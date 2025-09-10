В России стартует локализация автоматических коробок передач: три проекта, дружественные страны и долгий процесс

Минпромторг запустил работу над тремя проектами по производству автоматических коробок передач — совместно с "дружественными" странами. Новые сборочные линии нацелены на установку агрегатов в легковые и лёгкие коммерческие машины, но речь пока не идёт о мгновенной полной независимости от импорта.

Что именно планируют сделать

В каждом проекте предполагается собственная схема локализации: от начальной сборки импортных модулей до постепенного перехода на комплектующие местного производства. Задача не только в сборке "коробок", но и в налаживании логистики, подготовке рабочих кадров и создании сервисной сети для обслуживания новых узлов.

Зачем это нужно

Высокая зависимость от зарубежных поставок в условиях санкций и ограничений повысила уязвимость автопрома. Автоматические трансмиссии сегодня — массовая часть рынка легковых машин, и обеспечение собственной цепочки поставок снижает риск перебоев, уменьшает стоимость логистики и даёт дополнительную опору для локальных производителей комплектующих.

Трудности и риски

Технологическая сложность: производство трансмиссий требует точной металлообработки, качественных материалов и сложных электронных блоков управления. Программная составляющая: корректная работа "автомата" зависит от софта — его адаптация под разные моторы и тестирование займут время. Инвестиции и сроки: полный цикл локализации дорогостоящ и длителен; сначала возможна лишь сборка, затем — постепенное наращивание доли локальных деталей. Кадры и сервис: нужны специалисты по сборке, наладке и ремонту, а также сеть СТО с опытом работы именно с автоматическими коробками.

Что получит рынок

Положительный эффект виден в нескольких точках: меньше уязвимости перед внешними шоками, рост занятости в производственных кластерах, появление новых поставщиков запчастей и сервисных предпринимателей. Однако качество и надёжность изделий в первые годы будут важнейшими маркерами успеха — потребителю нужна не только доступность, но и долговечность.

Чего ждать дальше

Проекты находятся в стадии проработки: компании и правительства-партнёры оценивают степень локализации, объёмы инвестиций и этапы внедрения. Полностью своих "автоматов" у России пока не будет — речь идёт о сборке и постепенной локализации зарубежных решений, процесс долгий и затратный. Конкретные сроки и масштаб зависят от выбранной стратегии, финансирования и готовности локальных поставщиков.

Уточнения

