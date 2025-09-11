Семь машин, которые пьют бензин литрами, но остаются мечтой водителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Авто

Некоторые автомобили будто рождены для того, чтобы не считать литры. Их владельцы давно смирились: бак улетает быстрее, чем загорается лампочка резерва. Но именно за прожорливость, мощь и эмоции эти машины и любят.

Range Rover на дороге в горах
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Range Rover на дороге в горах

Toyota Land Cruiser 200

Бензиновый V8 на 4,7 или 5,7 литра легко "выпивает" 20-25 литров в городе, а при активной езде и все 30. Но за эти цифры возвращается уверенность: этот внедорожник вывезет куда угодно и подарит чувство абсолютной надёжности.

BMW X5 M

Кроссовер с мотором на 600 сил разгоняется до сотни меньше чем за 4 секунды. Расход в городе стартует от 20 литров, а в спортивном режиме подскакивает к 30. Машина создана не для подсчёта топлива, а для драйва.

Jeep Grand Cherokee SRT

Атмосферный V8 объёмом 6,4 литра потребляет минимум 22 литра на сотню. Но взамен внедорожник дарит разгон уровня спорткара и мощный звук, за который его ценят поклонники американской классики.

Mercedes-Benz G63 AMG

Квадратный кузов и 585-сильный битурбо V8 означают 23-25 литров в городе и до 30 при резких ускорениях. Однако "Гелик" покупают ради статуса и брутальности, и топливный аппетит для его владельцев не проблема.

Cadillac Escalade

V8 объёмом 6,2 литра с лёгкостью расходует 20-25 литров. Но этот внедорожник дарит другой опыт: мягкий ход, просторный салон и ощущение роскоши, в котором вопрос "сколько ест?" теряет смысл.

Range Rover Supercharged

Компрессорный V8 выдаёт 510 сил и требует за это 22-26 литров на сотню. Но Range Rover остаётся символом британской аристократии: одинаково эффектен у ресторана и на бездорожье.

Dodge RAM TRX

Под капотом — компрессорный 6,2-литровый двигатель на 702 силы. Расход колеблется от 25-30 литров в городе до 40 на бездорожье. Это монстр, который прыгает по дюнам и разгоняется как суперкар, и именно за это его обожают.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
