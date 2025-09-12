Десять машин, которые дороже дворцов: чем берут самые дорогие авто мира

4:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автомобили словно созданы не для дороги, а для музеев или частных коллекций. Их цена уходит в заоблачные дали, а владельцы воспринимают их не столько как средство передвижения, сколько как произведение искусства на колёсах. Составлен список из десяти самых дорогих автомобилей мира — от ультрасовременных гиперкаров до лимитированных версий классических моделей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Aston Martin Valkyrie — $3 млн

Гибрид с технологиями "Формулы-1" и 1155 л. с. Максимальная скорость — 320 км/ч, разгон до сотни занимает всего 10 секунд. Выпущено 150 экземпляров, каждый собирался вручную.

Lykan HyperSport — $3,4 млн

Суперкар из ОАЭ, прославившийся после выхода в фильме "Форсаж". Под капотом — 3,7-литровый твин-турбо мотор на 780 л. с., скорость до 395 км/ч. Построено всего 10 машин, девять разбили на съёмках.

Lamborghini Veneno — $4,5 млн

Редкий суперкар, созданный к 50-летию бренда. Оснащён атмосферным V12 на 750 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Всего сделано четыре автомобиля, один оставлен для музея. На аукционах цена превышала $8 млн.

Bugatti Divo — $5 млн

Гиперкар с мотором W16 и мощностью 1479 л. с. Выпущен ограниченной серией в 40 единиц. Все автомобили разошлись сразу после анонса, а на вторичном рынке их стоимость достигала $10 млн.

Pagani Imola Roadster — $6 млн

Открытая версия Imola 2023 года с 6-литровым V12 AMG на 850 л. с. и тиражом всего 8 экземпляров. Максимальная скорость — 350 км/ч.

Pagani Huayra Codalunga — $7,4 млн

"Длиннохвостая" спецверсия Huayra в стиле 1960-х. Кузов удлинён на 360 мм, двигатель — битурбо V12 AMG на 840 л. с. Построено всего 5 машин, все были проданы ещё до премьеры.

Bugatti Centodieci — $10 млн

Ограниченная серия в 10 экземпляров, посвящённая культовому EB110. Оснащён 1600-сильным двигателем W16. Разгон до 100 км/ч — 2,4 секунды, максимальная скорость ограничена 380 км/ч.

Pagani Zonda HP Barchetta — $15 млн

Редкая версия культовой Zonda, созданная в 2017 году в количестве всего трёх штук. Двигатель — V12 объёмом 7,3 л на 800 л. с., скорость до 355 км/ч. Один экземпляр принадлежит Горацио Пагани.

Rolls-Royce Boat Tail — $28 млн

Ультраэксклюзивный кабриолет в стиле яхты. Всего три машины, каждая со своей конфигурацией. Главная изюминка — уникальный "пикниковый" отсек с посудой и мебелью.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail — $32 млн

Самый дорогой автомобиль в мире на конец 2024 года. Огромный кабриолет, созданный всего в четырёх экземплярах. Дизайн вдохновлён розой Black Baccara, в отделке использован редкий шпон и золото. Стоимость — около 32 млн долларов, что эквивалентно почти 3 миллиардам рублей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

