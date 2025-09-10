Как деталь от немецкого кроссовера прижилась в отечественной машине: владелец нашёл изящное решение для Гранты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Мелкая, но полезная переделка — из такого рода самоделок рождаются действительно удобные решения. Владелец "Лады Гранты Cross" нашёл простой способ заменить неудобную жёсткую полку багажника на скручиваемую шторку от другого автомобиля и подробно рассказал о процессе реализации, выщает новостной портал "За рулём".

Лада Гранта
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Лада Гранта

Зачем менять заводскую полку

В стандартной "Гранте" в багажнике стоит громоздкая жёсткая полка, которая мешает при загрузке длинных или высоких предметов. Владельцам приходилось либо снимать полку вручную, либо мириться с ограничениями по габаритам. Решение простое: установить шторку, которая сворачивается и не мешает при необходимости положить крупный груз.

Как был подобран источник запчасти

Для импровизации автор купил на маркетплейсе шторку от Volkswagen Tiguan первого поколения. Выбор объясним: механизм у Tiguan прочный, имеет удобную направляющую и компактно укладывается при необходимости. При этом готовая деталь оказалась доступной по цене и по размерам близкой к требуемой задаче.

Подготовка и изготовление креплений

После покупки шторки автор в графическом редакторе нарисовал накладки и крепления, необходимые для установки в багажник "Гранты". Чертежи отправили на лазерную резку и гибку — это позволило получить точные и ровные элементы из листовой стали, готовые к покраске и монтажу. Готовые детали покрыли лакокраской в цвет "черный муар", чтобы визуально скрыть следы доработки и сделать внешний вид аккуратным.

Монтаж и наладка

Установка прошла без серьёзных переделок кузова: крепления точно встали на место, направляющие шторки уложились в предусмотренные пазы, а сам механизм легко скручивается и раскручивается. После примерки автор убедился, что доступ к багажному отделению при снятой шторке ничем не ограничен, а при обычной эксплуатации шторка аккуратно скрывает груз и создаёт чистый интерьер багажника.

Преимущества такого подхода

• универсальность — шторку можно быстро убрать при необходимости;
• экономия — покупка готовой детали и точная доработка обходятся дешевле заводских решений;
• эстетика — окрашенные и ровно вырезанные накладки делают переделку почти "заводской".

Для кого подойдёт идея

Лайфхак будет полезен владельцам недорогих моделей с громоздкими полками в багажнике, тем, кто часто возит крупногабаритные предметы, а также тем, кто любит практичные и бюджетные доработки без серьёзного вмешательства в конструкцию автомобиля.

Совет тем, кто решит повторить

Перед покупкой шторки внимательно сравните размеры и точки крепления, подготовьте точные чертежи и по возможности используйте услуги лазерной резки — это сэкономит время и даст качественный результат. Окраска каркаса и накладок завершит работу и придаст аккуратный вид.

А. Орлов, Мурманская область, автор совета и пример реализации, прислал фото и описание процесса — и получил за свой креатив приз: динамометрический ключ &frac14ʺ AIRLINE.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
