Секретный список: какие китайские иномарки оказались крепче, чем ожидали водители

Китайские автомобили в России ещё недавно воспринимались настороженно, однако ситуация постепенно меняется. Владельцы отмечают, что новые модели из Поднебесной стали заметно надёжнее и способны конкурировать с корейскими и даже европейскими машинами. По данным "Авто.ру", именно пять моделей оказались самыми безотказными в эксплуатации.

Omoda C5
Фото: openverse by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Omoda C5

JAC T9 — прочный пикап

Пикап JAC T9 стал неожиданностью для российского рынка. Марка в целом не пользовалась особой популярностью, но именно эта модель показала себя с лучшей стороны. Автомобиль заметно крупнее и богаче оснащён, чем более доступные версии бренда, что отразилось и на его качестве.

Geely Atlas — проверенный кроссовер

Atlas стал одной из самых предсказуемых моделей рейтинга. Geely за последние годы значительно улучшила уровень сборки и материалов, и это заметно даже по базовым комплектациям. Владельцы отмечают стабильную работу основных узлов и долговечность кузова.

Omoda C5 — стильный и надёжный

Omoda C5 привлекает внимание смелым дизайном, но при этом способна порадовать и надёжностью. Несмотря на то, что бренд Chery ранее имел неоднозначную репутацию, именно эта модель выделяется лучшей проработкой и устойчивостью к мелким неисправностям.

Geely Monjaro — альтернатива премиуму

Monjaro занял нишу среди автомобилистов с высоким достатком. Цена в несколько миллионов рублей оправдывается качеством сборки, уровнем комфорта и надёжностью. Эта модель нередко рассматривается как замена премиальным немецким и японским автомобилям.

Haval Jolion — лидер продаж

Jolion стал настоящим хитом на российском рынке. Машина уверенно входит в тройку самых продаваемых моделей, что объясняется сочетанием цены, практичности и стойкости к нагрузкам. Популярность у таксопарков также подтверждает высокий уровень надёжности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
