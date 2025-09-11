Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной

Многие водители воспринимают использование дневного света как опцию, однако правила дорожного движения трактуют это иначе. Если автомобиль не оборудован штатными дневными ходовыми огнями (ДХО), водитель обязан включать ближний свет фар — это требование закреплено в ПДД и не является рекомендацией.
ПДД прямо обязывают водителей использовать свет днём. Согласно пункту 19.5, во время движения в светлое время суток должны быть включены либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фар. Если на машине нет ДХО, разрешается заменить их передними противотуманными фарами.
Игнорирование этого требования расценивается как нарушение и влечёт штраф 500 рублей по статье 12.20 КоАП. Иногда инспекторы ограничиваются предупреждением, но формально ответственность остаётся неизбежной.
Правила допускают использование передних противотуманных фар днём в качестве альтернативы ближнему свету, если автомобиль ими оснащён и лампы исправны. Но есть важное ограничение: габаритные огни не подходят для этой роли. Они не делают машину достаточно заметной и не обеспечивают необходимого уровня безопасности.
Отсутствие света в дневное время повышает риск аварий — особенно в сумерках, при дожде или тумане, когда тёмные машины легче "теряются" на фоне. Формальная санкция — штраф 500 рублей.
Помимо этого водитель повышает вероятность того, что его автомобиль будет замечен слишком поздно, что может привести к ДТП с тяжёлыми последствиями.
Современные лампы и светодиодные решения служат дольше, а установка сертифицированных ДХО решает проблему постоянного включения.
На практике энергопотребление современных светодиодных ДХО минимально и не даёт заметной нагрузки на электросистему.
Однако дополнительная заметность снижает вероятность недоразумений при перестроениях и манёврах.
Уточнения
