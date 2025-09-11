Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной

3:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители воспринимают использование дневного света как опцию, однако правила дорожного движения трактуют это иначе. Если автомобиль не оборудован штатными дневными ходовыми огнями (ДХО), водитель обязан включать ближний свет фар — это требование закреплено в ПДД и не является рекомендацией.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на закате

Что требует закон

ПДД прямо обязывают водителей использовать свет днём. Согласно пункту 19.5, во время движения в светлое время суток должны быть включены либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фар. Если на машине нет ДХО, разрешается заменить их передними противотуманными фарами.

Игнорирование этого требования расценивается как нарушение и влечёт штраф 500 рублей по статье 12.20 КоАП. Иногда инспекторы ограничиваются предупреждением, но формально ответственность остаётся неизбежной.

Можно ли включать противотуманки

Правила допускают использование передних противотуманных фар днём в качестве альтернативы ближнему свету, если автомобиль ими оснащён и лампы исправны. Но есть важное ограничение: габаритные огни не подходят для этой роли. Они не делают машину достаточно заметной и не обеспечивают необходимого уровня безопасности.

Чем грозит пренебрежение правилом

Отсутствие света в дневное время повышает риск аварий — особенно в сумерках, при дожде или тумане, когда тёмные машины легче "теряются" на фоне. Формальная санкция — штраф 500 рублей.

Помимо этого водитель повышает вероятность того, что его автомобиль будет замечен слишком поздно, что может привести к ДТП с тяжёлыми последствиями.

Частые возражения водителей

Боязнь быстрого перегорания ламп

Современные лампы и светодиодные решения служат дольше, а установка сертифицированных ДХО решает проблему постоянного включения.

Экономия энергии

На практике энергопотребление современных светодиодных ДХО минимально и не даёт заметной нагрузки на электросистему.

Включать фары в ясную погоду необязательно

Однако дополнительная заметность снижает вероятность недоразумений при перестроениях и манёврах.

Как поступать на практике

Проверьте конструкцию автомобиля и исправность штатных ДХО. При их отсутствии пользуйтесь ближним светом или передними противотуманными фарами в соответствии с ПДД. Если вы беспокоитесь о сроке службы ламп, рассмотрите легальную установку сертифицированных светодиодных ДХО или долговечных галогенных ламп, соответствующих техническим требованиям. Не заменяйте ближний свет только габаритами — они не повышают достаточной заметности. Следите за состоянием ламп и электрики: своевременная замена и обслуживание предотвращают как штрафы, так и риски для безопасности. При парковке и хранении автомобиля используйте охраняемые места и дополнительные средства защиты, а в поездках держите запасные лампы и базовый набор инструментов. Это облегчит устранение мелкой неисправности в дороге и снизит риск попасть под санкции или опасные ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

