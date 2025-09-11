Volkswagen и BMW ушли в глухую защиту: как старые гиганты адаптируются к новой реальности

Европейская автомобильная промышленность переживает сложный период. На китайском рынке падают цены и прибыль, в Европе сохраняется слабый спрос, а тарифы в США добавляют неопределённости.
Автопроизводители стремятся к целям "зелёного курса", но планы по переходу на электромобили к 2035 году выглядят всё менее реальными. Китайские бренды предлагают более дешёвые модели и задают темп конкуренции.
По информации издания Boursorama, такие автогиганты, как Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Renault заняли оборонительную позицию, представляя как доступные электромобили, так и премиальные внедорожники. Однако в Китае им приходится корректировать стратегии: Porsche отказался от цели по марже в 20% и пересматривает сеть дилеров, BMW делает ставку на новую iX3, а Mercedes-Benz готовится к сокращению расходов.
До 2032 года европейские компании планируют вывести на рынок 350 новых электромобилей, ускорив процесс разработки. Volkswagen инвестирует в США, Renault разрабатывает более доступные аккумуляторы, а китайские конкуренты становятся образцом для подражания.
