Максимальный износ: эти ошибки быстро превратят новое авто в металлолом

Быстрый износ автомобиля преимущественно объясняется неправильной эксплуатацией. О ключевых ошибках в использовании легковых транспортных средств этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
"Если автомобиль предназначен для езды по городу, а постоянно используется на плохих дорогах или бездорожье, подвеска быстро выходит из строя", — пояснил эксперт.
Моржаретто также отметил, что эксплуатация автомобиля в крайних режимах ускоряет износ всех компонентов.
"Постоянная езда на максимальной скорости, резкие ускорения и торможения или длительные поездки на высоких оборотах двигателя сильно нагружают машину. Такие режимы эксплуатации могут привести к поломкам коробки передач, двигателя и подвески", — уточнил специалист.
Эксперт подчеркнул, что своевременное обслуживание играет ключевую роль в долговечности автомобиля.
"Не менять масло и другие расходники по регламенту — одна из самых распространенных ошибок владельцев. Даже качественный автомобиль выйдет из строя, если вовремя не выполнять обслуживание. Регулярная проверка и замена деталей существенно увеличивает срок службы машины", — заключил Моржаретто.
