дороже и продаётся быстрее, чем аналог без истории ТО.

Внешний вид и состояние салона

Даже при равной технической части ухоженный автомобиль вызывает больше доверия. Чистый салон, аккуратный кузов и отсутствие мелких дефектов повышают шансы на быструю продажу и позволяют запросить более высокую цену.

Осторожнее с первыми партиями

Автомобили первых лет выпуска новой модели часто страдают "детскими болезнями". Эти конструктивные недочёты могут стать препятствием при перепродаже: потенциальные покупатели опасаются скрытых проблем и предпочитают более поздние версии.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
