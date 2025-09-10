Шестиместный гигант из Китая бросил вызов премиум-брендам: кроссовер, который выбирают россияне

В июле 2025 года флагманский кроссовер Lynk & Co 900 впервые стал самым продаваемым автомобилем марки в России — из 65 проданных машин на модель 900 пришлось 47 экземпляров.
По результатам июля бренд реализовал 65 автомобилей в РФ, и 900 занял лидирующую позицию по продажам внутри линейки. Для марки, которая только укрепляет позиции на местном рынке, такой результат выглядит заметным достижением.
Lynk & Co 900 построен на платформе Volvo SPA Evo, габариты кроссовера составляют приблизительно 5,24 м в длину при базе 3,16 м. Внутри предусмотрен салон на шесть мест, что отличает 900 от большинства конкурентов в классе и делает его привлекательным для просторных семейных и представительских конфигураций.
Силовая установка сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромоторы, в такой связке заявлены два уровня отдачи — около 720 и 845 л. с. Это позволяет позиционировать 900 как премиальный высокопроизводительный кроссовер с выраженным акцентом на динамику и комфорт.
Рост интереса к 900 отражает востребованность крупных и технологичных SUV с акцентом на комфорт и мощность. Для Lynk & Co успех флагмана в отдельном месяце — сигнал, что бренд находит своё место среди премиальных и близких по статусу предложений.
Уточнения
