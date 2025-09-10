Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple сняла с продажи ряд своих iPhone: всего год назад они были флагманами
Ханле – врата в космос: почему астротуристы всего мира рвутся в эту деревню
Разводы захватывают окна, как туман город — спасает один шаг
Торфяные таблетки своими руками: способ сэкономить и получить рекордную рассаду
Тайга хранит своих стражей: 7 животных, которые превращают лес в зону риска для человека
Гормоны крадут прогресс: как стресс блокирует рост мышц даже при правильном рационе
Эти пирожки станут хитом на праздничном столе — всё благодаря секретной начинке
Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль

Конец эпохи откладывается: УАЗ не решился похоронить легенду

4:05
Авто

УАЗ подтвердил, что модель СГР, более известная как "Буханка", не уйдёт с конвейера — спрос на простую и универсальную машину остаётся стабильным, а свежие технические правки продлевают её жизнь на рынке. Производитель отмечает: речь о завершении жизненного цикла пока не ведётся, наоборот, модель получает обновления, которые помогают ей соответствовать современным требованиям.

УАЗ "Буханка"
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
УАЗ "Буханка"

Краткая история и статус модели

Первая "Буханка" сошла с конвейера ещё в 1958 году. За десятилетия машина зарекомендовала себя как надёжный и легко ремонтируемый транспорт для самых разных задач: доставка, служебные маршруты, автотранспорт для фермеров и малых предприятий. Простая конструкция, высокая проходимость и доступность запчастей сделали "Буханку" популярной в регионах с тяжёлыми дорожными условиями.

Что именно меняют в машине

Последние изменения коснулись силовой части: автомобиль получил обновлённый двигатель, адаптированный к требованиям по экономичности и надёжности в эксплуатации. Обновление призвано уменьшить расход топлива и снизить требования к обслуживанию без радикальных изменений в архитектуре машины. Важный момент — модернизация идёт так, чтобы сохранить ключевые преимущества "Буханки": простоту ремонта и совместимость с широким набором запчастей.

Причины устойчивого спроса

Простота и надёжность

Для многих предприятий и частных владельцев важнее всего — предсказуемость обслуживания и устойчивость к ошибкам в эксплуатации.

Универсальность

"Буханка" легко переоборудуется под перевозку грузов, пассажиров, мобильные мастерские или полевые кухни.

Экономика владения

Низкая стоимость базовой комплектации и доступность сервисов — ключевые факторы в ряде регионов.

Проходимость

Благодаря рамной конструкции и продуманной подвеске машина сохраняет работоспособность там, где легковые автомобили беспомощны.

Исторический фактор

Для некоторых покупателей "Буханка" — не только инструмент, но и символ родной автомобильной культуры.

Кто покупает и почему

Покупателями остаются коммунальные и транспортные предприятия, аграрии, частные мастера и даже энтузиасты, использующие "Буханку" для путешествий и отдыха. Малые хозяйства ценят экономичность и возможность быстрой замены деталей; муниципалитеты — простоту обслуживания и неприхотливость техники.

Что это значит для рынка

Поддержка модели производителем сигнализирует о том, что на российском рынке сохраняется ниша для проверенной техники, где инновации не всегда первостепенны. Вместо массовой и быстрой электрификации или технологических революций здесь важнее — функциональность, ремонтопригодность и доступность. Обновлённый двигатель и сохранение производства дают возможность сохранить рабочие места и поддержать дилерскую сеть, ориентированную на эксплуатационные автомобили.

Несколько нюансов при выборе

  1. Уточняйте комплектацию: базовая "Буханка" остаётся максимально прагматичной, а дополнительные опции влияют на цену и сложность ремонта.

  2. Проверяйте историю обслуживания: простота устройства не исключает потребности в регулярной профилактике.

  3. Оценивайте варианты переоборудования: многие покупатели выигрывают от фабричных или полупрофессиональных надстроек под конкретные задачи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Белая и тигровая акулы не решаются на Босфор: что отпугивает хищников от Чёрного моря
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Хотите пережить осень без аптек? Об этом витаминном коктейле знают только те, кто не болеет
Лето кончилось, бензин — тоже? Эти регионы России страдают от дефицита топлива
Жестокая игра любви: мини-сериал Подружка исследует тёмные стороны материнских чувств
Студентка из Екатеринбурга взорвала мир тхэквондо: почему её результаты стали сенсацией
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Глава ЕК объяснила, почему заключила невыгодное торговое соглашение с США
Эти четыре города докажут: самые яркие впечатления живут вдали от туристических маршрутов
Квитанции из параллельной реальности: ростовчанам насчитали долги за чужие годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.