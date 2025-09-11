Кондиционер зимой: включать или нет? Ответ спасает тысячи рублей на ремонте

Жаркий день, водитель запускает мотор и первым делом включает кондиционер на полную мощность. Именно здесь и кроется одна из самых распространённых ошибок, которая ускоряет износ системы охлаждения.

Неправильные привычки

По статистике, подавляющее большинство водителей пользуются только одним режимом климатической установки. Одни никогда не трогают кнопку рециркуляции, другие — включают её однажды и забывают переключить. И то, и другое одинаково вредно и для техники, и для самочувствия человека.

Компрессор работает без остановок, двигатель испытывает лишнюю нагрузку, растёт расход топлива. При обратной крайности — постоянной рециркуляции — воздух в салоне быстро насыщается углекислым газом. Водитель становится сонным, падает концентрация и ухудшается реакция.

Почему страдает техника

Когда кондиционер работает без передышки, быстрее изнашиваются подшипники, муфта и сам компрессор. А это самые дорогие элементы системы. Перегруженный компрессор забирает часть мощности двигателя, и тот начинает "жечь" больше топлива.

Отдельная проблема — резкий контраст температур. Некоторые водители сразу после запуска направляют холодный поток на лобовое стекло. Перепад создаёт внутреннее напряжение в материале, что со временем может привести к трещинам.

Оптимальные настройки

Существует простая схема, которая помогает продлить срок службы оборудования. В жару сначала включите кондиционер вместе с рециркуляцией — так салон остынет быстрее. После этого переключитесь на забор свежего воздуха. Такой способ снижает нагрузку, экономит горючее и делает поездку комфортнее.

Не менее распространённый миф — установка минимальной температуры якобы охлаждает салон быстрее. На практике это не так. При выставленных 21-23 °C система работает циклами: охладила воздух, отключилась, снова включилась при нагреве. Такой алгоритм бережёт ресурс узлов и уменьшает расход.

Если же выбрать минимальные значения, компрессор будет трудиться непрерывно. В результате он и подшипники быстро изнашиваются, а испаритель может покрыться наледью, перекрыв поток воздуха. Тогда кондиционер и вовсе перестаёт выполнять свою функцию.

Кондиционер зимой

С наступлением холодов многие водители полностью выключают систему. Это ещё одна ошибка. Кондиционер необходимо время от времени запускать и зимой, чтобы детали получали смазку и оставались в рабочем состоянии.

Уточнения

