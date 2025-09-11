Кондиционер зимой: включать или нет? Ответ спасает тысячи рублей на ремонте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:49
Авто

Жаркий день, водитель запускает мотор и первым делом включает кондиционер на полную мощность. Именно здесь и кроется одна из самых распространённых ошибок, которая ускоряет износ системы охлаждения.

Климат-контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат-контроль

Неправильные привычки

По статистике, подавляющее большинство водителей пользуются только одним режимом климатической установки. Одни никогда не трогают кнопку рециркуляции, другие — включают её однажды и забывают переключить. И то, и другое одинаково вредно и для техники, и для самочувствия человека.

Компрессор работает без остановок, двигатель испытывает лишнюю нагрузку, растёт расход топлива. При обратной крайности — постоянной рециркуляции — воздух в салоне быстро насыщается углекислым газом. Водитель становится сонным, падает концентрация и ухудшается реакция.

Почему страдает техника

Когда кондиционер работает без передышки, быстрее изнашиваются подшипники, муфта и сам компрессор. А это самые дорогие элементы системы. Перегруженный компрессор забирает часть мощности двигателя, и тот начинает "жечь" больше топлива.

Отдельная проблема — резкий контраст температур. Некоторые водители сразу после запуска направляют холодный поток на лобовое стекло. Перепад создаёт внутреннее напряжение в материале, что со временем может привести к трещинам.

Оптимальные настройки

Существует простая схема, которая помогает продлить срок службы оборудования. В жару сначала включите кондиционер вместе с рециркуляцией — так салон остынет быстрее. После этого переключитесь на забор свежего воздуха. Такой способ снижает нагрузку, экономит горючее и делает поездку комфортнее.

Не менее распространённый миф — установка минимальной температуры якобы охлаждает салон быстрее. На практике это не так. При выставленных 21-23 °C система работает циклами: охладила воздух, отключилась, снова включилась при нагреве. Такой алгоритм бережёт ресурс узлов и уменьшает расход.

Если же выбрать минимальные значения, компрессор будет трудиться непрерывно. В результате он и подшипники быстро изнашиваются, а испаритель может покрыться наледью, перекрыв поток воздуха. Тогда кондиционер и вовсе перестаёт выполнять свою функцию.

Кондиционер зимой

С наступлением холодов многие водители полностью выключают систему. Это ещё одна ошибка. Кондиционер необходимо время от времени запускать и зимой, чтобы детали получали смазку и оставались в рабочем состоянии.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
