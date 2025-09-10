Максимальный износ: эти ошибки быстро превратят новое авто в металлолом

Быстрый износ автомобиля преимущественно объясняется неправильной эксплуатацией. О ключевых ошибках в использовании легковых транспортных средств этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

"Если автомобиль предназначен для езды по городу, а постоянно используется на плохих дорогах или бездорожье, подвеска быстро выходит из строя", — пояснил эксперт.

Моржаретто также отметил, что эксплуатация автомобиля в крайних режимах ускоряет износ всех компонентов.

"Постоянная езда на максимальной скорости, резкие ускорения и торможения или длительные поездки на высоких оборотах двигателя сильно нагружают машину. Такие режимы эксплуатации могут привести к поломкам коробки передач, двигателя и подвески", — уточнил специалист.

Эксперт подчеркнул, что своевременное обслуживание играет ключевую роль в долговечности автомобиля.