Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С грудью Анастасии Костенко случилась беда: жена Тарасова рассказала о роковых ошибках
Собака ждёт у двери, кошка у окна: что на самом деле чувствуют брошенные животные
Смерть в объятиях оказалась началом жизни для науки: мезолитическое открытие вскрывает прошлое
Пенсионные надбавки предлагают дать раньше: почему в Госдуме заговорили о 70 годах
Интернет пробил облака: бесплатный Wi-Fi будет работать на высоте 30 тысяч футов
Грязная вытяжка превращает обед в опасный эксперимент: чистка фильтра за 20 минут
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх

Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной

3:23
Авто

Многие водители воспринимают использование дневного света как опцию, однако правила дорожного движения трактуют это иначе. Если автомобиль не оборудован штатными дневными ходовыми огнями (ДХО), водитель обязан включать ближний свет фар — это требование закреплено в ПДД и не является рекомендацией.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Что требует закон

ПДД прямо обязывают водителей использовать свет днём. Согласно пункту 19.5, во время движения в светлое время суток должны быть включены либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фар. Если на машине нет ДХО, разрешается заменить их передними противотуманными фарами.

Игнорирование этого требования расценивается как нарушение и влечёт штраф 500 рублей по статье 12.20 КоАП. Иногда инспекторы ограничиваются предупреждением, но формально ответственность остаётся неизбежной.

Можно ли включать противотуманки

Правила допускают использование передних противотуманных фар днём в качестве альтернативы ближнему свету, если автомобиль ими оснащён и лампы исправны. Но есть важное ограничение: габаритные огни не подходят для этой роли. Они не делают машину достаточно заметной и не обеспечивают необходимого уровня безопасности.

Чем грозит пренебрежение правилом

Отсутствие света в дневное время повышает риск аварий — особенно в сумерках, при дожде или тумане, когда тёмные машины легче "теряются" на фоне. Формальная санкция — штраф 500 рублей.

Помимо этого водитель повышает вероятность того, что его автомобиль будет замечен слишком поздно, что может привести к ДТП с тяжёлыми последствиями.

Частые возражения водителей

Боязнь быстрого перегорания ламп

Современные лампы и светодиодные решения служат дольше, а установка сертифицированных ДХО решает проблему постоянного включения.

Экономия энергии

На практике энергопотребление современных светодиодных ДХО минимально и не даёт заметной нагрузки на электросистему.

Включать фары в ясную погоду необязательно

Однако дополнительная заметность снижает вероятность недоразумений при перестроениях и манёврах.

Как поступать на практике

  1. Проверьте конструкцию автомобиля и исправность штатных ДХО. При их отсутствии пользуйтесь ближним светом или передними противотуманными фарами в соответствии с ПДД.
  2. Если вы беспокоитесь о сроке службы ламп, рассмотрите легальную установку сертифицированных светодиодных ДХО или долговечных галогенных ламп, соответствующих техническим требованиям.
  3. Не заменяйте ближний свет только габаритами — они не повышают достаточной заметности.
  4. Следите за состоянием ламп и электрики: своевременная замена и обслуживание предотвращают как штрафы, так и риски для безопасности.
  5. При парковке и хранении автомобиля используйте охраняемые места и дополнительные средства защиты, а в поездках держите запасные лампы и базовый набор инструментов. Это облегчит устранение мелкой неисправности в дороге и снизит риск попасть под санкции или опасные ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Наука и техника
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной
Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх
Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул
Брюс Дикинсон готовится к новому вызову: фронтмену Iron Maiden доверили спеть главную песню США
Золотой напиток на зиму: облепиха с корицей творит чудеса с настроением и здоровьем
Не используйте навоз — попробуйте перегной или компост, и вкус картофеля станет идеальным
Звёздные соленья и джемы: эти четыре знаменитости покорили мир своими домашними заготовками
Сколько калорий на самом деле сжигает мозг — ответ ломает привычные стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.