Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные жиры — самый недооценённый элемент в уходе за кожей
4 способа приготовить самую мягкую кукурузу на гриле: выбирайте свой
Отчего автомобиль пьёт как лошадь, а не как указано в инструкции
Подземка закрыта — жизнь наверху кипит: как забастовка превратила Лондон в лабиринт без выхода
Щедрая астраханская путина: осенний улов обещает стать рекордным
Ошеломляющее открытие Perseverance: НАСА нашло убедительные доказательства жизни на Марсе
Смотрю на искусство как плебей: Артемий Лебедев раскритиковал ярмарку современного искусства в Москве
Привычная поза стала ловушкой: как сидение с ногой на ногу провоцирует болезни и боли
ChatGPT вместо тренера: почему эта идея закончится плачевно

Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры

2:58
Авто

Обычные супер кары чаще напоминают капризные игрушки для выходных: шумные, низкие, жёсткие, требующие особого ухода. Но есть модели, которые позволяют совмещать роскошь и скорость с реальной жизнью. Они выдерживают пробки, бордюры и городскую рутину, не превращая водителя в заложника расписания и сервисных счетов.

Audi R8
Фото: Wikipedia by David Villarreal Fernández, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Audi R8

Условия отбора

  • Уровень комфорта: мягкость подвески, шумоизоляция, удобная посадка, подъём носа для "лежачих".

  • Практичность: объём багажников, удобство посадки, наличие задних сидений, надёжность электроники.

  • Стоимость содержания: частота поломок, цена обслуживания, доступность сервисных центров.

В рейтинг вошли четыре модели: Nissan GT-R R35, McLaren GT, Audi R8 и Porsche 911 Turbo (S).

Nissan GT-R R35 — билет в мир большого спорта

Битурбо-V6 на 565 сил, полный привод и разгон до сотни менее чем за три секунды делают его доступной дверью в мир суперкаров. Салон простоват, но есть 2+2 места и багажник на 250 литров — редкость для класса. Обслуживание обходится заметно дешевле конкурентов, а тюнинг позволяет увеличить мощность до тысячи сил.

McLaren GT — экзотика с чемоданами

Среднемоторный V8 на 620 сил сочетает динамику суперкара с комфортом гран-турера. Багажное пространство — более 560 литров, что сравнимо с седаном. Подвеска умеет сглаживать неровности, но электроника капризна, сервис дорог, а климатические капризы он переносит хуже полноприводных соперников.

Audi R8 — немецкий V10 без лишней драмы

Атмосферный двигатель на 602 силы дарит спортивный характер, полный привод делает модель всесезонной, а интерьер радует эргономикой и технологичностью. На вторичном рынке такие машины ещё доступны, но производство уже завершено. Багажник не слишком вместителен, однако для повседневной эксплуатации автомобиль подходит лучше многих конкурентов.

Porsche 911 Turbo (S) — суперкар без слабых мест

Оппозитная "шестёрка" с двумя турбинами развивает до 640 сил и разгоняет купе до сотни за 2,5 секунды. Полный привод и умная электроника делают его надёжным спутником в любую погоду. В салоне — высочайшее качество сборки и удобная посадка 2+2, а багажник на 132 литра и складные задние спинки добавляют практичности. По надёжности 911 Turbo (S) считается эталоном в своём сегменте.

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Полезные жиры — самый недооценённый элемент в уходе за кожей
4 способа приготовить самую мягкую кукурузу на гриле: выбирайте свой
Отчего автомобиль пьёт как лошадь, а не как указано в инструкции
Подземка закрыта — жизнь наверху кипит: как забастовка превратила Лондон в лабиринт без выхода
Ошеломляющее открытие Perseverance: НАСА нашло убедительные доказательства жизни на Марсе
Щедрая астраханская путина: осенний улов обещает стать рекордным
Смотрю на искусство как плебей: Артемий Лебедев раскритиковал ярмарку современного искусства в Москве
Привычная поза стала ловушкой: как сидение с ногой на ногу провоцирует болезни и боли
ChatGPT вместо тренера: почему эта идея закончится плачевно
Шторы становятся главным актёром: как ткань меняет характер даже самых спокойных обоев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.