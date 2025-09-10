Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов
Чем позже займётесь, тем хуже результат: сентябрьский уход за газоном без ошибок
Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи

Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей

4:03
Авто

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда уровень масла в двигателе внезапно падает, а подходящего запаса под рукой нет. Разбираем, можно ли смешивать разные виды моторных масел в экстренной ситуации, какие риски это несёт и как правильно действовать, чтобы не довести мотор до серьёзной поломки.

Заливка масла в двигатель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливка масла в двигатель

Почему мотор может "жрать" масло

Причины повышенного расхода масла разнообразны. У некоторых моторов — конструктивная особенность: у ряда двигателей BMW, Audi и Volkswagen потребление до литра на 1000 км считается допустимым и в обиходе получило название "масложор". Другие причины:

  1. износ цилиндропоршневой группы и направляющих клапанов;

  2. негерметичные сальники и прокладки;

  3. перегрев и бессистемное использование неподходящих жидкостей;

  4. эксплуатация в тяжёлых условиях (городские пробки, частые короткие поездки).

Важно помнить: работа двигателя при низком уровне масла куда опаснее, чем временное смешивание разных составов. Недостаток смазки вызывает повышенное трение, перегрев и быстрый износ узлов.

Совместимость масел: что говорит практика

Современные моторные масла разработаны с высокой степенью совместимости: синтетика, полусинтетика и минеральные базовые масла в большинстве случаев не вступают в агрессивную реакцию при смешивании. Ключевые параметры, на которые следует смотреть:
• вязкость (например, 5W-30, 10W-40);
• допуски и спецификации производителей (API, ACEA, OEM-допуски).

Если два масла близки по вязкости и соответствуют допускам вашего двигателя, их совместное использование в чрезвычайной ситуации обычно безопасно как кратковременная мера. Однако постоянная эксплуатация на "смеси" без последующей замены нежелательна.

Как действовать, если подходящего масла нет

  1. Оцените уровень: если он ближе к минимуму — долить необходимо немедленно.

  2. Сравните этикетки: выберите масло с такой же вязкостью или максимально близкой.

  3. Учитывайте допуски: при прочих равных отдавайте предпочтение маслу с требуемыми или совместимыми спецификациями.

  4. Избегайте экспериментов с неизвестными или кустарными составами.

Если мотор рассчитан на синтетику, а доступна только полусинтетика — лучше долить полусинтетику, чем оставить двигатель без смазки. Важно: после экстренной доливки избегайте высоких нагрузок и агрессивной эксплуатации.

Временные меры при доливке и что делать потом

• Поддерживайте обороты двигателя в пределах 2000-3000 об/мин и не нагружайте мотор резкими разгонами;
• контролируйте уровень каждые 100-200 км и по возможности — запах и цвет масла;
• как можно скорее замените смесь на рекомендованный производителем продукт и выполните промывку системы, если это указано в сервисной инструкции.

Длительная эксплуатация на смеси разных сортов способна ускорить старение присадок, снизить эффективность масляной плёнки и привести к образованию отложений в масляных каналах.

Практические советы на дороге и дома

  1. всегда имейте в багажнике канистру с маслом, подходящим по спецификации для вашего автомобиля;

  2. храните данные о рекомендуемой вязкости и допусках в телефоне или бумажном руководстве;

  3. в долгой поездке планируйте остановки у сервисов или крупных заправок, где ассортимент масел шире;

  4. при покупке масла на заправке проверяйте упаковку на предмет целостности и маркировки.

Смешивание масел допустимо как экстренная мера при соблюдении базовых правил совместимости и осторожной дальнейшей эксплуатации; главное — вернуть мотор к рекомендованной эксплуатации как только появится возможность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов
Чем позже займётесь, тем хуже результат: сентябрьский уход за газоном без ошибок
Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.