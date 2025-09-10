Крупнейшие автоконцерны восстали против правил ЕС: к 2035 году электрификация автомобилей невозможна

Речь идёт о крупнейших автопроизводителях Европы, которые открыто выступили против идеи полного запрета продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС к 2035 году. Производители утверждают: переход слишком резкий, технологии и инфраструктура ещё не готовы к массовой электрификации, а слишком жёсткие сроки ударят по рабочим местам и по конкурентоспособности европейской промышленности.

Фото: Wikipedia by Automobile Mag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW X6

Кто и что заявляет

Антонио Фильоза, глава Stellantis, прямо охарактеризовал цели ЕС как "нереалистичные" и призвал к более гибкому подходу.

BMW предложила перенести окончательный отказ от бензиновых и дизельных машин на 2050 год, аргументируя это необходимостью плавного перехода и сохранения технологий, которые ещё остаются востребованными в ряде рынков и сегментов.

Ола Келлениус, президент Mercedes-Benz и глава ACEA, также выражает сомнения: по его мнению, полная электрификация к 2035 году технически и экономически нереализуема для всей отрасли сразу. Производители рассчитывают, что пересмотр правил, запланированный Еврокомиссией на 2026 год, даст шанс смягчить крайние сроки или ввести более гибкие механизмы достижения климатических целей.

Какие аргументы звучат чаще всего

Недостаточность зарядной инфраструктуры в ряде стран и регионов, особенно вне больших городов.

Ограниченная добыча и переработка критических материалов для батарей, что ставит под угрозу стабильность поставок.

Социально-экономические риски — массовые изменения на заводах, потребность в переподготовке сотрудников и возможные потери рабочих мест.

Рыночная диверсификация: в некоторых регионах и сегментах спрос на чисто электрические автомобили остаётся низким.

Необходимость развития вторичного рынка и переработки батарей, чтобы переход был экологически оправданным.

Автоконцерны говорят не столько о неприятии целой идеи декарбонизации, сколько о нежелании фиксировать жёсткие дедлайны, которые, по их оценке, могут породить новые проблемы.

Что предлагается

Поэтапное ужесточение норм в зависимости от сегмента и региона.

Введение механизмов квот или кредитов для производителей, активно инвестирующих в чистые технологии.

Продление переходного периода для коммерческих и тяжёлых автомобилей.

Стимулы для строительства зарядной сети и развития переработки батарей.

Политические решения будут зависеть от баланса между климатической амбициозностью ЕС и экономическими рисками для автоиндустрии, которая остаётся одним из ключевых работодателей и экспортёров.

Что это означает для водителей и рынка

Если регуляторы уступят и сроки будут смещены, рынок получит больше времени для адаптации: появится больше гибридных и альтернативных решений, медленнее пойдёт вынужденное списание производителей, и владельцы старых технологий смогут дольше эксплуатировать свои машины.

В другом случае — при сохранении жёсткого дедлайна — производители ускорят инвестиции в полностью электрические платформы, что повлечёт быстрые перемены в цепочках поставок и сервисных сетях.

Варианты развития событий

Политика в ближайшие годы определится сочетанием экономических индикаторов, доступности технологий и политической воли. Пересмотр 2026 года может завершиться как смягчением сроков, так и введением компенсирующих механизмов, которые позволят сочетать экологические цели с интересами промышленности.

При любом раскладе трансформация автопрома продолжится, но скорость и форма этого процесса остаются предметом переговоров между государствами, регуляторами и самими автопроизводителями.

Уточнения

