Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
20 стран на Международном антифашистском форуме: вот что скрывается за единством
Валютный лабиринт: как гонка за быстрой прибылью на росте евро может обернуться потерей
Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться

Кузов как маяк на дороге: этот цвет автомобиля никогда не подведёт

3:16
Авто
Опытные автомобилисты нередко выбирают белый оттенок — не ради моды, а из прагматичных соображений. Рассказ представителя ГАИ и данные производителей лакокрасок объясняют, почему светлый кузов остаётся таким востребованным.

Видимость и безопасность

Белый кузов заметнее в тёмное время суток и при плохой погоде. Статистика страховых компаний показывает: светлые машины реже попадают в ДТП именно из-за лучшей видимости на дороге. В сумерках и под дождём темные машины легче "теряются" на фоне асфальта и окружающей обстановки, тогда как белый силуэт воспринимается быстрее — это даёт водителям, пешеходам и другим участникам движения дополнительное время на реакцию.

Renault Austral
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Neobach, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Renault Austral

Влияние на цену и вторичный рынок

Белые автомобили чаще предлагаются по базовой стоимости — редкие эксклюзивные цвета обычно требуют доплаты. При перепродаже белый остаётся "универсальным" выбором: спрос на него стабилен, а подбор кузовных деталей по оттенку проще, чем для редких лаков. Это снижает общие расходы на восстановление после мелких повреждений и делает владение экономичнее.

Практичность в эксплуатации

Светлая окраска частично скрывает лёгкую пыль и мелкие дефекты, поэтому машина выглядит опрятнее между мойками. Впрочем, по практичности лидирует серебристый — он ещё лучше маскирует царапины и следы грязи. Ещё одно преимущество белого — высокая отражательная способность: кузов нагревается медленнее на солнце, что в жарком климате облегчает работу кондиционера и повышает комфорт в салоне.

Мифы и реальные риски

Существует мнение, что белые машины менее привлекательны для угонщиков, но это не так: статистика иногда показывает обратный тренд — светлые автомобили в ряде случаев привлекают внимание злоумышленников. Причины разные: популярность модели, доступность запчастей и характер эксплуатации. Поэтому выбор белого цвета не заменяет базовые меры безопасности — сигнализацию, парковку в охраняемых зонах и внимательное хранение документов.

Удобство ремонта и доступность решений

При незначительных повреждениях подобрать оттенок белой краски проще: у производителей существуют стандартные базы, часто совпадающие между разными марками. Это экономит время и деньги при покраске частей кузова. Для владельцев, которые не хотят возиться с подбором "родного" тона, белый — удачный практический выбор.

Кому стоит выбирать белый

  1. Тем, кто ценит повышенную заметность и безопасность.

  2. Тем, кто планирует перепродажу и хочет сохранить ликвидность.

  3. Владельцам в южных регионах, где важен эффект снижения нагрева кузова.

  4. Тем, кто предпочитает простую эксплуатацию и минимальные затраты на покраску.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Красота и стиль
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Тонкие знаки власти: кто управляет домом на самом деле — кот или собака
Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки
Первые следы человека на Красной планете: дата уже близко, но цена окажется выше ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.