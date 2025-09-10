Новый Duster стал умнее, но вопрос к сервису остался прежним: турецкая сборка и российская практика

3:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Новый Renault Duster 2025 с гибридной установкой уже появился в столичных объявлениях — и его цена удивляет: около 4,3 миллиона рублей за кроссовер с современным турбодвигателем и 48-вольтовой системой поддержки. Для тех, кто следит за обновлённым Duster, это интересный пример, как массовая модель эволюционирует в сторону электро-ассистированных силовых установок.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Duster 2025

Что это за силовая установка

У Duster третьего поколения в линейке предусмотрен новый трёхцилиндровый 1,2-литровый турбомотор, который в некоторых конфигурациях работает в паре с 48-вольтовым модулем (mild-hybrid) — стартер-генератор помогает двигателю при старте и ускорениях, снижая расход и выбросы. Такая схема уже описывается в официальных материалах и тест-обзорах для рынков, где продаётся новинка.

Где собирают и как автомобиль попал в Россию

Новый Duster собирают на заводе в Бурсе (Турция) — именно там Renault налаживает производство модели для экспорта. Поставки в нашу страну сейчас идут главным образом по каналам параллельного импорта и дилерским сетям, поэтому встречаются экземпляры с турецкой сборкой.

Что предлагает комплектация за ~4,3 млн

По объявлению московского дилера/поставщика, автомобиль в продаже оснащён фронтальной камерой (камера заднего вида), цифровой приборной панелью, климат- и круиз-контролем, подогревом руля и кресел, датчиком мёртвых зон и 18-дюймовыми колесами. Указана механическая коробка передач в сочетании с турбомотором 1.2 — именно такая "механика + mild-hybrid" встречается в описаниях для некоторых рынков.

Сравнение с Geely Monjaro

Для наглядности: близкий по позиционированию кроссовер Geely Monjaro в некоторых комплектациях 2025 модельного года предлагается на российском рынке в районе 4,3-4,9 млн рублей; версия Luxury в ряде объявлений и обзоров упоминается примерно на уровне 4,5 млн. То есть по прайс-пунктам Monjaro и Duster в высоких комплектациях сейчас оказываются в одном ценовом коридоре.

Что важно учесть покупателю

Параллельный импорт и турецкая сборка означают: у автомобиля могут быть особенности гарантии, сервисной истории и оснащения — проверяйте документы и дилерские условия. Mild-hybrid не делает кроссовер "электромобилем" — это вспомогательная система. Она экономит топливо в городском цикле и помогает при разгоне, но зарядка батареи идёт от рекуперации, а не от внешней сети. Наличие механики в паре с 48-вольтовым модулем — редкая, но встречающаяся комбинация; уточняйте у продавца, как реализована совместимость и какие рекомендации даёт производитель по обслуживанию.

Появление Renault Duster 2025 с гибридной поддержкой в Москве — показатель того, что массовые модели переходят на более экономичные и экологичные схемы даже в сегменте доступных кроссоверов. За 4,3 млн руб. покупатель получает современный набор опций и новую платформу, но должен внимательно относиться к вопросам происхождения машины, гарантийного обслуживания и реального уровня комплектации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

