Туман превращает дорогу в рулетку: как правильно действовать за рулём, чтобы не оказаться в аварии

2:39
Авто

Туман на дорогах — одна из самых опасных погодных ситуаций для водителей. Снижение видимости в разы увеличивает риск аварий, поэтому к управлению машиной в таких условиях нужно подходить особенно ответственно.

Туман на дороге
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туман на дороге

Как вести себя в тумане

Эксперты напоминают: первое, о чем стоит позаботиться, — это исправность световых приборов. Даже небольшая неисправность может сыграть решающую роль. В условиях плотного тумана лучше всего использовать ближний свет фар в сочетании с противотуманными. Такой световой поток эффективно "прорезает" плотную взвесь, улучшая обзор.

"Использовать дальний свет в тумане нельзя — он отражается от капель влаги и слепит самого водителя", — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Дистанция и скорость

Одним из главных правил в тумане является снижение скорости. Хайцеэр советует соотносить её с видимостью: если дорогу видно только на 20 метров, двигаться стоит не быстрее 10 км/ч. Это даст время среагировать на неожиданное препятствие. При этом полагаться на адаптивные системы автомобиля не стоит — водитель должен самостоятельно контролировать ситуацию.

Еще один важный момент — дистанция до впереди идущей машины. Она должна быть больше обычной, чтобы оставалось пространство для безопасного торможения.

Внимание к пешеходам

Особую опасность в тумане представляют пешеходы. Людей в темной одежде без светоотражающих элементов заметить крайне трудно. В таких условиях водителям необходимо быть особенно сосредоточенными и внимательно следить за обочинами.

Маневры без резкости

Даже незначительное перестроение в условиях плохой видимости может закончиться аварией. Поэтому любые маневры нужно выполнять плавно и заранее включать поворотники.

"Каждое резкое движение в тумане чревато аварийной ситуацией", — подчеркнул Ян Хайцеэр.

Почему это важно

Статистика ГИБДД подтверждает: туман значительно увеличивает количество аварий именно из-за ошибок водителей. Чаще всего это превышение скорости, неверное использование фар и несоблюдение дистанции.

Поэтому, отправляясь в путь в такую погоду, стоит заранее оценить риски, проверить техническое состояние автомобиля и быть готовым ехать медленнее обычного. Это позволит сохранить безопасность как водителя, так и окружающих, сообщает Москва 24.

Уточнения

Тума́н — атмосферное явление — скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частицами воды (при температуре воздуха выше −10 °C — капли воды, от −10 до −15 °C — смесь капель воды и кристаллов льда, при температуре ниже −15 °C — кристаллы льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
