Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда уровень масла в двигателе внезапно падает, а подходящего запаса под рукой нет. Разбираем, можно ли смешивать разные виды моторных масел в экстренной ситуации, какие риски это несёт и как правильно действовать, чтобы не довести мотор до серьёзной поломки.
Причины повышенного расхода масла разнообразны. У некоторых моторов — конструктивная особенность: у ряда двигателей BMW, Audi и Volkswagen потребление до литра на 1000 км считается допустимым и в обиходе получило название "масложор". Другие причины:
износ цилиндропоршневой группы и направляющих клапанов;
негерметичные сальники и прокладки;
перегрев и бессистемное использование неподходящих жидкостей;
эксплуатация в тяжёлых условиях (городские пробки, частые короткие поездки).
Важно помнить: работа двигателя при низком уровне масла куда опаснее, чем временное смешивание разных составов. Недостаток смазки вызывает повышенное трение, перегрев и быстрый износ узлов.
Современные моторные масла разработаны с высокой степенью совместимости: синтетика, полусинтетика и минеральные базовые масла в большинстве случаев не вступают в агрессивную реакцию при смешивании. Ключевые параметры, на которые следует смотреть:
• вязкость (например, 5W-30, 10W-40);
• допуски и спецификации производителей (API, ACEA, OEM-допуски).
Если два масла близки по вязкости и соответствуют допускам вашего двигателя, их совместное использование в чрезвычайной ситуации обычно безопасно как кратковременная мера. Однако постоянная эксплуатация на "смеси" без последующей замены нежелательна.
Оцените уровень: если он ближе к минимуму — долить необходимо немедленно.
Сравните этикетки: выберите масло с такой же вязкостью или максимально близкой.
Учитывайте допуски: при прочих равных отдавайте предпочтение маслу с требуемыми или совместимыми спецификациями.
Избегайте экспериментов с неизвестными или кустарными составами.
Если мотор рассчитан на синтетику, а доступна только полусинтетика — лучше долить полусинтетику, чем оставить двигатель без смазки. Важно: после экстренной доливки избегайте высоких нагрузок и агрессивной эксплуатации.
• Поддерживайте обороты двигателя в пределах 2000-3000 об/мин и не нагружайте мотор резкими разгонами;
• контролируйте уровень каждые 100-200 км и по возможности — запах и цвет масла;
• как можно скорее замените смесь на рекомендованный производителем продукт и выполните промывку системы, если это указано в сервисной инструкции.
Длительная эксплуатация на смеси разных сортов способна ускорить старение присадок, снизить эффективность масляной плёнки и привести к образованию отложений в масляных каналах.
всегда имейте в багажнике канистру с маслом, подходящим по спецификации для вашего автомобиля;
храните данные о рекомендуемой вязкости и допусках в телефоне или бумажном руководстве;
в долгой поездке планируйте остановки у сервисов или крупных заправок, где ассортимент масел шире;
при покупке масла на заправке проверяйте упаковку на предмет целостности и маркировки.
Смешивание масел допустимо как экстренная мера при соблюдении базовых правил совместимости и осторожной дальнейшей эксплуатации; главное — вернуть мотор к рекомендованной эксплуатации как только появится возможность.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
